‘সবচেয়ে হট বিজ্ঞাপনটি করেছে’, বিতর্কিত অভিনেত্রীকে প্রশংসায় ভাসালেন ট্রাম্প

হলিউড অভিনেত্রী সিডনি সুইনিকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘সিডনি সুইনি, একজন নিবন্ধিত রিপাবলিকান, এ সময়ের সবচেয়ে হট বিজ্ঞাপনটি করেছে। এগিয়ে যাও সিডনি!’
‘ইউফোরিয়া’ ও ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’–এর মতো জনপ্রিয় সিরিজে অভিনয় করা এমি-মনোনীত এই তারকা সম্প্রতি আমেরিকান ইগল নামের পোশাক ব্র্যান্ডের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে। সেখানে তিনি বলেন, ‘জিন্স মা–বাবার কাছ থেকে সন্তানের মধ্যে আসে, যা চুলের রং, ব্যক্তিত্ব এমনকি চোখের রংও নির্ধারণ করে। আমার জিন্সের রং নীল।’
শব্দের এই ব্যবহারের (genes/jeans) কারণে ২৭ বছর বয়সী নীল চোখের এই অভিনেত্রীকে নিয়ে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক—বিশেষ করে বর্ণ, সৌন্দর্যের মানদণ্ড টেনে সমালোচনা হয়।
বিতর্কের সূত্রপাত
২৩ জুলাই সুইনিকে নিয়ে আমেরিকান ইগল তাদের নতুন প্রচারাভিযান চালু করে। স্লোগান ছিল—‘সিডনি সুইনি হ্যাজ গ্রেট জিন্স।’ টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়াসহ সব জায়গায় এই বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
অল্প সময়ের মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। সমালোচকদের অভিযোগ—সোনালি চুল, নীল চোখের অভিনেত্রীকে নিয়ে এই ‘genes’–এর শব্দখেলা প্রচণ্ড আপত্তিকর। তবে অনেকে আবার এই সমালোচনাকে অযথা বড় করে দেখার অভিযোগ তুলেছেন।
পরে জানা যায়, সুইনি ২০২৪ সাল থেকে ফ্লোরিডায় রিপাবলিকান হিসেবে নিবন্ধিত ভোটার। এরপরই ট্রাম্প তার রাজনৈতিক পরিচয় উল্লেখ করে মন্তব্য করেন এবং প্রকাশ্যে সমর্থন জানান। এখনো সুইনি নিজে এই বিতর্ক বা তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে কিছু বলেননি।
আমেরিকান ইগল জানায়, প্রচারণাটি কেবল তাদের ডেনিম জিনস নিয়েই।
তাদের স্লোগান, ‘তার জিনস, তার গল্প।’ এভাবেই তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জিনস পরার বিষয়টি উদ্যাপন করতে চেয়েছে।
ট্রাম্পের মন্তব্যের পর সোমবার থেকেই আমেরিকান ইগলের শেয়ারমূল্য হু হু করে বাড়ে—একপর্যায়ে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ অ্যালেন অ্যাডামসন বলেন, এখনকার দিনে বিজ্ঞাপন সফল করতে হলে এমন কিছু করতে হয়, যা মানুষ শেয়ার করতে চাইবে—ভালো বা খারাপ, যেকোনো কারণে। সুইনিকে ঘিরে তৈরি এই আলোচনার মূল্য, তার মতে, বিজ্ঞাপন তৈরির খরচের ১০–২০ গুণ বেশি।
রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে নীরবতা
যদিও সরকারি রেকর্ডে সুইনি রিপাবলিকান ভোটার, তিনি রাজনীতি নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেন না। ২০২৩ সালে তাঁর মায়ের জন্মদিনে ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ টুপি পরা কিছু অতিথির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে বিতর্ক শুরু হয়। তখন সুইনি বলেন, ‘একটি নির্দোষ পারিবারিক আয়োজনকে রাজনৈতিক রূপ দেবেন না।’
পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি যা-ই বলি না কেন, বিতর্ক থামবে না—বরং আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়বে।’
ট্রাম্পের বক্তব্য
রোববার সাংবাদিকেরা যখন ট্রাম্পকে জানান যে ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’–এর নায়িকা রিপাবলিকান ভোটার, তিনি বলেন, ‘আপনি অবাক হবেন, কত মানুষ রিপাবলিকান। এটা আমি জানতাম না, তবে জেনে ভালো লাগল। যদি সিডনি সুইনি রিপাবলিকান হয়, তাহলে আমি বলব তার বিজ্ঞাপন অসাধারণ।’
তথ্যসূত্র: বিবিসি