‘আমাদের কাজ চুরি করা নয়’

বিনোদন দুনিয়ার বড় বড় তারকারা এই মুহূর্তে এক নতুন আন্দোলনে দাঁড়িয়েছেন। স্কারলেট জোহানসন, কেট ব্ল্যাঞ্চেটসহ প্রায় ৭০০ শিল্পী, লেখক ও সংগীতশিল্পী সম্প্রতি একটি এআই–বিরোধী প্রচারণায় যুক্ত হয়েছেন। এই প্রচারণার মূল বার্তা ‘আমাদের কাজ চুরি করা নয়। সরল কথায় এগুলো চুরি, এটি প্রগতির অংশও নয়।’
এই আন্দোলন শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়; বরং মার্কিন সৃজনশীল ইকোসিস্টেমের রক্ষা এবং সারা বিশ্বের বিনোদন জগতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। এই প্রচরণার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘যুক্তরাষ্ট্রের সৃজনশীল সম্প্রদায় বিশ্বের অনন্য।
এটি কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কিছু বড় প্রযুক্তি কোম্পানি আমাদের কাজ অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করছে এবং কপিরাইট আইনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে না।’
স্কারলেট জোহানসন অনেক দিন ধরেই এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপদ নিয়ে সরব। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি একটি এআই অ্যাপের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা তার নাম ও চেহারা ব্যবহার করে অনলাইনে বিজ্ঞাপন তৈরি করেছিল। ২০২৪ সালেও কয়েকটি এআই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরব হন।
এআই নিয়ে স্কারলেট জোহানসনের সঙ্গে দর্শনের সঙ্গে একমত কেট ব্ল্যাঞ্চেটও। ২০২৪ সালে টরন্টো আন্তর্জাতিক উৎসবে বলেন, নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উদ্ভাবন যদি কল্পনাশক্তির সঙ্গে না আসে, তা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে।
ব্ল্যাঞ্চেট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন; কিন্তু প্রযুক্তির বিকাশে সৃজনশীলতার অধিকার ও নৈতিক দিক অক্ষুণ্ণ রাখা জরুরিও বলেও মনে করেন।
নতুন এআই–বিরোধী প্রচারণায় বলা হচ্ছে, এই প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটছে, কিন্তু এটি কোনোভাবেই শিল্পীদের কপিরাইট বা অধিকার লঙ্ঘন করে তৈরি হওয়া উচিত নয়।