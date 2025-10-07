৬৭০ কোটি বাজেটে ৫ হাজার কোটি আয়, শুটিংয়ে নায়িকার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা

শুধু হরর সিনেমার জগতেই নয়, পুরো হলিউডেই ‘কনজুরিং’–কে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি বিবেচনা করা হয়। এ পর্যন্ত আটটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির। যার প্রায় সব কটিই সাফল্যের খাতায় নাম লিখিয়েছে। সর্বশেষ ২০২১ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘দ্য কনজুরিং: দ্য ডেভিল মেড মি ডু ইট’। করোনা মহামারির মধ্যেও ছবিটি আশাতীত সাফল্য পায়। প্রায় চার বছর পর এবার পর্দায় ফ্র্যাঞ্চাইজির নবম কিস্তি ‘দ্য কনজুরিং: লাস্ট রাইটস’। ৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি পায় ছবিটি, এখনো ছবিটি চলছে ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে। ৫৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৬৭০ কোটি টাকা) বাজেটের সিনেমাটি এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ৪৫৮.২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা)!
‘দ্য কনজুরিং: লাস্ট রাইটস’
মাইকেল শ্যাভস পরিচালিত ছবিটিতে অভিনয় করেছেন প্যাট্রিক উইলসন ও ভেরা ফারমিগা, যাঁরা প্যারানরমাল তদন্তকারী। লেখক এড ও লরেন ওয়ারেন হিসেবে তাঁদের ভূমিকা আবার পালন করেন মিয়া টমলিনসন ও বেন হার্ডি। শ্যাভস আগের ছবিটি থেকে পরিচালক হিসেবে ফিরে আসেন এবং জেমস ওয়ান ও পিটার সাফরান প্রযোজক হিসেবে ফিরে আসেন।
২০২১ সালের জুনে ‘দ্য কনজুরিং: দ্য ডেভিল মেড মি ডু ইট’ মুক্তির আগে পরিচালক মাইকেল শ্যাভস এম্পায়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ‘দ্য কনজুরিং’ সিরিজের ভবিষ্যতের কিস্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ‘আশা করি এই ছবি ওয়ারেনদের জন্য নতুন অধ্যায়টি খুলে দেবে।’
এবারের সিনেমাটি ১৯৮৬ সালে স্মার্ল পরিবারে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। গল্পে দেখা যায় পেনসিলভানিয়ার ওয়েস্ট পিটস্টনের স্মার্ল পরিবার তাদের বাড়িতে এক বা একাধিক শয়তানের আক্রমণ অনুভব করে অদ্ভুত গন্ধ, বিপজ্জনক আওয়াজ, কালো ছায়া, শারীরিক আঘাতসহ নানা অতিপ্রাকৃত ঘটনা।
দম্পতি জ্যাক ও জ্যানেট স্মার্ল তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে আনেন, যা সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে, এমনকি তাঁরা একটি বইও লেখেন। ধারণা করা হচ্ছে, আগের ধারাবাহিকতায় এটিও এই ফ্র্যাঞ্চাইজির আরেকটি সফল সিনেমা হতে চলেছে
শুটিংয়ে অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা
ছবির অভিনেত্রী ভেরা ফারমিগা জানিয়েছেন শুটিংয়ের সময় তাঁর শরীরে অজানা কারণে দাগ ও ক্ষতচিহ্ন দেখা দিত। তিনি বলেন, ‘আমি আঘাত পাই, প্রতি সিনেমার শুটিংয়েই এমন হয়। কিন্তু এ ছবির শুটিংয়ে শরীরে এমন কিছু দাগ দেখা দেয়, যেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।’
একবার তো তিনি নিজের পায়ে ক্রস চিহ্নের মতো দাগ দেখতে পান, যা তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ারও করেছিলেন। আরও অবাক করা বিষয়, প্রথম সিনেমার শুটিংয়ের সময় এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তাঁর ঊরুতে নখের আঁচড়ের দাগ, অথচ কীভাবে হয়েছে, তাঁর কোনো ধারণাই নেই।
তিনি আরও জানান, শুটিং চলার সময় চায়ের কাপ নিজে থেকে তাক থেকে পড়ে যেত, আর পুরো টিমের রাত ৩টায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত। এমনকি একবার পরিচালক জেমস ওয়ান–এর সঙ্গে কথা বলার সময় ভেরার কম্পিউটার স্ক্রিনে নখের দাগের মতো চিহ্ন দেখা যায়!
দারুণ ব্যবসা
‘দ্য কনজুরিং: লাস্ট রাইটস’ শুধু দর্শকদের গা ছমছমে অভিজ্ঞতাই দেয়নি, বক্স অফিসেও রেকর্ড গড়েছে। ৫৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৬৭০ কোটি টাকা) বাজেটের সিনেমাটি এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ৪৫৮.২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা)!
ভেরা ফারমিগা ও প্যাট্রিক উইলসনের রসায়ন এবারও দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। ভয়ের পাশাপাশি আবেগের মিশেলে সিনেমাটি এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির এই শেষ পর্বে বিদায় জানালেন ভেরা ফারমিগা—ফলে ভক্তদের মনে এখন মিশ্র অনুভূতি, ভয় আর নস্টালজিয়ার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।
তথ্যসূত্র: আইএমডিবি, ভ্যারাইটি