প্রিয়াঙ্কা থেকে সেলেনা, লালগালিচায় আলো ছড়ালেন যাঁরা

প্রিয়াঙ্কা থেকে সেলেনা, লালগালিচায় আলো ছড়ালেন যাঁরা
আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দ্য বেভারলি হিলটন হোটেলে শুরু হয়েছে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের ৮৩তম আসর। পুরস্কার ঘোষণা এখনো চলছে। তাঁর আগে লালগালিচায় আলো ছড়িয়েছেন তারকারা। এএফপি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত-
বিনোদন ডেস্ক
লালগালিচায় হাজির প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। রয়টার্স প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী নিক জোনাসও। রয়টার্স কালো পোশাকে ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’তারকা তিয়ানা টেইলর এএফপিএসেছিলেন সেলেনা গোমেজও। রয়টার্স