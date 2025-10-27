ক্রিস মার্টিন ও সোফি টার্নারের প্রেমের গুঞ্জন

ধনকুবের প্রেমিক পেরির সঙ্গে ‘গেম অব থ্রোনস’ অভিনেত্রী সোফি টার্নারের সম্পর্কটা চুকেবুকে গেছে। অন্যদিকে ডাকোটা জনসনের সঙ্গে আট বছরের সম্পর্কের ইতি টেনেছেন কোল্ডপ্লের গায়ক ক্রিস মার্টিন।
পেরির সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার সপ্তাহখানেক পরই ক্রিস মার্টিনের সঙ্গে দেখা করেন সোফি টার্নার। সূত্রের বরাতে ডেইলি মেইল অনলাইন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দুজনে নাকি চুপিসারে প্রেম করছেন। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক চর্চা চলছে।
সোফির নতুন শুরু
ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য সান জানিয়েছে, গত আগস্টের শেষের দিকে পেরির সঙ্গে চুপিচুপি সম্পর্কের ইতি টানেন সোফি। এরপর তাঁকে সেলিব্রিটিদের ডেটিং অ্যাপ ‘রায়া’-তে দেখা যায়। ২০২৩ সাল থেকে প্রেম করছিলেন পেরি ও সোফি। এই বছর জুনে গ্লাস্টনবেরি উৎসবে শেষবারের মতো একসঙ্গে দেখা গেছে তাঁদের।
ডেইলি মেইল লিখেছে, গত সেপ্টেম্বরেই পেরি ও সোফির সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। এর কয়েক দিন পরই সোফির সঙ্গে ক্রিসের পরিচয় হয়। সোফির সাবেক প্রেমিক পেরিও নাকি নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন। সম্প্রতি তাঁকে এক স্বর্ণকেশী নারীর সঙ্গে দেখা গেছে, যিনি দেখতে অনেকটা সোফির মতোই।
এর আগে ২০১৯ সালে লাস ভেগাসে গায়ক জো জোনাসকে বিয়ে করেন সোফি। চার বছর পর দুজনের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। দুজনের সংসারে উইলা ও ডেলফিন নামে দুই মেয়ে রয়েছে।
ক্রিস-ডাকোটার আট বছরের সম্পর্ক
দ্য সান জানিয়েছে, ক্রিস মার্টিন ও ডাকোটা জনসনের আট বছরের সম্পর্ক জুনে শেষ হয়। এর আগে কয়েক মাস ধরে দুজনের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল। এক সূত্র বলেছে, তাঁরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি কীভাবে সম্পর্কটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ডাকোটা এখনো ক্রিস ও তাঁর সন্তানদের ভালোবাসেন, তাই বিষয়টা তাঁর জন্য কঠিন ছিল।
এই বছরের জানুয়ারিতে ভারতে ‘মিউজিক অব দ্য স্ফিয়ারস’ ট্যুরে ছিল কোল্ডপ্লে। মুম্বাইয়ের বাবুলনাথ মন্দিরে শেষবারের মতো ক্রিস ও ডাকোটাকে একসঙ্গে দেখা গেছে। গ্রীষ্মে ক্রিস বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন লন্ডনে।
এর আগে মার্কিন অভিনেত্রী গুইনেথ প্যালট্রোকে বিয়ে করেন ক্রিস। দুজনের সংসারে অ্যাপল (২১) ও মোজেস (১৯) নামে দুই সন্তান রয়েছে।