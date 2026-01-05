ক্রিটিকস চয়েজে বাজিমাত করলেন কারা

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা মনিকার বারকার হ্যাঙ্গারে বসেছিল ৩১তম ক্রিটিকস চয়েজ পুরস্কারের আসর। এবারের আসরে বাজিমাত করলেন কারা? কোনো চমক আছে, নাকি অনুমিত সিনেমা আর অভিনয়শিল্পীরাই জিতলেন পুরস্কার?
এবারের আসরে সেরা ছবি নির্বাচিত হয়েছে ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। গতকাল রোববার রাতে (বাংলাদেশ সময় আজ সোমবার ভোর) অনুষ্ঠিত ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে বড় জয় পেয়েছে আরও কয়েকটি ছবি এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ‘সিনার্স’, ‘কেপপ ডেমন হান্টারস’, ‘দ্য স্টুডিও’, ‘অ্যাডোলেসেন্স’ও ‘জিমি কিমেল লাইভ!’
‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ কেবল সেরা সিনেমাই হয়নি, ছবিটির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন পল টমাস অ্যান্ডারসন।
অন্যদিকে ‘সিনার্স’ জিতেছে মোট চারটি পুরস্কার। ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন’-এর সঙ্গে যৌথভাবে আসর সর্বোচ্চ চার পুরস্কারও জিতেছে সিনেমাটি। টেলিভিশন বিভাগে চার পুরস্কার জিতেছে নেটফ্লিক্সের আলোচিত সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’।
অনুষ্ঠানটি টানা চতুর্থবারের মতো সঞ্চালনা করেন চেলসি হ্যান্ডলার।
একনজরে গুরুত্বপূর্ণ যত পুরস্কার
চলচ্চিত্র
সেরা সিনেমা: ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’
সেরা পরিচালক: পল টমাস অ্যান্ডারসন
সেরা অভিনেতা: টিমোথি শ্যালামে, ‘মার্টি সুপ্রিম’
সেরা অভিনেত্রী: জেসি বাকলি, ‘হ্যামনেট’
পার্শ্ব চরিত্রে সেরা অভিনেতা: জ্যাকব এলর্দি, ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন’
পার্শ্ব চরিত্রে সেরা অভিনেত্রী: অ্যামি ম্যাডিগান, ‘ওয়েপনস’
সেরা চিত্রগ্রহণ: অ্যাডোলফো ভেলোসো, ‘ট্রেন ড্রিমস’
সেরা গান: ‘গোল্ডেন’, ‘কে-পপ ডেমন হান্টার্স’
সেরা অ্যানিমেশন সিনেমা: কে-পপ ডেমন হান্টার্স
বেস্ট কমেডি: ‘দ্য নেকেড গান’
সেরা বিদেশি ভাষার সিনেমা: ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’, ‘ব্রাজিল’
টেলিভিশন
সেরা ড্রামা সিরিজ: ‘দ্য পিট’, এইচবিও
ড্রামা সিরিজে সেরা অভিনেতা: নোয়া ওয়াইলি, ‘দ্য পিট’
ড্রামা সিরিজে সেরা অভিনেত্রী, রিয়া সিহর্ন, ‘প্লুরিবাস’
সেরা কমেডি সিরিজ: ‘দ্য স্টুডিও’, অ্যাপল টিভি
কমেডি সিরিজে সেরা অভিনেতা: শেঠ রোগান, ‘দ্য স্টুডিও’
কমেডি সিরিজে সেরা অভিনেত্রী: জিন স্মার্ট, ‘হ্যাকস’
সেরা লিমিটেড সিরিজ: ‘অ্যাডোলেসেন্স’, নেটফ্লিক্স
সেরা টক শো: ‘জিমি কিমেল লাইভ!’, এবিসি
ভ্যারাইটি অবলম্বনে