নতুন বছরে ঝড় তুলতে পারে কোন ১০ হলিউড ছবি

নতুন বছরে মুক্তির অপেক্ষায় আছে বড় তারকা অভিনীত বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের সিনেমা। এর মধ্যে জেনে নেওয়া যাক বহুল প্রতীক্ষিত ১০ সিনেমার কথা—
‘স্ক্রিম ৭’
‘স্ক্রিম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির সপ্তম কিস্তিটি বানিয়েছেন কেভিন উইলিয়ামসন। কোর্টনি কক্স ও নেভ ক্যাম্পবেল তাঁদের পুরোনো চরিত্রে আবার হাজির। এ ছাড়া আরও দেখা যাবে ইসাবেল মে ও জেসমিন সেভয় ব্রাউনকে। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি।
‘দ্য সুপার মারিও গ্যালাক্সি মুভি’
২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া দ্য সুপার মারিও ব্রস মুভির ব্যাপক সাফল্যের পর এর সিকুয়েল ছিল প্রায় অনিবার্য। ২০০৭ সালের জনপ্রিয় গেম অবলম্বনে নির্মিত ছবিটিতে এবার মহাকাশযাত্রায় যাবে মারিও ও লুইজি। সিনেমাটির পরিচালক অ্যারন হরভাথ ও মাইকেল জেলেনিক। এটি মুক্তি পাবে আগামী ৩ এপ্রিল।
‘দ্য ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা ২’
দুই দশক পর আবার একসঙ্গে মেরিল স্ট্রিপ ও অ্যান হ্যাথাওয়ে। তাঁদের সঙ্গে ফিরছেন এমিলি ব্লান্ট ও স্ট্যানলি টুচি। বিস্তারিত এখনো গোপন। লরেন উইসবার্গার পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ১ মে।
‘ডিসক্লোজার ডে’
স্টিভেন স্পিলবার্গের রহস্যঘেরা নতুন ছবি। বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি, তবে জানা যায়, মানবজাতি আর ভিনগ্রহবাসীদের সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হচ্ছে সায়েন্স ফিকশন সিনেমাটি। এমিলি ব্লান্ট, জশ ওকনর, কলিন ফার্থ অভিনীত সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ১২ জুন।
‘সুপারগার্ল’
ডিসি কমিকসের সুপারহিরো সিনেমাটিতে সুপারগার্ল চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিলি অ্যালকক। ছবিতে দেখা যাবে, প্রতিশোধের নেশায় মরিয়া সুপারগার্ল গ্যালাক্সিজুড়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। ক্রেগ গিলেস্পি পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২৬ জুন।
‘দ্য ওডিসি’
হোমারের মহাকাব্য অবলম্বনে নির্মিত ক্রিস্টোফার নোলানের বহুল প্রতীক্ষিত ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে কিছুদিন আগেই। ১ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডের টিজার নিয়েই ঝড় উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ম্যাট ডেমন। আরও অভিনয় করেছেন অ্যান হ্যাথাওয়ে, জেনডায়া, টম হল্যান্ড, লুপিটা নিওঙ্গ, শার্লিজ থেরন, মিয়া গথসহ অনেকে। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ১৭ জুলাই।
‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’
আবার পর্দায় ফিরছেন পিটার পার্কার; এবার দেখা যাবে এক নিঃসঙ্গ সুপারহিরোর জীবনের গল্প। ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন পরিচালিত মার্ভেল–এর সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন টম হল্যান্ড, জেনডায়া, স্যাডি সিঙ্ক। এটি মুক্তি পাবে ৩১ জুলাই।
‘দ্য হাঙ্গার গেমস: সানরাইজ অন দ্য রিপিং’
‘হাঙ্গার গেমস’ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম সিনেমার ২৫ বছর আগের গল্প। ফ্রান্সিস লরেন্স পরিচালিত সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন জোসেফ জাদা, হুইটনি পিক; বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে জেনিফার লরেন্সকে। ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে আসবে আগামী ২০ নভেম্বর।
‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’
মার্ভেল–এ ফিরছেন রবার্ট ডাউনি জুনিয়র, তবে এবার ভিলেন ডক্টর ডুম হিসেবে। অ্যান্টনি রুশো ও জো রুশোর ছবিটিতে আরও অভিনয় করেছেন ক্রিস হেমসওয়ার্থ, ভ্যানেসা কার্বি, সেবাস্টিয়ান স্ট্যান। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর।
‘ডিউন ৩’
‘ডিউন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তিতে আগের মতোই আছেন টিমোথি শ্যালামে ও জেনডায়া। নতুন যোগ হয়েছেন রবার্ট প্যাটিনসন। ডেনি ভিলেনেভ পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পাবে ১৮ ডিসেম্বর।