‘তোমাকে ছাড়া সম্ভব হতো না’, পুরস্কার জিতে প্রেমিকাকে ধন্যবাদ শ্যালামের

দুই বছরের বেশি সময় ধরে প্রেম করছেন টিমোথি শ্যালামে ও কাইলি জেনার। শুরুর দিকে নিজেদের সম্পর্ককে ‘ব্যক্তিগত’ই রেখেছিলেন এই তারকা যুগল। তাঁদের একসঙ্গে দেখা যেত নৈশক্লাব ও রেস্তোরাঁয়, কিন্তু প্রকাশ্যে প্রেমের কথা কেউই স্বীকার করেননি। গত মে মাসে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একসঙ্গে হাজির হওয়ার পর প্রেমের গুঞ্জন আরও চাউর হয়। গত মাসে তাঁদের পাওয়া পায় ‘মার্টি সুপ্রিম’ সিনেমার প্রিমিয়ারে। এবার সেরা অভিনেতার পুরস্কার গ্রহণ করে প্রেমিকাকে ধন্যবাদ দিলেন শ্যালামে। এই প্রথম কাইলিকে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বললেন তিনি।
‘তোমাকে ছাড়া এটা সম্ভব হতো না’ ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জয়ের পর মঞ্চে উঠে নিজের দীর্ঘদিনের প্রেমিকা কাইলি জেনারকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানালেন হলিউড তারকা টিমোথি শ্যালামে। আবেগঘন বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘তিন বছর ধরে আমার পাশে থাকার জন্য আমার সঙ্গীকে ধন্যবাদ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া এটা আমি করতে পারতাম না।’
রোববার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা মনিকার বার্কার হ্যাঙ্গারে অনুষ্ঠিত ৩১তম ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে ‘মার্টি সুপ্রিম’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার ট্রফি হাতে নেন শ্যালামে। ছবিটিতে তিনি অভিনয় করেছেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মার্টি মাউজারের চরিত্রে, যিনি বড় স্বপ্নে বিভোর এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ।
পুরস্কার গ্রহণের সময় শ্যালামে আরও বলেন, ‘হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ।’ এ সময় ক্যামেরা কাইলি জেনারের দিকে গেলে তাঁকেও আবেগে ভেসে যেতে দেখা যায়। তিনি ঠোঁট নেড়ে শ্যালামেকে বলেন, ‘আই লাভ ইউ।’
সহমনোনীতদের প্রতি সম্মান নিজের বক্তব্যে শ্যালামে এ বছর সেরা অভিনেতা বিভাগে মনোনীত অন্য শিল্পীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান। এই বিভাগে তাঁর সঙ্গে মনোনীত ছিলেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার), জোয়েল এজারটন (ট্রেন ড্রিমস), ইথান হক (ব্লু মুন), মাইকেল বি জর্ডান (সিনার্স) এবং ওয়াগনার মুরা (দ্য সিক্রেট এজেন্ট)।
কিছুটা দ্বিধা নিয়ে শ্যালামে বলেন, ‘আমি ভাবনার চেয়েও বেশি নার্ভাস।’ এরপর তিনি ছবিটির সহলেখক ও পরিচালক জশ স্যাফদিকেও ধন্যবাদ জানান। শ্যালামের ভাষায়, ‘জশ, তুমি এমন এক মানুষের গল্প বলেছ, যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তার স্বপ্নটা সবার সঙ্গে মেলে। তুমি দর্শকদের সামনে ঠিক-ভুলের উপদেশ ঝাড়োনি। আমার মনে হয়, আমাদের সবারই এমন গল্প বলা উচিত। এই স্বপ্নের প্রকল্পের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।’
ফ্যাশন দিয়েও আলোচনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই আলোচনায় আসেন টেলিভিশন সিরিজ ‘হ্যাকস’-এর তারকারা মেগ স্টাল্টার ও পল ডব্লিউ ডাউনস। তাঁরা দুজনই উজ্জ্বল কমলা রঙের ভিনাইল পোশাকে রেড কার্পেটে হাঁটেন। এই পোশাকের মাধ্যমে তাঁরা কাইলি জেনার ও টিমোথি শ্যালামের ‘মার্টি সুপ্রিম’-এর প্রিমিয়ারে পরা পোশাকের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
বক্স অফিসেও শক্ত অবস্থান
গত বছরের বড় দিনে মুক্তি পায় ‘মার্টি সুপ্রিম’। উত্তর আমেরিকার বক্স অফিসে ছবিটি মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তে তৃতীয় অবস্থানে ছিল। প্রথম দুই স্থানে ছিল যথাক্রমে ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ (৬ কোটি ৪০ লাখ ডলার) এবং ‘জুটোপিয়া ২’ (২ কোটি ডলার)। ‘মার্টি সুপ্রিম’ ঐতিহ্যবাহী উইকএন্ডে আয় করে ১ কোটি ৭০ লাখ ডলার।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে