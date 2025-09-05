টেলর সুইফট-ট্র্যাভিস কেলসি থেকে শুরু করে বড় সব তারকা বাগ্‌দান সেরেছেন। কোলাজ
হলিউড

টেলর সুইফট থেকে সেলেনা, আলোচিত ১০ বাগ্‌দান

চলতি বছর যেন হতে যাচ্ছে তারকাদের পরিণয়ের বছর। টেলর সুইফট-ট্র্যাভিস কেলসি থেকে শুরু করে বড় সব তারকা বাগ্‌দান সেরেছেন। কেউ চলতি বছরই বিয়ে করবেন, কারও এখনই বিয়ের পরিকল্পনা নেই। বিনোদন দুনিয়ায় তোলপাড় ফেলে দেওয়া এমন ১০ তারকার বাগ্‌দানের খবর জেনে নেওয়া যাক।

পৃথা পারমিতা নাগঢাকা

টেলর সুইফট ও ট্র্যাভিস কেলসি
টেলর সুইফট ও ট্র্যাভিস কেলসি গত ২৬ আগস্ট তাঁদের বাগ্‌দানের ঘোষণা দেন, যা চলতি বছরের অন্যতম বড় চমক। সুইফট তাঁর আসন্ন অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’-এর প্রচার চলাকালে ভক্তদের সঙ্গে খবরটি ভাগাভাগি করে নেন।

বাগ্দান সারলেন টেইলর সুইফট ও আমেরিকান ফুটবলার ট্রাভিস কেলসি

ইনস্টাগ্রামে এক যৌথ পোস্টে এই তারকা-যুগল লিখেছেন, ‘আপনাদের ইংরেজি শিক্ষক ও জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।’ সুইফট ও কেলসি ২০২৩ সাল থেকে একসঙ্গে আছেন এবং প্রায়ই প্রকাশ্যে দেখা যায়।

ভেনাস উইলিয়ামস ও আন্দ্রেয়া প্রেটি
টেনিস কিংবদন্তি ভেনাস উইলিয়ামস ইতালীয় অভিনেতা আন্দ্রেয়া প্রেটির বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়েছে। এটাও ভক্তদের কাছে এসেছে বড় চমক হয়ে। কারণ, দুজনের কেউই আগে থেকে কিছু জানাননি। পরে এক সাক্ষাৎকারে ভেনাস বলেন, ‘আমার বাগ্‌দত্তা এখানে আছেন।’ এরপরেই ভক্তদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়।

ভেনাস উইলিয়ামস। ছবি: টুইটার

ভেনাস জানান, আন্দ্রেয়া কখনো তাঁকে খেলতে দেখেননি। তাঁর আগেই অবসরে চলে গেছেন ভেনাস। এই জুটিকে প্রথমবার ২০২৪ সালের জুলাইয়ে একটি রোমান্টিক নৌকাভ্রমণে দেখা যায়। তবে ভক্তরা আগেই ভেনাসের আঙুলে আংটি দেখে অনুমান করেছিলেন, তাদের বাগ্‌দান হয়ে গেছে।

ভিক্টোরিয়া পেদ্রেত্তি ও ইথান ডেলোরেঞ্জো
‘ইউ’ অভিনেত্রী ভিক্টোরিয়াও চলতি বছর তাঁর বাগ্‌দানের খবর ভাগাভাগি করেছেন। তিনি ও আলোকচিত্রী ইথান ইনস্টাগ্রামে যৌথ ঘোষণা দিয়ে লিখেছেন, ‘এটি কোনো গোপন বিষয় নয় যে আমরা গভীরভাবে প্রেমে পড়েছি; বাগ্‌দানও সেরে ফেলেছি।’ ইথান চলতি বছরের মার্চে প্রথম ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দেন। সম্পর্কের সময়কাল স্পষ্ট না হলেও তাঁদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের রোমান্টিক মুহূর্তগুলো ভক্তদের মন জয় করেছে।

ক্যালাম টার্নারের সঙ্গে ডুয়া লিপা। ছবি: ডুয়ার ইনস্টাগ্রাম থেকে

ডুয়া লিপা ও ক্যালাম টার্নার
২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সম্পর্ক শুরু হলেও ডুয়া লিপা ও ক্যালাম টার্নার তাঁদের সম্পর্কের ব্যাপারে কখনো মুখ খোলেননি। মাসের পর মাসের জল্পনার পর গায়িকা ডুয়া ও অভিনেতা ক্যালাম জুনে তাঁদের বাগদানের খবর নিশ্চিত করেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ভোগকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডুয়া বলেন, ‘এটি খুবই রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। একসঙ্গে জীবন কাটানোর এ সিদ্ধান্ত, জীবন ভাগাভাগি করার এই অনুভূতি…সত্যিই এক বিশেষ কিছু।’

