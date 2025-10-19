৯৭ হাজার কোটি টাকা সম্পদের মালিক! বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী কে

সিনেমায় অভিনয় করে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ কামিয়েছেন তাঁরা। অভিনয়ের বাইরে প্রযোজনা কিংবা বিজ্ঞাপনচিত্র থেকেও মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করেন এই তারকারা। ২০২৫ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী কারা—সেই তালিকা প্রকাশ করেছে সেলিব্রিটিনেটওয়ার্থ ডটকম।
১০. জুলিয়া লুই-ড্রাইফাস
টেলিভিশনে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন অভিনেত্রী জুলিয়া লুই-ড্রাইফাস। জনপ্রিয় সিটকম ‘সাইনফেল্ড’–এ ইলেইন চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন, এটি থেকে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকও পেয়েছেন তিনি।
এরপর ‘দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চারস অব ওল্ড ক্রিস্টিন’, ‘ভিপ’–এও দেখা গেছে তাঁকে। তাঁর সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ২৫০ মিলিয়ন ডলার। তিনি আছেন তালিকার ১০ নম্বরে।
৯. জেসিকা বিল
১৯৯৭ সালে চলচ্চিত্রে অভিষেক। অল্প সময়ের মধ্যেই অভিনয়ে নাম করেছেন জেসিকা বিল। একের পর এক ব্লকবাস্টার সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাঁকে ‘দ্য রুলস অব অ্যাট্রাকশন’, ‘টোটাল রিকল’, ‘হিচকক’–এর মতো সিনেমায় দেখা গেছে। অভিনয়ের বাইরে প্রযোজনাও করেছেন তিনি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ২৫০ মিলিয়ন ডলার। তিনি আছেন তালিকার ৯ নম্বরে।
৮. ক্রিস্টা মিলার
‘সাইনফেল্ড’, ‘স্ক্রাবস’, ‘দ্য ড্রু কেরি শো’–এর মতো টেলিভিশন শোতে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন মার্কিন অভিনেত্রী ক্রিস্টা মিলার।
১৯৯৯ সালে টেলিভিশন প্রযোজক বিল লরেন্সকে বিয়ে করেছেন তিনি। দুজন মিলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করেন। অভিনয়ের বাইরে ব্যবসা থেকে বড় অঙ্কের অর্থ আসে। তাঁর সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ২৫০ মিলিয়ন ডলার। তালিকার ৮ নম্বরে আছেন এ অভিনেত্রী।
৭. জেনিফার অ্যানিস্টন
জেনিফার অ্যানিস্টন হলিউডের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেত্রীদের একজন। টেলিভিশন সিটকম ‘ফ্রেন্ডস’–এর প্রধান পাঁচ চরিত্রের একটিতে অভিনয় করেছেন তিনি। সেখান থেকে বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক পান তিনি। ‘ব্রুস অলমাইটি’, ‘মারলি অ্যান্ড মি’, ‘হরিবল বসেস’–এর মতো হিট সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৩২০ মিলিয়ন ডলার। ৭ নম্বরে আছেন তিনি।
৬. ভিক্টোরিয়া প্রিন্সিপাল
দীর্ঘদিন ধরে প্রচারিত টেলিভিশন সোপ ‘ডালাস’–এ পামেলা ইউইয়ং চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন মার্কিন অভিনেত্রী ভিক্টোরিয়া প্রিন্সিপাল।
টানা নয় বছরে এই শো থেকে বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক পেয়েছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে প্রযোজনায়ও দেখা গেছে তাঁকে, পাশাপাশি ব্যবসায়ী হিসেবেও সফল তিনি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৩৫০ মিলিয়ন ডলার। শীর্ষ তালিকার ৬ নম্বরে আছেন তিনি।
৫. রিজ উইদারস্পুন
অস্কারজয়ী তারকা রিজ উইদারস্পুনকে ২০২১ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা অভিনেত্রী হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ‘লিগ্যালি ব্লন্ড’, ‘ওয়াক দ্য লাইন’, ‘ওয়াইল্ড’–এর মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। টেলিভিশন শোতেও দেখা যায় তাঁকে। অভিনয়ের বাইরে তিনি একজন সফল প্রযোজক। তিনি অস্কার, প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ড, গোল্ডেন গ্লোব জিতেছেন। তিনি ৪০০ মিলিয়ন ডলার ক্লাবের সদস্য।
৪. জেনিফার লোপেজ
সংগীত ও অভিনয়—দুই মাধ্যম থেকেই সমানে অর্থ উপার্জন করেন জেনিফার লোপেজ। তিনিও ৪০০ মিলিয়ন ডলার ক্লাবের সদস্য।
৩. ঝাও ওয়েই
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রীদের তালিকার বেশির ভাগই মার্কিন অভিনেত্রী। এর মধ্যে ব্যতিক্রম অভিনেত্রী ঝাও ওয়েই; হলিউডের অনেক তারকাকে পেছনে ফেলে তালিকার তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন এই চীনা অভিনেত্রী।
চলচ্চিত্রের বাইরে টেলিভিশনে নিয়মিত অভিনয় করেন তিনি। অভিনয়ের বাইরে সংগীতশিল্পী হিসেবেও সফল। তাঁর সাতটি স্টুডিও অ্যালবাম আছে। তিনি আলিবাবা পিকচার্সের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শেয়ারহোল্ডার। তাঁর সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১ বিলিয়ন ডলার।
২. অপরাহ উইনফ্রে
উপস্থাপক হিসেবেও বিশ্বজুড়ে পরিচিত অপরাহ উইনফ্রে। তবে তিনি অস্কারে মনোনয়ন পাওয়া অভিনেত্রীও। ‘সেলমা’, ‘দ্য বাটলার’, ‘দ্য কালার পার্পেল’–এর মতো সিনেমায় অভিনয় করে সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছেন তিনি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৪ বিলিয়ন ডলার।
১. জ্যামি গার্টজ
তালিকার শীর্ষে রয়েছেন মার্কিন অভিনেত্রী জ্যামি গার্টজ। গত শতকের আশির দশকে ‘দ্য লস্ট বয়েজ’, ‘লেস দেন জিরো’, ‘কুইকসিলভার’–এর মতো সিনেমায় অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন।
পরে টেলিভিশনে ‘সাইনফেল্ড’, ‘অ্যালি ম্যাকবিল’–এ অভিনয় করেন। তিনি বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী ও ক্লাবের মালিক টনি রেসলারকে বিয়ে করেন, স্বামীর সঙ্গে আটলান্ট হকস এনবিএ দলের মালিকানায় রয়েছেন। জ্যামি গার্টজের সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৮ বিলিয়ন ডলার। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা টাকা।