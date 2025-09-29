আট বছর পর ফিরলেন তিনবারের অস্কারজয়ী সেই অভিনেতা

আট বছরের বিরতির পর আবার অভিনয়ে ফিরলেন ড্যানিয়েল ডে-লুইস। সন্তান রোনান ডে-লুইস পরিচালিত ‘অ্যানিমোন’ ছবিতে অভিনয় করেছেন অস্কারজয়ী এই ব্রিটিশ অভিনেতা; নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সম্প্রতি সিনেমাটির বিশ্ব প্রিমিয়ার হয়েছে। প্রদর্শনী শেষে মঞ্চে উঠে ডে-লুইস বলেন, ‘প্রতিবার কাজ শুরু করার সময় মনে হয় যেন শূন্য থেকে শুরু করছি। কখনো নিশ্চিত থাকি না, আসলে করতে পারব কি না। তবে শুটিং শুরুর আগের প্রস্তুতিটাই আসল, যদি সেটা সঠিকভাবে করা যায়, তাহলে ক্যামেরা, আলো কিংবা অন্য যন্ত্রপাতি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।’
ছেলে রোনানের সঙ্গে যৌথভাবে ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন ডে-লুইস। রোনান বলেন, ‘একসঙ্গে কাজের সুযোগ পাওয়াটা বিরল ঘটনা। চিত্রনাট্য লেখার সময় থেকেই চরিত্রগুলো আমাদের সঙ্গে বড় হয়েছে। ফলে শুটিং ফ্লোরে গিয়ে নতুন করে চাপ অনুভব করতে হয়নি।’
প্রসঙ্গ অবসর
তিনবারের অস্কারজয়ী অভিনেতা ড্যানিয়েল ডে-লুইস বলেছেন, তিনি কখনোই অবসরের ঘোষণা দিতে চাননি। রোলিং স্টোন সাময়িকীতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ‘আমি আসলে অবসর নিতে চাইনি। শুধু কাজের ধরন পাল্টে অন্য কিছুতে মন দিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে, আমাকে অবসর নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ কখনোই কিছু থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। শুধু কিছুদিন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।’
২০১৭ সালে পল টমাস অ্যান্ডারসনের ‘ফ্যান্টম থ্রেড’ মুক্তির পর আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। এর আগেও ‘দ্য বক্সার’–এর (১৯৯৭) পর দীর্ঘ বিরতি নিয়ে ২০০২ সালে মার্টিন স্করসেজির ‘গ্যাংস অব নিউইয়র্ক’-এ অভিনয় করেন। একসময় মঞ্চাভিনয় থেকেও সরে দাঁড়ান তিনি।
ড্যানিয়েল বলেন, ‘বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ে ফেরার পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রোর (রোনান) সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাই আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে সময় কাটানো ছিল নিখাদ আনন্দ।’
তবে অভিনয়ে ফেরার আগে ড্যানিয়েলের ভেতরেও ছিল সংশয়। ‘আবারও চলচ্চিত্রজগতে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে একধরনের ভয় কাজ করছিল। কাজকে আমি সব সময়ই ভালোবেসেছি। তবে এই পেশার কিছু দিক আছে, যেগুলোর সঙ্গে কোনো দিনই মানিয়ে নিতে পারিনি।’
‘ফ্যান্টম থ্রেড’-এর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, ‘শেষ দিকে মনে হচ্ছিল, ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তখনই মনে হয়েছিল, হয়তো আর ফিরব না, দেওয়ার মতো কিছু নেই। এখন মনে হয়, স্রেফ চুপ থাকাই ভালো ছিল।’
ছবির কাহিনি
নর্দান ইংল্যান্ডে নির্মিত এ ছবির কাহিনি দুই ভাইকে ঘিরে। শন বিন অভিনয় করেছেন এক মধ্যবয়সী মানুষের চরিত্রে, যিনি শহরতলির বাড়ি ছেড়ে বনে গিয়ে খুঁজে পান বহুদিনের বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসী ভাইকে (ড্যানিয়েল)। রহস্যময় অতীতের ভারে জর্জর দুই ভাইয়ের টানাপোড়েনের সম্পর্কই ছবির মূল কাহিনি। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন সামান্থা মর্টন ও স্যামুয়েল বটমলি।
তথ্যসূত্র: রোলিং স্টোন, ডেডলাইন