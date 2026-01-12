কার হাতে উঠল কোন পুরস্কার

আজ সোমবার বাংলাদেশ সময় ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দ্য বেভারলি হিলটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের ৮৩তম আসর। এবারের আসরে যেমন অনুমিত অনেকেই পুরস্কার জিতেছেন, তেমনই ছিল চমকও। ভ্যারাইটি অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে পুরস্কার জিতলেন কারা—
সিনেমা
বেস্ট মোশন পিকচার—ড্রামা
‘হ্যামনেট’
বেস্ট মোশন পিকচার—মিউজিক্যাল অর কমেডি
‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’
বেস্ট মোশন পিকচার—অ্যানিমেটেড
‘কে-পপ ডেমন হান্টার্স’, নেটফ্লিক্স
বেস্ট পিকচার (নন-ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ)
‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’, ব্রাজিল
বেস্ট ডিরেক্টর—মোশন পিকচার
পল টমাস অ্যান্ডারসন, ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’
বেস্ট পরফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্ট্রেস ইন আ মোশন পিকচার
ড্রামা জেসি বাকলি, ‘হ্যামনেট’
বেস্ট পরফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্টর ইন আ মোশন পিকচার, ড্রামা
ওয়াগনার মোওরা, ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’
বেস্ট পরফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্ট্রেস ইন আ মোশন পিকচার, মিউজিক্যাল অর কমেডি
রোজ বার্ন, ‘ইফ হ্যাড লেটস আই উড কিক ইউ’
বেস্ট পরফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্টর ইন আ মোশন পিকচার, ড্রামা
টিমোথি শ্যালামে, ‘মেরি সুপ্রিম’
বেস্ট অরিজিনাল সং
‘গোল্ডেন’, ‘কে–পপ ডেমন হান্টার্স’
টেলিভিশন
বেস্ট টেলিভিশন সিরিজ, ড্রামা
‘দ্য পিট’, এইচবিও ম্যাক্স
বেস্ট টিভি সিরিজ, মিউজিক্যাল অর কমেডি
‘দ্য স্টুডিও’, অ্যাপল টিভি
বেস্ট লিমিটেড সিরিজ, অ্যান্থলজি সিরিজ অর মোশন পিকচার মেড ফর টেলিভিশন
‘অ্যাডোলেসেন্স’, নেটফ্লিক্স
ভ্যারাইটি অবলম্বনে