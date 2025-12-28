অনলাইনে আবারও নায়িকার অন্তরঙ্গ দৃশ্য ফাঁস

পর্দায় নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তবে তরুণ প্রজন্মের কাছে সিডনি সুইনির পরিচিতি এইচবিওর দুই আলোচিত সিরিজ ‘ইউফোরিয়া’ও ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’ দিয়ে। এই দুই সিরিজে বিশেষ করে ‘ইউফোরিয়া’য় সুইনির অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। এবার তাঁর নতুন সিনেমা ‘দ্য হাউসমেইড’ মুক্তির পর ফাঁস হয়েছে অন্তরঙ্গ দৃশ্য।
‘দ্য হাউসমেইড’ সম্পর্কে
মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ‘দ্য হাউসমেইড’ মুক্তি পেয়েছে ১৯ ডিসেম্বর। সিডনি সুইনি ও আমান্ডা স্রেফ্রিড অভিনীত ছবিটি অভিনয় ও টানটান সম্পর্কের উপস্থাপনার জন্য ইতিবাচক রিভিউ পেলেও, প্রেক্ষাগৃহে চলমান প্রদর্শনের মধ্যেই সিডনি সুইনির একটি নগ্ন দৃশ্য অনলাইনে ফাঁস হয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
লেটেস্টলিডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ছবিতে সিডনি সুইনি অভিনয় করেছেন গৃহকর্মী মিলি ক্যালোওয়ে চরিত্রে। কারাভোগের পর জীবনে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে তিনি লং আইল্যান্ডের ধনী উইনচেস্টার পরিবারের বাড়িতে আবাসিক গৃহকর্মীর কাজ নেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বোঝা যায়, তাদের ঝাঁ-চকচকে প্রাসাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে অস্বস্তিকর পারিবারিক গোপন রহস্য।
গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে মিলি ও তাঁর নিয়োগকর্তা নিনা উইনচেস্টারের (অভিনয়ে আমান্ডা স্রেফ্রিড) টানাপোড়েনের সম্পর্ক। দুই নারীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য যেভাবে বদলাতে থাকে, তাতে ভুক্তভোগী ও নিয়ন্ত্রণকারী—এই দুইয়ের সীমারেখা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যায়।
অনলাইনে ফাঁস সিডনি সুইনির দৃশ্য
তবে ছবিটি হলে চলার সময়ই সিডনি সুইনির একটি দৃশ্য অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তাঁর চরিত্র ও অ্যান্ড্রু উইনচেস্টারের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত দেখা যায়। ভিডিওটি এক্স (সাবেক টুইটার) ও রেডিটসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় এবং ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।
এর আগে থেকেই সিডনি সুইনি সাহসী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত। ‘ইউফোরিয়া’, ‘দ্য ভোয়ার্স’, ‘এনিওয়ান বাট ইউ,’ ‘ইডেন’-সহ একাধিক চলচ্চিত্র ও সিরিজে এমন চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে।
অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় বন্ধ করবেন না
এর আগে মার্কিন গণমাধ্যম ডেডলাইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিডনি সুইনি জানিয়েছিলেন, তিনি অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় বন্ধ করবেন না। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, যত আলোচনা-সমালোচনাই হোক, নগ্ন দৃশ্যে অভিনয় বন্ধ করবেন না তিনি।
পর্দায় নগ্ন দৃশ্য নিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গে সিডনি বলেন, ‘এটা তো অদ্ভুত একটা কথা। আমি একজন অভিনয়শিল্পী, যাকে নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে হয়।’
তবে সিডনি সুইনি জানেন, তিনি যত ভালোই অভিনয় করেন না কেন, মানুষ কেবল তাঁর শরীর নিয়েই কথা বলে। এ জন্য কৈশোর থেকেই চেষ্টা করেছেন এমন কিছু করতে, যাতে মানুষ তাঁর কাজ নিয়েই কেবল কথা বলে। তিনি বলেন, ‘আমি স্কুলে যত বেশি সম্ভব খেলায় অংশ নিতাম, পড়াশোনায় মনোযোগ দিতাম, যাতে মানুষ ভাবতে না পারে যে আমি শরীরসর্বস্ব।’
এর আগে ২০২৩ সালে সিডনি সুইনির একটি বিব্রতকর ঘটনা ঘটে। তাঁর অভিনীত বিভিন্ন অন্তরঙ্গ দৃশ্যের স্ক্রিনশট নিয়ে অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর পরিবারের সদস্যদের ট্যাগ করেছেন, যা নিয়ে চরম বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন তিনি।
ছবিটি সম্পর্কে আরও তথ্য
পল ফিগ পরিচালিত ‘দ্য হাউসমেইড’-এ সংগীতে ব্যবহার করা হয়েছে টেলর সুইফটের জনপ্রিয় গান ‘আই ডিড সামথিং ব্যাড’, যা ছবির টানটান আবহকে আরও তীব্র করে তোলে।
দর্শকেরা বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন সিডনি সুইনি ও আমান্ডার রসায়ন। যদিও কিছু সমালোচক শেষ ৩০ মিনিটে গল্প কিছুটা মেলোড্রামায় ঢুকে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন, তবু অনেকের মতে ছবিটি স্টাইলিশ ও মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার হিসেবে প্রশংসা করবে।
প্রভাব রাখতে চান সিডনি
এদিকে ‘দ্য হাউসমেইড’-এর সাফল্য নিয়ে বিবিসির সঙ্গে কথা বলেছেন অভিনেত্রী। সিডনি সুইনি জানিয়েছেন, মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলবে, এমনকি কারও কারও জীবন বাঁচাতেও ভূমিকা রাখবে—এমন চলচ্চিত্রে কাজ করতে চান তিনি। ২৮ বছর বয়সী এই মার্কিন অভিনেত্রী।
চলতি বছর তিনি অভিনয় করেছেন মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ‘দ্য হাউসমেইড’ ও বক্সিং তারকার বায়োপিক ‘ক্রিস্টি’-তে। দুটি ছবিতেই পারিবারিক ও গৃহস্থালির সহিংসতার মতো স্পর্শকাতর বিষয় উঠে এসেছে।
সিডনি সুইনির মতে, বিষয়টি সমাজে ‘খুবই প্রচলিত’। তাই এ ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের সময় তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন।
সিডনি বলেন, বাণিজ্যিক কোনো সিনেমার মাধ্যমে যদি কঠিন বিষয় নিয়ে কথা বলা যায়, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
লেটেস্টলিডটকম ও বিবিসি অবলম্বনে