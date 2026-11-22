অ্যান্ডির জন্মদিনে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় তার খেলনারা। উপহারের বাক্স খুললেই তো ঘরে আসতে পারে নতুন কেউ। তখন পুরোনোদের কী হবে? কাউবয় পুতুল উডির অবশ্য ভয় পাওয়ার কথা নয়। এত দিন সে-ই ছিল অ্যান্ডির প্রিয় খেলনা। কিন্তু বাক্স থেকে বাজ লাইটইয়ার বের হতেই হিসাব বদলে গেল। চকচকে মহাকাশ পোশাক, বোতাম চাপলেই ডানা মেলে—অ্যান্ডির মন জিততে বাজের বেশি সময় লাগে না। উডির জন্য আরও বিরক্তিকর ব্যাপার হলো, নতুন অতিথি নিজেকে সত্যিকারের মহাকাশ অভিযাত্রী ভাবে।
দুই খেলনার এই রেষারেষি দিয়েই অ্যানিমেশন সিনেমার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় খুলেছিল পিক্সার । ১৯৯৫ সালের ২২ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ‘টয় স্টোরি’। আজ ২২ নভেম্বর ২০২৬, সেই মুক্তির ৩১ বছর পূর্ণ হলো। জন ল্যাসেটার পরিচালিত ছবিটি পিক্সারের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। একই সঙ্গে এটি বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ কম্পিউটারনির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যানিমেশন। পিক্সারের তৈরি ছবিটি মুক্তি দিয়েছিল ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার্স।
শিশুর ঘরে প্রযুক্তির পরীক্ষা
‘টয় স্টোরি’র আগেই কম্পিউটার দিয়ে অ্যানিমেশন বানাচ্ছিল পিক্সার । ১৯৮৬ সালে স্টিভ জবস লুকাসফিল্মের কম্পিউটার বিভাগটি কেনার পর স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে পিক্সার। সেই বছরই আসে ল্যাসেটারের স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি ‘লাক্সো জুনিয়র’। টেবিল ল্যাম্পের নড়াচড়া দিয়েও যে চরিত্রের স্বভাব বোঝানো যায়, সেই পরীক্ষা ছিল ছবিটিতে। পরে ওই ছোট ল্যাম্পটিই পিক্সারের পরিচয়ের অংশ হয়ে যায়।
১৯৮৮ সালে ল্যাসেটার বানালেন ‘টিন টয়’। সেখানে টিনি নামের এক খেলনার চোখে একটি হামাগুড়ি দেওয়া শিশুকেও রীতিমতো ভয়ের কারণ বলে মনে হয়। অস্কারজয়ী এই স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিতে যে দৃষ্টিকোণ নিয়ে পিক্সার পরীক্ষা করেছিল, ‘টয় স্টোরি’–তে তার বিস্তার ঘটল। ১৯৯১ সালে ডিজনি ও পিক্সার কম্পিউটারে তৈরি অ্যানিমেশন ছবি নির্মাণ ও পরিবেশনের চুক্তি করে। সেই চুক্তি থেকেই এগোয় ‘টয় স্টোরি’র কাজ।
খেলনাদের চোখ দিয়ে গল্প বলার সুবিধা ছিল, অ্যান্ডির চেনা ঘরটাকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ হিসেবে দেখানো গেল। মানুষের কাছে বিছানা আর জানালা ঘরের সাধারণ অনুষঙ্গ। কয়েক ইঞ্চি লম্বা এক খেলনার কাছে সেই জানালা দিয়ে পড়ে যাওয়াই বড় বিপদ। আবার বাজের চকচকে প্লাস্টিক, উডির কাপড়ের পোশাক আর টান দিলেই কথা বলার দড়ি দেখেই বোঝা যায়, দুজন দুই সময়ের খেলনা। তাদের রেষারেষি শুরু হওয়ার আগেই চেহারায় সেই তফাত ধরা পড়ে।
উডির জন্য আটকে গিয়েছিল ছবির কাজ
