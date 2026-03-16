সেরা মেকাপ ও হেয়ারস্টাইলের পুরস্কার জিতল গিয়ের্মো দেল তোরের 'ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন'।

কোনান ও'ব্রায়ান অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিনি বলেন, 'আপনাদের সতর্ক করা উচিত, এবারের অস্কার হতে যাচ্ছে রাজনৈতিক।'
এবারের অস্কারে রেকর্ড ১৬ মনোনয়ন পেয়েছে রায়ান কুগলারের সিনেমা ‘সিনার্স’। সব শেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, এটা ছাড়াও অস্কারে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে পল টামাস অ্যান্ডারসনের ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। সেরা অভিনেতা হতে পারেন ‘সিনার্স’–এর মাইকের বি জর্ডান, ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’–এর লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অথবা ‘মার্টি সুপ্রিম’–এর টিমোথি শ্যালামে। সমালোচকেরা অনেকটাই নিশ্চিত, সেরা অভিনেত্রী হবেন ‘হ্যামনেট’ তারকা জেসি বাকলি।
এখন লালগালিচায় হাজির হচ্ছেন তারকারা। লালগালিচার পরে শুরু হবে পুরস্কার অনুষ্ঠান। সেরা অভিনয়শিল্পী, সেরা নির্মাতা, সেরা ছবিসহ গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার দেওয়া হবে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে।
৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস উপলক্ষে প্রথম আলোর বিশেষ লাইভে আপনাদের স্বাগত। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানা যাবে কার হাতে উঠছে কোন পুরস্কার। এবারের অস্কারে রেকর্ড ১৬ মনোনয়ন পেয়েছে রায়ান কুগলারের সিনেমা ‘সিনার্স’।