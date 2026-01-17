নতুন লারা ক্রফট হচ্ছেন সোফি টার্নার। ইনস্টাগ্রাম থেকে
চমকে দিলেন সোফি

জনপ্রিয় ভিডিও গেম ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘টুম্ব রাইডার’ অবলম্বনে নির্মিত নতুন লাইভ-অ্যাকশন সিরিজের প্রথম ঝলক প্রকাশ করেছে প্রাইম ভিডিও। এই সিরিজে কিংবদন্তি চরিত্র লারা ক্রফটের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেত্রী সোফি টার্নারকে। ইতিমধ্যে সিরিজটির শুটিং শুরু হয়েছে।

প্রাইম ভিডিও জানিয়েছে, ২০২৪ সালের মে মাসে সিরিজটির অনুমোদন দেওয়া হয়। সেই বছরের নভেম্বরেই প্রথম জানা যায়, লারা ক্রফটের চরিত্রে সোফি টার্নারকে দেখা যাবে। নতুন এই রিবুট সিরিজে আবারও পর্দায় ফিরছে রহস্যভেদী প্রত্নতত্ত্ববিদ ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রী লারা ক্রফট।

এর আগে বড় পর্দায় লারা ক্রফট চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি (দুটি ছবি) ও অ্যালিসিয়া ভিকান্দর। সেই ধারাবাহিকতায় এবার টিভি সিরিজে চরিত্রটিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে চলেছেন সোফি টার্নার।

সিরিজের অভিনয়শিল্পীদের তালিকাও বেশ চমকপ্রদ। সোফি টার্নারের সঙ্গে থাকছেন সিগুর্নি ওয়েবার, জেসন আইজ্যাকস, মার্টিন বব-সেম্পল, জ্যাক ব্যানন, জন হেফারনান, বিল প্যাটারসন, প্যাটারসন জোসেফ, সাশা লুস, জুলিয়েট মোতামেদ, সেলিয়া ইম্রি ও অগাস্ট উইটগেনস্টাইন।

এই সিরিজের স্রষ্টা, চিত্রনাট্যকার ও নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে আছেন ফিবি ওয়ালার-ব্রিজ। তাঁর সঙ্গে সহ-শোরানার ও নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন চ্যাড হজ। পরিচালনা করবেন জোনাথন ভ্যান টুলেকেন, যিনি একই সঙ্গে নির্বাহী প্রযোজকের দায়িত্বও পালন করছেন।

প্রথম ‘টুম্ব রাইডার’ ভিডিও গেম মুক্তি পায় ১৯৯৬ সালে। খুব অল্প সময়েই লারা ক্রফট নারী অ্যাকশন আইকনে পরিণত হন। সর্বশেষ গেম ‘শ্যাডো অব দ্য টুম্ব রাইডার’ প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। এর পাশাপাশি পুরোনো অনেক জনপ্রিয় সংস্করণ নতুন করে রিমাস্টার করা হয়েছে।

নতুন এই সিরিজ প্রযোজনা করছে স্টোরি কিচেন, ক্রিস্টাল ডায়নামিকস ও অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওস। পুরো প্রকল্পটি ক্রিস্টাল ডায়নামিকস ও অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওসের যৌথ চুক্তির আওতায় তৈরি হচ্ছে, যার লক্ষ্য টুম্ব রাইডার জগৎকে আরও সিরিজ ও সিনেমার মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা।

সব মিলিয়ে সোফি টার্নারের লারা ক্রফট হয়ে ওঠা এবং প্রাইম ভিডিওর এই রিবুট সিরিজ নিয়ে ইতিমধ্যে ভক্তদের মধ্যে তৈরি হয়েছে রোমাঞ্চ।