পর্দায় উডিকে দেখে বোঝার উপায় নেই, এই চরিত্রের কারণেই একসময় ছবিটি থমকে গিয়েছিল। ১৯৯৩ সালের ১৯ নভেম্বর ডিজনির নির্বাহীদের সামনে স্টোরিবোর্ড দিয়ে সাজানো ছবির একটি খসড়া দেখায় পিক্সার। সেখানে উডি ছিল এতটাই রূঢ় যে তার প্রতি সহানুভূতি তৈরি হওয়ার সুযোগ কম। ঈর্ষার বশে সে বাজকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে, অন্য খেলনাদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করে। নির্বাহীদের কাছে ওই সংস্করণ গ্রহণযোগ্য হয়নি। চিত্রনাট্য বদলানোর জন্য নির্মাণকাজে বিরতি পড়ে। পিক্সারের নির্মাণ ইতিহাসে দিনটি পরিচিত হয়ে আছে ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে’ নামে।
ল্যাসেটার, অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টন, পিট ডক্টার ও জো র্যানফট গল্পটি নিয়ে আবার বসেন। চূড়ান্ত ছবিতেও উডি ঈর্ষান্বিত হয়, বাজকে সরানোর ফন্দি আঁটে। তবে তার আচরণের পেছনে থাকে একটা বোঝার মতো ভয়, অ্যান্ডির কাছে নিজের জায়গাটা হারানোর ভয়। অন্যদিকে বাজের আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা লাগে যখন সে বুঝতে পারে, সে কোনো মহাকাশ অভিযাত্রী নয়, দোকানে বিক্রি হওয়া বহু খেলনার একটি। অ্যান্ডির কাছে ফিরতে শেষ পর্যন্ত দুজনকেই একে অন্যের সাহায্য নিতে হয়।
উডির কণ্ঠে টম হ্যাঙ্কসের অস্থিরতা আর বাজের কণ্ঠে টিম অ্যালেনের গম্ভীর আত্মবিশ্বাস জুটিটির হাস্যরস তৈরি করে। বাজ যখন নিজের মহাকাশ অভিযানের কথা বলে, দর্শক জানেন সে ভুল করছে। টিম অ্যালেন সংলাপগুলো বলেন এমন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে বাজের ভুলটা যেমন হাসায়, সত্যিটা জানার পর তার হতাশাও তেমনি বোঝা যায়। আর র্যান্ডি নিউম্যানের ‘ইউভ গট আ ফ্রেন্ড ইন মি’ গানটি প্রথমে মনে করিয়ে দেয় অ্যান্ডির সঙ্গে উডির সম্পর্কের কথা। গল্প এগোলে গানটি উডি আর বাজের বন্ধুত্বের সঙ্গেও মিলে যায়।
বক্স অফিস থেকে অস্কারের মঞ্চে
১৯৯৫ সালের ২২ নভেম্বর ছিল বুধবার। যুক্তরাষ্ট্রে থ্যাংকসগিভিংয়ের আগের দিন ২ হাজার ৪৫৭টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ‘টয় স্টোরি’। শুক্র থেকে রোববার, প্রথম সপ্তাহান্তের তিন দিনে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ছবিটি আয় করে প্রায় ২ কোটি ৯১ লাখ ডলার। একই সময়ে জেমস বন্ডের ‘গোল্ডেনআই’ আয় করেছিল প্রায় ১ কোটি ৮১ লাখ ডলার। মুক্তির দিন থেকে রোববার পর্যন্ত পাঁচ দিনের হিসাবে ‘টয় স্টোরি’র আয় দাঁড়ায় প্রায় ৩ কোটি ৯১ লাখ ডলার। পরের সপ্তাহান্তেও ছবিটি শীর্ষস্থান ধরে রাখে, আয় করে ২ কোটি ডলারের বেশি।
নভেম্বরের শেষ দিকে মুক্তি পাওয়ায় ছবিটির আয়ের একটি অংশ এসেছে পরের বছর। বক্স অফিস মোজোর হিসাবে, ১৯৯৫ সালের শেষ দিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ‘টয় স্টোরি’র আয় ছিল প্রায় ১৪ কোটি ৬২ লাখ ডলার। ওই পঞ্জিকাবর্ষের আয়ে ‘ব্যাটম্যান ফরএভার’ ও ‘অ্যাপোলো ১৩’-এর পর তৃতীয় স্থানে ছিল ছবিটি। তবে প্রথম দফার প্রদর্শনীর মোট আয় প্রায় ১৯ কোটি ১৮ লাখ ডলার। সেই হিসাবে ১৯৯৫ সালে মুক্তি পাওয়া ছবিগুলোর মধ্যে এই বাজারে সবচেয়ে বেশি আয় করেছিল ‘টয় স্টোরি’।
