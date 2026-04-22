স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে উল্টো দেড় কোটি ডলার ক্ষতিপূরণের নোটিশ পেয়েছিলেন

স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে উল্টো দেড় কোটি ডলার ক্ষতিপূরণের নোটিশ পেয়েছিলেন
বিনোদন ডেস্ক
হলিউড অভিনেত্রী আম্বার হার্ডের জন্মদিন আজ। তাঁর পেশাগত জীবন ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবন, বিতর্ক ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কারণে তিনি প্রায়ই আলোচনায় থাকেন। তাঁর ক্যারিয়ার, প্রেম, বিচ্ছেদসহ আলোচিত ঘটনা সে কথাই বলে। বিশেষ এই দিনে ঘটনাগুলোই দেখুন ছবিতে
অল্প বয়সেই বাড়ি ছেড়ে একা ক্যারিয়ার শুরু করেন। হলিউডে টিকে থাকতে ছোট কাজ, অডিশন আর সংগ্রামই ছিল ভরসা।একসময় অভিনয়ে শক্ত অবস্থান তৈরির দিকে যান। তার পর থেকেই সম্পর্ক নিয়ে তিনি সব সময় খোলামেলা ছিলেন; প্রকাশ্যে কথা বলতেন। তাঁকে বলা হয় হলিউডের সাহসী অভিনেত্রী।
বিজ্ঞাপন
দীর্ঘদিন প্রেমের পর অভিনেতা জনি ডেপের সঙ্গে ২০১৪ সালে বাগদান সারেন। সম্পর্কের শেষটা ভালো ছিল না। সম্পর্ক ও বিচ্ছেদ শুধু ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বজুড়ে আলোচিত হয়েছিল; যা আইনি লড়াইয়ে পরিণত হয়।
বিজ্ঞাপন
আম্বার জনি ডেপের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন; যা ছিল মিথ্যা অভিযোগ। এই ঘটনার পেছনে হার্ডের অসৎ উদ্দেশ্য ছিল জানিয়ে জনি ডেপকে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন ভার্জিনিয়ার আদালত।মিডিয়ার নজরদারির মধ্যেও বারবার নতুন করে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন—ক্যারিয়ারে ওঠানামা সত্ত্বেও থেমে থাকেননি।
এই অভিনেত্রী ২২ এপ্রিল, ১৯৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিতর্ক দিয়ে বেশি পরিচিতি পেলেও তিনি মনে করেন, ‘আমি চাই না আমাকে “এই কাজ করা মেয়েটি” বা “ওই কাজ করা মেয়েটি” হিসেবে চেনা হোক; আমি চাই আমার কাজ দিয়েই আমাকে সংজ্ঞায়িত করা হোক।’