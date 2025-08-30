ট্রাম্পের কড়া সমালোচনায় কিম কার্দাশিয়ান

ভেনিসে গত বৃহস্পতিবার রাতে ডিভিএফ অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হলেন কিম কার্দাশিয়ান। কারাগার সংস্কারে তাঁর অবদানের জন্য এই পুরস্কার পান। তবে মঞ্চে ওঠার আগে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিকে। খবর টিএমজেডের
ট্রাম্পের নীতি নিয়ে কিমের ক্ষোভ
ট্রাম্প প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) অভিযান চলেছিল। সরকারের ভাষ্যে, এই অভিযান মূলত অপরাধীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কিমের দাবি, বাস্তবে এর শিকার হয়েছেন সেসব শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে দেশটির উন্নয়নে অবদান রেখেছেন।
ভ্যারাইটিকে তিনি বলেন, ‘খবরের শিরোনামে লেখা হয়, এটা অপরাধীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাস্তবে যাঁরা আমাদের দেশ গড়ে তুলেছেন, যাঁরা সত্যিকারের এই দেশের অংশ, তাঁরাই আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁরা আমার চেনা মানুষ, আমার বন্ধুদের চেনা মানুষ।’
কারাগার সংস্কারে কিমের পথচলা
৪৪ বছর বয়সী কিম কার্দাশিয়ান কয়েক বছর ধরে অপরাধ বিচার সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত। র্যাপার ক্রিস ইয়াংকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মুক্ত করতে হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন তিনি। ইয়াং মাত্র ২২ বছর বয়সে সামান্য মাদক অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে জামিন ছাড়া যাবজ্জীবন দণ্ড পান। কিমের প্রচেষ্টায় ট্রাম্প ২০২১ সালে তাঁর সাজা কমান।
ইয়াং এখন ৩৭ বছর বয়সে সাউদার্ন মেথডিস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পথে।
তিনি অনুষ্ঠানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘আমরা সবাই একজন নারীর গর্ভে জন্মেছি, জীবনযুদ্ধ শিখেছি নারীর কাছ থেকে। নারীদের সম্মান করতে হবে, বিশেষ করে কিম কার্দাশিয়ানের মতো কাউকে। তাঁর যে সাফল্য আছে, তাতে কারাগারের বন্দিদের জন্য লড়াই করার কোনো দরকার ছিল না। তবু তিনি এগিয়ে এসেছেন।’
আইন পড়াশোনায়ও নতুন সাফল্য
অ্যালিস জনসনের মুক্তির লড়াই থেকে মেনেন্ডেজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মামলায় পাশে দাঁড়ানো—সব জায়গায়ই কারাগার সংস্কারের লড়াইয়ে ছিলেন কিম। চলতি বছরের মে মাসে তিনি শেষ করেছেন চার বছরের ‘ল অফিস স্টাডি প্রোগ্রাম’। জুলাইয়ে বসেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার বার পরীক্ষায়। দুই দিনব্যাপী এই পরীক্ষায় ছিল প্রবন্ধ, পারফরম্যান্স টেস্ট ও ২০০টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন। টিএমজেড জানিয়েছে, ফলাফলের জন্য তিনি এখন অপেক্ষা করছেন।