পিক্সারের প্রকাশিত ইতিহাসে ছবিটির বিশ্বব্যাপী আয় প্রায় ৩৬ কোটি ২০ লাখ ডলার।
১৯৯৬ সালের ৬৮তম অস্কারে ‘টয় স্টোরি’র তিনটি প্রতিযোগিতামূলক মনোনয়নের মধ্যে একটি ছিল মৌলিক চিত্রনাট্যে। কোনো অ্যানিমেশন ছবির জন্য সেটিই ছিল প্রথম চিত্রনাট্য মনোনয়ন। ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন জস হুইডন, অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টন, জোয়েল কোহেন ও অ্যালেক সোকোলো। মূল গল্পের কৃতিত্ব জন ল্যাসেটার, পিট ডক্টার, স্ট্যান্টন ও জো র্যানফটের। সেই বছর মৌলিক চিত্রনাট্যের পুরস্কার জেতেন ‘দ্য ইউজুয়াল সাসপেক্টস’-এর ক্রিস্টোফার ম্যাককোয়ারি।
অন্য দুটি মনোনয়ন এসেছিল র্যান্ডি নিউম্যানের হাত ধরে। ‘ইউভ গট আ ফ্রেন্ড ইন মি’ মনোনয়ন পায় মৌলিক গান বিভাগে। ছবির সংগীতের জন্য তিনি মনোনয়ন পান মিউজিক্যাল বা কমেডি ছবির মৌলিক সুর বিভাগেও। দুটি পুরস্কারই যায় ডিজনির আরেক অ্যানিমেশন ‘পোকাহন্টাস’-এর ঘরে। গান বিভাগে জেতে ‘কালারস অব দ্য উইন্ড’।
সেই আসরেই জন ল্যাসেটার পান একাডেমির বিশেষ অর্জন পুরস্কার। প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কম্পিউটার অ্যানিমেশন তৈরিতে পিক্সারের দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার স্বীকৃতি ছিল এটি। তখনো সেরা পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যানিমেশনের জন্য অস্কারে আলাদা বিভাগ চালু হয়নি। ২০০২ সালের আসরে সেই বিভাগের প্রথম পুরস্কার পায় ‘শ্রেক’। এর তিন বছর পর, ২০০৫ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস ‘টয় স্টোরি’–কে সংরক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ফিল্ম রেজিস্ট্রিতে অন্তর্ভুক্ত করে।
জন্মদিনের বাক্স থেকে ট্যাবলেটের পর্দা
প্রথম ছবিতে উডির ভয় ছিল নতুন খেলনা এসে অ্যান্ডির মন কেড়ে নেবে। পরের ছবিগুলোয় সেই ভয় অন্য রূপ পেয়েছে। ১৯৯৯ সালের ‘টয় স্টোরি ২’-এ উডিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সে অ্যান্ডির কাছে ফিরবে, নাকি সংগ্রাহকের কাছে মূল্যবান পুতুল হয়ে থাকবে। ২০১০ সালের ‘টয় স্টোরি ৩’-এ অ্যান্ডি কলেজে যাওয়ার বয়সে পৌঁছে যায়। খেলনাগুলোর সামনে তখন প্রশ্ন, যে শিশুর সঙ্গে তাদের এত দিনের সম্পর্ক, সে বড় হয়ে গেলে তাদের কী হবে? ২০১৯ সালে আসে ‘টয় স্টোরি ৪’।
এ বছরের ১৯ জুন মুক্তি পেয়েছে ‘টয় স্টোরি ৫’। সেখানে উডি, বাজ আর জেসিদের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী ‘লিলিপ্যাড’ নামের একটি ট্যাবলেট। ১৯৯৫ সালে অ্যান্ডি উপহারের মোড়ক খুলে একটি মহাকাশচারী পুতুল পেয়েছিল। ৩১ বছর পর বনি মজেছে ট্যাবলেটে। এত দিনে শিশুদের খেলার সঙ্গী বদলেছে। অ্যান্ডির জন্মদিনে উডির যে দুশ্চিন্তা দিয়ে গল্প শুরু হয়েছিল, সেটাই আবার ফিরে এসেছে, প্রিয় শিশুটি যখন অন্য কিছু নিয়ে মেতে ওঠে, তখন পুরোনো খেলনাদের কী হয়?