‘হ্যাংওভার’-এ এড হেলমস। আইএমডিবি
হলিউড

দাঁত আসল নাকি নকল, অভিনেতার জন্মদিনে জেনে নিন সত্যি ঘটনা

বিনোদন ডেস্ক


হলিউডের কৌতুক অভিনেতা এড হেলমসকে নিয়ে দর্শকদের কৌতূলের অভাব নেই। আজ এই অভিনেতার জন্মদিন। এ উপলক্ষে দ্য হলিউড রিপোর্টার অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে পাঁচটি তথ্য—

আটলান্টায় বেড়ে ওঠা, কমেডির টানে নিউইয়র্ক
 এড হেলমসের শৈশব কেটেছে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায়। এরপর ওহাইওর ওবারলিন কলেজে পড়াশোনা শেষে কমেডির স্বপ্ন পূরণে তিনি পাড়ি জমান নিউইয়র্কে। সেখানে তিনি ইমপ্রোভ কমেডির প্রশিক্ষণ নেন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দ্য আপরাইট সিটিজেনস ব্রিগেডে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের তালিকায় আছেন তাঁর ‘হ্যাংওভার’ সহ-অভিনেতা জ্যাক গ্যালিফিয়ানাকিস, ইউসিবির সহপ্রতিষ্ঠাতা অ্যামি পোলার, টিনা ফে, ফ্রেড আর্মিসেন, উইল ফেরেল, সারা সিলভারম্যান, অ্যান্ডি রিখটারসহ অনেক তারকা।

‘দ্য ডেইলি শো’ থেকেই শুরু
হেলমসের পেশাদার অভিনয়জীবনের শুরু ‘দ্য ডেইলি শো উইথ জন স্টুয়ার্ট’–এ সংবাদদাতা চরিত্রে। ২০০২ সালে তিনি শোটির সঙ্গে যুক্ত হন এবং ২০০৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। ‘ডিজিটাল ওয়াচ’, ‘অ্যাড নসিয়াম’, ‘মার্ক ইওর ক্যালেন্ডার’ ও ‘দিস উইক ইন গড’—এই জনপ্রিয় পর্বগুলোতে নিয়মিত দেখা গেছে তাঁকে।

‘দ্য অফিস’-এর অ্যান্ডি চরিত্রেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত
২০০৬ সালে জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ‘দ্য অফিস’–এ অ্যান্ডি বার্নার্ড চরিত্রে যোগ দেন এড হেলমস। এখানে তাঁর সহকর্মী ছিলেন বন্ধু ও সাবেক ‘ডেইলি শো’ সংবাদদাতা স্টিভ কারেল—যিনি ওই মৌসুমের শেষে সিরিজটি ছাড়েন। ‘দ্য অফিস’–এর মাধ্যমেই হেলমস মূলধারার দর্শকদের কাছে ব্যাপক পরিচিতি পান।

ব্যাঞ্জো বাজাতে ভালোবাসেন
অভিনয়ের বাইরে সংগীতেও এড হেলমসের আগ্রহ আছে। তিনি ব্যাঞ্জো বাজান এবং বন্ধু জ্যাকব টিলোভ ও ইয়ান রিগসের সঙ্গে মিলে দ্য লোনসম ট্রিও নামে একটি ব্লুগ্রাস ব্যান্ডের সদস্য। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, ‘উত্তর ক্যারোলাইনার স্মোকি মাউন্টেইনসে আমার অনেক গ্রীষ্ম কেটেছে। ব্লুগ্রাসের সুর আমার কাছে সব সময়ই বিশেষ ছিল—এই জায়গাগুলোর সঙ্গে একটা গভীর সংযোগ অনুভব করাত।’

‘হ্যাংওভার’-এর দাঁতের রহস্য সত্যি
‘দ্য হ্যাংওভার’–এর প্রথম ছবিতে হেলমসের চরিত্রটি ঘুম থেকে উঠে দেখে সামনের একটি দাঁত নেই। অনেকেই ভেবেছিলেন, এটি শুধু সিনেমার কৌশল। কিন্তু বাস্তবে হেলমসের সামনের একটি প্রাকৃতিক দাঁত সত্যিই নেই। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর একটি স্থায়ী দাঁত কখনোই ওঠেনি। ১৬ বছর বয়সে সেখানে স্থায়ী ইমপ্ল্যান্ট বসানো হয়। ছবির প্রয়োজনে তিনি সেই কৃত্রিম দাঁতটি খুলে ফেলেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমি আমার ডেন্টিস্টকে বলেছিলাম, আর তিনি বললেন—“হ্যাঁ, এটা করা যাবে!”’

‘দ্য অফিস’–এ এড হেলমস।আইএমডিবি