প্রিন্স জ্যাকসন ও মলি শিরমান
পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের বড় ছেলে প্রিন্স জ্যাকসন বাগ্‌দানের খবর জানান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা মলি শিরমানগের সঙ্গে নিজের আংটিবদলের খবর তিনি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন গত ২৬ আগস্ট। ‘আট বছর কেটে গেছে, এখনো অসীম পথ বাকি। মলি আর আমি একসঙ্গে দারুণ সব স্মৃতি গড়েছি। আমরা পৃথিবী ভ্রমণ করেছি, একসঙ্গে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি, আর অনেকটা বেড়ে উঠেছি,’ লিখেছেন প্রিন্স।

মাইকেল জ্যাকসনের বড় ছেলে প্রিন্স জ্যাকসন বাগ্‌দানের খবর জানান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। প্রিন্সের ইনস্টাগ্রাম থেকে

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমাদের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে পেরে আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত। আরও সুন্দর স্মৃতি তৈরি হোক আমাদের।’ ইনস্টাগ্রামে দেওয়া ছবির প্রথমটিতে দেখা যায়—এক পার্কে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করছেন প্রিন্স ও মলি। মলির হাতে ঝলমল করছে বাগ্‌দানের আংটি।

সিমু লিউ ও অ্যালিসন হসু
মার্ভেল অভিনেতা সিমু লিউ গত মে মাসে প্যারিসে দীর্ঘদিনের প্রেমিকা অ্যালিসন হসুকে প্রস্তাব দেন। তখনই তাঁদের বাগ্‌দান হয়। তাঁরা ইনস্টাগ্রামে যৌথ পোস্টে লিখেছেন, ‘আমরা চিরকালের জন্য এক হলাম।’ সিমু ও অ্যালিসন তিন বছর ধরে একসঙ্গে আছেন। বেশ কয়েকটি বড় অনুষ্ঠানে একসঙ্গে হাজির হয়েছেন দুজন।

জ্যাকব বাটালন ও ভেরোনিকা লেহোভ
‘স্পাইডার-ম্যান’ অভিনেতা জ্যাকব বাটালন মার্চে তাঁর বাগ্‌দানের ঘোষণা করেন ভেরোনিকা লেহোভের সঙ্গে। ভেরোনিকা লেহোভ ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘আমাদের জীবনের বাকি অংশের শুরু।’ বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, এই তারকা জুটি এখন ইতালিতে জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের পরিকল্পনা করছেন।

জেনডায়া ও টম হল্যান্ড
চলতি বছরের গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারে একটি হীরার আংটি দেখা যায় জেনডায়ার আঙুলে। এরপরেই টম হল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌দানের গুঞ্জন শুরু হয়। পরে মার্কিন গণমাধ্যম টিএমজেড নিশ্চিত করে, তাঁদের বাগ্‌দান হয়েছে। ২০১৬ সালে ‘স্পাইডার–ম্যান: হোমকামিং’ সিনেমার শুটিং সেটে তাঁদের প্রথম দেখা। যেখানে ‘স্পাইডার–ম্যান’ চরিত্রে অভিনয় করা টম হল্যান্ডের প্রেমিকার চরিত্র করেছিলেন জেনডায়া।

টম হল্যান্ড ও জেনডায়া

অভিনয়শিল্পী হিসেবে দুজনের কেউই তখন সেভাবে পরিচিতি ছিলেন না। পরে পর্দার স্পাইডার–ম্যান হয়ে দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি পান টম। এই সিনেমা ও ‘ইউফোরিয়া’ সিরিজ দিয়ে এ সময়ের অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী হয়ে ওঠেন জেনডায়া।

নরমানি ও ডিকে মেটক্যাফ
গায়িকা নরমানি ও এএফএল খেলোয়াড় ‘ডিকে’ মেটক্যাফ মার্চে বাগ্‌দান সারেন। ডিকে এক সংবাদ সম্মেলনে বাগ্‌দানের খবরটি প্রকাশ করেন, নরমানিকে আংটি দেখাতে বলেন। তাঁরা ২০২৩ সাল থেকে প্রেম করছেন। তবে তাঁর সম্পর্ক অনেক দিন গোপন ছিল।

সেলেনা গোমেজ ও বেনি ব্ল্যাঙ্কো

সেলেনা গোমেজ ও বেনি ব্লানকো
সেলেনা গোমেজ ও সংগীত প্রযোজক বেনি ব্লানকো ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ইনস্টাগ্রামে এনগেজমেন্ট নিশ্চিত করেন। সেলেনা তাঁর মারকুইস ডায়মন্ড আংটি দেখিয়ে পোস্ট করেন। সেলিনা লিখেছিলেন, ‘চিরন্তন শুরু হচ্ছে এখন...।’ বেনি তাঁর জবাবে লেখেন, ‘ঠিক আছে…এটাই আমার স্ত্রী।’ সেলেনা পরে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আংটির আরও ছবি শেয়ার করেন। তবে এই জুটির সম্পর্ক শুধু আংটিবদলেই থেমে নেই, চলতি মাসেই তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা। শোনা যাচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেসিটোতে তাঁরা বিয়ে করতে যাচ্ছেন। দুই দিনের এই অনুষ্ঠানে টেলর সুইফটসহ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও তারকারা উপস্থিত থাকবেন।

