১ ছবি হিট, তবু বিলিয়ন ডলারের মালিক তিনি

স্ট্যান্ডআপ কমেডি যে কতটা লাভজনক হতে পারে, তা অনেকের কল্পনার বাইরে। কিন্তু একজন কমেডিয়ানের ক্ষেত্রে এ জনপ্রিয়তাই তাঁকে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে তিনি আজ বিশ্বের শীর্ষ ধনী তারকাদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। মাত্র একটি বক্স অফিস হিট সিনেমা থাকা সত্ত্বেও তিনি টম ক্রুজ, ডোয়াইন জনসন বা শাহরুখ খানের চেয়েও বেশি সম্পদের মালিক। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী কমেডিয়ানের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার।
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী কমেডিয়ান
নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় সিটকম ‘সাইনফিল্ড’-এর নির্মাতা ও প্রধান অভিনেতা জেরি সাইনফিল্ডই বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী কমেডিয়ান এবং কমেডির জগতে একমাত্র বিলিয়নিয়ার। ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার, যা তাঁকে হলিউডের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান দিয়েছে।
ফোর্বস জানিয়েছে, ‘তাঁর সম্পদের মূল উৎস “সাইনফিল্ড” সিরিজ থেকে আসা আয়, পাশাপাশি চলচ্চিত্র ও অন্যান্য প্রকল্পের আয়।’
কীভাবে বিলিয়নিয়ার হলেন জেরি সাইনফিল্ড
জেরির আয়ের সিংহভাগই এসেছে সিরিজের পুনঃসম্প্রচার থেকে। ফোর্বসের মতে, জেরি সাইনফিল্ড ও সহনির্মাতা ল্যারি ডেভিড এই সিরিজের সিন্ডিকেশন আয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ পান, যার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় টিভি চ্যানেল ও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে বিক্রি।
সিনেমার ক্ষেত্রে জেরি অভিনয় করেছেন মাত্র দুটি ছবি ‘বি মুভি’ ও ‘আনফ্রোস্টেড’-এ। এর মধ্যে ‘বি মুভি’ ব্যবসাসফল হলেও আরেকটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যর্থ হয়। তবু
‘সাইনফিল্ড’-এর আয়ই তাঁকে কোটি কোটি ডলার এনে দিয়েছে। ধারণা করা হয়, শুধু এই সিরিজ থেকেই তিনি ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছেন।
এ ছাড়া তিনি নেটফ্লিক্সের জন্য কমেডি স্পেশাল করেছেন এবং জনপ্রিয় শো ‘কমেডিয়ানস ইন কারস গেটিং কফি’–এ উপস্থাপনা করে সাফল্য পেয়েছেন। এখনো তিনি নিয়মিত স্ট্যান্ডআপ পারফর্ম করেন।
মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি কাজ থাকা সত্ত্বেও জেরি সাইনফেল্ডের ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ তাঁকে বিশ্বের অন্যতম ধনী ‘অভিনেতা’ করে তুলেছে। তাঁর চেয়ে এগিয়ে আছেন কেবল আরেকজন, মাঝেমধ্যে অভিনয় করা তারকা—টেইলার পেরি।
ফোর্বস অবলম্বনে