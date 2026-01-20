৮৫ বছর বয়সী পাচিনো কি সেই কুয়েতি প্রযোজকের সঙ্গে প্রেম করছেন

হলিউড অভিনেতা আল পাচিনো ও কুয়েতি বংশোদ্ভুত প্রযোজক নুর আলফাল্লাহকে সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে একসঙ্গে দেখা গেছে, যা তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নতুন জল্পনা উসকে দিয়েছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁরা ডিনারে যাওয়ার সময় ক্যামেরাবন্দী হন।
৮৫ বছর বয়সী পাচিনো ও ৩২ বছর বয়সী আলফাল্লাহকে সম্প্রতি একসঙ্গে দেখা এক বিরল ঘটনা। কারণ, অনেক দিন ধরেই তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।
সম্পর্কের ইতিহাস
আল পাচিনো ও আলফাল্লাহর সম্পর্কের শুরু ২০২০ সালে। ২০২৩ সালের জুনে জন্ম হয় তাঁদের ছেলে রোমানের। পরে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে গুঞ্জন চাউর হয়, কমেডিয়ান বিল মেয়ারের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন আলফাল্লাহ। এরপর জানা যায়, পাচিনোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভেঙে গেছে। তাঁরা এখন ‘ভালো বন্ধু’; তবে সন্তানের দেখভালের জন্য যোগাযোগ রাখবেন।
আলফাল্লাহ কে?
১৯৯৩ সালে জন্ম নেওয়া আলফাল্লাহ হলেন কুয়েতি-আমেরিকান নাগরিক। সফল টিভি ও চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে আছে ‘লিটল ডেথ’, ‘দ্য অ্যাপরেন্টিস’, ‘বিলি নাইট’ ইত্যাদি।
আলফাল্লাহ প্রথম আলোচনায় আসেন ২০১৭ সালে, যখন তিনি রোলিং স্টোনের মিক জ্যাগারের সঙ্গে প্রেম করছিলেন। তিনি পরে এটিকে তাঁর ‘প্রথম সিরিয়াস রোমান্স’ হিসেবে বর্ণনা করেন। পরে ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালে তিনি বিলিয়নিয়ার নিকোলাস বারগ্রুয়েনের সঙ্গে প্রেম করেন। পরে তাঁর সঙ্গে ক্লিন্ট ইস্টউডের প্রেমের গুঞ্জনও শোনা যায়; যদিও তিনি এটিকে ‘স্রেফ বন্ধুত্ব’ হিসেবে উল্লেখ করেন।
আল পাচিনোর সঙ্গে দেখা গেলেও তাঁদের সম্পর্ক জোড়া লেগেছে কি না, সেটা পরিষ্কার নয়। দুই তারকার কেউই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলেননি।
পেজ সিক্স অবলম্বনে