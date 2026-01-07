বিলিয়ন ডলার আয় করা সিনেমাকেও আলোচনায় ছাড়িয়ে গেল যে সিরিজ

পছন্দের সিনেমাগুলো নিয়ে জানতে দর্শকেরা সবার আগে ঢুঁ মারেন আইএমডিবিতে। এটি অনলাইনভিত্তিক ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ। মুহূর্তেই যেকোনো সিনেমা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কোন সিনেমা, সিরিজ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ বেশি, সেই ডেটাবেজ দিয়ে তৈরি হয় ফ্যান ফেবারিট বা দর্শকদের পছন্দের সিনেমার তালিকা। সেই তালিকার শীর্ষ সিনেমা-সিরিজগুলো দেখে নিতে পারেন।
মুক্তির পর থেকে আলোচনায় এই সিরিজ। ৮.৬ রেটিং নিয়ে আইএমডিবির দর্শকদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে রয়েছে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’। সিরিজটি পছন্দের অন্যতম কারণ এর গল্প। আশির দশকের ‘ডানজিয়নস অ্যান্ড ড্রাগনস’–প্রেমী কিশোরেরা হঠাৎ করেই নিজেদের শহরের পাশে এক ভয়ংকর অন্ধকার জগতের (আপসাইড ডাউন) দরজা খুঁজে পায়। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় রহস্যময় এক কিশোরী ইলেভেন ওরফে এল (মিলি ববি ব্রাউন), যার রয়েছে টেলিকাইনেটিক ও টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা। রহস্যে ভরপুর সেই গল্প দিয়ে শুরু হয় ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’–এর এবারের কিস্তি।
নতুন বছর উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে ‘রান অ্যাওয়ে’ সিরিজ। এর রেটিং ৭ হলেও এটি আলোচনায় শীর্ষ দুই নম্বরে রয়েছে। রহস্য ও ক্রাইম ধরাণার সিরিজটি মূলত এক তরুণীর হঠাৎ করেই বাসা থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার গল্প। তাঁকে খোঁজ করতে গিয়ে একের পর এক বেরিয়ে আসে রহস্যজনক সব ঘটনা। যে গল্প দর্শকদের নতুন এক জগতে নিয়ে যায়। এটি নেটফ্লিক্সে দেখা যাচ্ছে।
মুক্তির পর থেকেই আয়ে আলোচনায় রয়েছে সিনেমা। এ বছর বিলিয়ন ডলার আয়ে রেকর্ড গড়ল সিনেমাটি। জেমস ক্যামেরনের এই সিনেমার নাম ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’। এটি বিশ্বজুড়ে মুক্তি পায় ডিসেম্বরের ১৯ তারিখে। সিনেমাটি এখনো দর্শকের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। সিনেমাটির রেটিং ৭.৪। ভোট দিয়েছেন ৯১ হাজার ভক্ত। বিলিয়ন ডলার আয় হলেও এ সিনেমার চেয়ে আইএমডিবিতে দর্শকদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’।
টিমোথি শ্যালামে অভিনীত ‘মার্টি সুপ্রিম’ আলোচনার এই তালিকায় ৪ নম্বরে রয়েছে। সিনেমাটির গল্প ৫০ দশকের। মার্টি মাউসার নিউইয়র্ক সিটিতে এক জুতার দোকানে, জুতার বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেন। পাশাপাশি পেশাদার টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হিসেবেও প্রতিযোগিতা করেন। এই খেলা ঘিরেই তাঁর স্বপ্ন। মার্টির জীবনের উত্থান ও পতনের গল্প নিয়েই এই সিনেমা। এর আইএমডিবি রেটিং ৮.৩।
ডার্ক কমেডি, ডিসটোপিয়ান সায়েন্স-ফিকশন ও মনস্তাত্ত্বিক ড্রামা ধাঁচের ওয়েব সিরিজ ‘প্লুরিবাস’। ১০ পর্বের এই সিরিজ এখনো আলোচনায় রয়েছে। সিরিজটির আইএমডিবি রেটিং ৮.৬। এটি পছন্দের তালিকায় ৫ নম্বরে রয়েছে।