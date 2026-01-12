প্রিয়াঙ্কা থেকে সেলেনা, লালগালিচায় আলো ছড়ালেন যাঁরা

সেলেনা গোমেজ। রয়টার্স
আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দ্য বেভারলি হিলটন হোটেলে শুরু হয়েছে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের ৮৩তম আসর। পুরস্কার ঘোষণা এখনো চলছে। তাঁর আগে লালগালিচায় আলো ছড়িয়েছেন তারকারা। এএফপি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত-

লালগালিচায় হাজির প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। রয়টার্স
প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী নিক জোনাসও। রয়টার্স
কালো পোশাকে ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’তারকা তিয়ানা টেইলর এএফপি
এসেছিলেন সেলেনা গোমেজও। রয়টার্স
‘মার্টি সুপ্রিম’তারকা টিমোথি শ্যালামে এএফপি
‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ অভিনেত্রী এল ফ্যানিং এএফপি
লালগালিচায় নজর কেড়েছে জেনিফার লরেন্সের লুক এএফপি
ছিলেন গায়িকা মাইলি সাইরাস এএফপি
লালগালিচায় দেখা মিলেছে গায়িকা-অভিনেত্রী আরিয়ানা গ্রান্দের এএফপি
অভিনেত্রী এমা স্টোনের দেখা মিলল এএফপি
ছিলেন ‘ওয়ান ব্যাটল’ অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। রয়টার্স
গোল্ডেন গ্লোবে জেনিফার লোপেজ থাকবেন না, তাই কি হয়! রয়টার্স
ব্রিটিশ গায়িকা অভিনেত্রী চার্লি এক্সসিএক্সও হাজির ছিলেন। এএফপি
পাওয়া গেল এই সময়ের আলোচিত অভিনেত্রী আনা ডে আরমাসকেও। রয়টার্স
‘ওয়ান ব্যাটল’ সিনেমার জন্য ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছেন বেনিসিও দেল তোরো। অভিনেতাও ছিলেন আয়োজনে এএফপি
