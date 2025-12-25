রাসেল ব্র্যান্ড। রয়টার্স
হলিউড

জনপ্রিয় অভিনেতার বিরুদ্ধে আবারও ধর্ষণের অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক

ব্রিটিশ কৌতুক অভিনেতা রাসেল ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধে আরও দুটি অভিযোগ গঠন করা হয়েছে, এর মধ্যে একটি ধর্ষণের অভিযোগ। গতকাল লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।

পুলিশের সর্বশেষ বিবৃতিতে বলা হয়, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (সিপিএস) আরও একটি ধর্ষণের অভিযোগ এবং একটি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ অনুমোদন দিয়েছে। এসব অভিযোগ দুজন আলাদা নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত।

এর আগে ব্র্যান্ড পাঁচটি অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন। ওই অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল দুটি ধর্ষণ, দুটি যৌন নিপীড়ন ও একটি অশ্লীল আচরণ—যা চারজন নারীর অভিযোগের ভিত্তিতে আনা হয়েছিল।

নতুন দুটি অভিযোগের বিষয়ে ৫০ বছর বয়সী রাসেল ব্র্যান্ডের ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে হাজির হওয়ার কথা রয়েছে।
পুলিশ জানায়, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সানডে টাইমস, দ্য টাইমস এবং চ্যানেল ফোরের ডিসপ্যাচেসে প্রকাশিত প্রতিবেদন সামনে আসার পরই ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর তদন্ত শুরু হয়।

সিপিএসের তথ্যমতে, নতুন দুটি অভিযোগের ঘটনা ঘটে ২০০৯ সালে এবং এগুলো দুজন ভিন্ন নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত।

এর আগে আনা পাঁচটি অভিযোগের বিচার শুরু হওয়ার কথা রয়েছে ১৬ জুন ২০২৬ তারিখে, সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে। ওই অভিযোগগুলোর ঘটনা ঘটেছে ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে লন্ডনের কেন্দ্রীয় এলাকা ও বোর্নমাউথে।

ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি ১৯৯৯ সালে বোর্নমাউথে এক নারীকে ধর্ষণ করেন। পাশাপাশি ২০০১ সালে ওয়েস্টমিনস্টার এলাকায় আরেক নারীকে বাহু ধরে টেনে পুরুষদের টয়লেটের দিকে নেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীল আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আরেক অভিযোগে বলা হয়, ২০০৪ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ওয়েস্টমিনস্টারে এক নারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন তিনি। বাকি অভিযোগগুলো ২০০৪ সালে ওয়েস্টমিনস্টার এলাকায় এক নারীর বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের ঘটনা–সম্পর্কিত।

মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টর তারিক ফারুকি বলেন, যেসব নারী অভিযোগ করেছেন, তাঁরা সবাই বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সহায়তা পাচ্ছেন।

এসেক্সে জন্ম নেওয়া রাসেল ব্র্যান্ড প্রথমে স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। পরে বিগ ব্রাদার্স বিগ মাউথের মতো টিভি অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে তিনি ব্যাপক পরিচিতি পান। পাশাপাশি বিবিসি রেডিও ২ ও ৬ মিউজিকসহ বিভিন্ন স্টেশনে তাঁর নিজস্ব রেডিও অনুষ্ঠান ছিল।

এরপর তিনি হলিউডে পা রাখেন। তাঁকে দেখা যায় ‘ফরগটিং সারাহ মার্শাল’ ও ‘গেট হিম টু দ্য গ্রিক’ সিনেমায়।

বিবিসি অবলম্বনে

