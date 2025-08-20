জনপ্রিয় ৫ তারকা

যেসব তারকার নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ বেশি থেকে, নেট দুনিয়ায় যাঁদের নিয়ে বেশি আলোচনা হয়, তাঁরাই মূলত ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ বা আইএমডিবি জনপ্রিয় তারকার তালিকায় শীর্ষ থাকেন। বছরের প্রায় সময়ই এই জনপ্রিয়তার তালিকা তৈরি করে আইএমডিবি। এই তালিকায় এবার ৬০২তম অবস্থান থেকে শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছেন তরুণ অভিনেত্রী সিডনি স্যান্ডলার।
এই তরুণী প্রথম ২০১৬ সালে ‘দ্য গোল্ডেন রান’ সিনেমা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন। সেই সিনেমায় কফি শপের একজন অভিনেত্রী হিসেবে ছোট একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিন বছর আর কোনো কাজ করেননি। পরবর্তী সময়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মিনি সিরিজে অভিনয় করেন। ২০২২ সালে ডোন্ট ওরি ডার্লিং সিনেমা দিয়ে প্রথম আলোচনায় আসেন। তিন বছর পরে গত সপ্তাহ থেকে নতুন করে আলোচনায় রয়েছেন এই অভিনেত্রী। তিনি অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় সিরিজ এলিয়েন: আর্থ–এ। অভিনয়ের জন্য তিনি প্রশংসিত হচ্ছেন। নতুন করে তিনি ভক্ত ও সমালোচকদের নজর কেড়েছেন।
এর আগে হরর সিনেমা ‘স্ক্রিম’ দিয়ে প্রশংসিত হয়েছিলেন জেনা ওর্তেগা। এবার নতুন করে আলোচনায় এসেছেন ‘ওয়েনেসডে’ সিরিজ দিয়ে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন এ অভিনেত্রী। জনপ্রিয়তার তালিকায় এই প্রথম তিনি দুই নম্বরে উঠেছেন। সিনেমাটির চরিত্রটি রপ্ত করার জন্য এ অভিনেত্রীকে বেহালা বাজানো শিখতে। শুধু তা–ই নয়, জার্মান ভাষা শিখতে হয়েছে, বক্সিং, তির চালানোও শিখেছেন জেনা।
‘ওয়েনেসডে’ টিভি সিরিজ দিয়ে অভিনয় করে আলোচনা রয়েছেন আরেক তারকা এমা মায়ার্স। এ বছর মুক্তি পাওয়া আলোচিত ‘আ মাইনক্রাফট মুভি’ সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন এমা। ২৩ বছর বয়সী এই তরুণী ৮ বছর বয়সে থেকেই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিশু চরিত্রে অভিনয় শুরু। তিনি ২০২০ সাল থেকে নিয়মিত সিনেমা, সিরিজ ও স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমায় অভিনয় করে যাচ্ছেন। গত বছর তিনি ‘আ গুড গার্লস গাইড টু মার্ডার’ সিরিজ দিয়েও প্রথম ভক্তদের নজর কাড়েন। বর্তমানে তিনি ওয়েনেসডেসহ জনপ্রিয় তিনটি সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত।
৮ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে জ্যাক ক্রেগার পরিচালিত সিনেমা ‘ওয়েপনস’। এক রাতে একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭ জন শিশু রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের এই ভৌতিক ঘরানার সিনেমাটি মুক্তির পরেই আলোচনায় এসেছে। বক্স অফিসে বাজিমাত করেছে। সিনেমাটির আইএমডি রেটিং ৭.৯। ক্রেগার পরিচালনার পাশাপাশি অভিনয়ও করেন। অভিনেতা হিসেবেও তিনি আলোচিত। তবে তাঁকে দর্শক খোঁজার আরেক কারণ তিনি রেসিডেন্ট এভিল নামে একটি সিনেমা পরিচালনা করতে যাচ্ছেন। জম্বি হরর এ সিনেমা নিয়ে ভক্তদের দারুণ আগ্রহ রয়েছে।
এই তালিকায় ৫ নম্বরে রয়েছেন অভিনেত্রী ইভি টেম্পলটন। পাঁচ বছরের ক্যারিয়ারে এবার তিনি সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছেন জেনা ও এমার মতো ‘ওয়েনেসডে’ সিরিজ দিয়ে। সিরিজের এগনিজ ডেমিলি চরিত্রে তিনি আলাদা করে ভক্তদের নজর করেছেন।