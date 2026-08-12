কিম কার্ডাশিয়ানের ৭৪০ কোটি টাকার বাড়িতে চুরির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১

হলিউড তারকা ও উদ্যোক্তা কিম কার্ডাশিয়ানের লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িতে চুরির চেষ্টার ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গত রোববার, ৯ আগস্ট। তবে এ সময় বাড়িতে ছিলেন না কিম বা তাঁর চার সন্তান।
ক্যালিফোর্নিয়ার হিডেন হিলসে অবস্থিত বাড়িটির মূল্য বর্তমানে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৭৪০ কোটি টাকা) বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাড়িটিতে এখন বড় ধরনের সংস্কারকাজ চলছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্থানীয় সময় বিকেলে পুলিশ কিমের বাড়িতে পৌঁছায়। এর আগে এক নিরাপত্তাকর্মী সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে বাড়ির ভেতর থেকে কিছু জিনিস বের করে একটি গাড়িতে তুলতে দেখেছিলেন। এরপর ওই ব্যক্তি বাড়ির এক কর্মীর গাড়িতে উঠে আশপাশের এলাকায় ঘোরাঘুরি শুরু করেন বলে অভিযোগ।
নিরাপত্তাকর্মী তখন জরুরি নম্বরে ফোন করেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।
পুলিশের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনায় কেউ আহত হননি। সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো অস্ত্রও পাওয়া যায়নি।
তবে ঘটনার পর কিমের প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে কিছুটা ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, ওই ব্যক্তি বাড়ির মূল অংশে ঢুকতে পারেননি। এমনকি সংস্কারকাজ চলা বাড়িটিতে কিমের কোনো ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও রাখা ছিল না।
বাড়িতে থাকছেন না কিম
কিম কার্ডাশিয়ান এবং তাঁর সন্তান—নর্থ (১৩), সেন্ট (১০), শিকাগো (৮) ও স্যাম (৭) বর্তমানে ওই বাড়িতে থাকছেন না। কয়েক মাস ধরে তাঁরা একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছেন। সংস্কারকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মূল বাড়িতে ফিরছেন না।
এ কারণে চুরির চেষ্টার সময় বাড়িতে কিম বা তাঁর সন্তানদের কেউ ছিলেন না।
বাড়িটি কিমের জীবনের অন্যতম আলোচিত সম্পত্তি। ২০১৪ সালে তৎকালীন স্বামী, র্যাপার কানিয়ে ওয়েস্টের সঙ্গে থাকার সময় তিনি বাড়িটি ২০ মিলিয়ন ডলারে কিনেছিলেন।
পরে ২০১৮ সালে কিমের মা ক্রিস জেনার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের জবাবে দাবি করেছিলেন, বাড়িটির মূল্য প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার।
কিম ও কানিয়ে ওয়েস্টের বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয় ২০২২ সালে। বিচ্ছেদের পর বাড়িটি নিজের কাছে রাখতে কিম প্রায় ২৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সন্তানদের নিয়ে সেখানেই বসবাস করতেন তিনি।
বাড়িতে একের পর এক সংস্কার
বাড়িটির সংস্কার অবশ্য নতুন কিছু নয়। কিম ও কানিয়ে বাড়িটি কেনার পরও ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। সে সময় তাঁদের বাড়ির অন্দরসজ্জা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল।
বিশেষ করে অত্যন্ত মিনিমালিস্ট নকশা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ প্রশংসা করেছিলেন বাড়িটির সাদামাটা ও আধুনিক নকশার, আবার কেউ সেটিকে অতিরিক্ত ঠান্ডা ও অনাত্মীয় বলে সমালোচনা করেছিলেন।
তবে কিম ও কানিয়ে তাঁদের বাড়ির নকশা নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন। কানিয়ে একসময় জানিয়েছিলেন, বাড়িটি শুরুতে প্রচলিত বিশাল আকারের ‘ম্যাকম্যানশন’ ধরনের ছিল। পরে সেটিকে তিনি ‘ভবিষ্যৎধর্মী বেলজিয়ান মঠ’-এর মতো রূপ দিতে চেয়েছিলেন।
এবার সেই বাড়িতেই চলছে আরেক দফা বিশাল সংস্কার।
২০২৪ সালের নভেম্বরে বাড়িটির সংস্কারকাজের ছবি প্রকাশ্যে আসে। পরের বছরের এপ্রিল মাসে আরও কিছু ছবি প্রকাশিত হলে বোঝা যায়, কাজটি শুধু অন্দরসজ্জায় সীমাবদ্ধ নেই। বাড়ির সঙ্গে নতুন একটি বিশাল অংশ বা উইং যুক্ত করা হচ্ছে।
নতুন অংশটিতে একাধিক কক্ষ থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মূল বাড়ির অনেক অংশও প্রায় নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। নতুন দেয়াল, জানালা ও অন্যান্য কাঠামো যোগ করা হয়েছে।
ভূগর্ভস্থ স্থাপনা নিয়েও বিতর্ক
কিমের বাড়ির সংস্কার নিয়ে এর আগেও প্রতিবেশীর সঙ্গে আইনি বিরোধ হয়েছিল। ২০২১ সালে তাঁর এক প্রতিবেশী আদালতে আবেদন করে কিমকে বাড়ির নিচে কয়েকটি ভূগর্ভস্থ স্থাপনা তৈরির কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল একটি ‘আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্ট’, ভূগর্ভস্থ পার্কিং, একটি ভূগর্ভস্থ ওয়েলনেস সেন্টার এবং আলাদা একটি গার্ডহাউস।
প্রতিবেশী জরুরি ভিত্তিতে নির্মাণকাজ বন্ধের আবেদন করেছিলেন। তবে আদালত সেই আবেদন নাকচ করে দেন।
কিছু সময়ের জন্য সংস্কারকাজ থেমে ছিল বলে মনে হয়েছিল। বিশেষ করে কিম ও কানিয়ে ওয়েস্টের বিচ্ছেদের সময় বাড়িটির কাজ অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়ে।
এরপর ২০২৪ সালের জুলাইয়ে একটি সূত্র জানিয়েছিল, নতুন একটি কক্ষ তৈরির জন্য কিম সন্তানদের নিয়ে সাময়িকভাবে বাড়ি ছেড়েছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, সংস্কারের পরিধি একটি কক্ষের চেয়ে অনেক বড়।
জন্মদিনে কিনলেন আরও একটি বাড়ি
কিমের সম্পত্তির তালিকায় হিডেন হিলসের এই বাড়িই একমাত্র বড় সংযোজন নয়। ২০২৫ সালের অক্টোবরে নিজের ৪৫তম জন্মদিন উপলক্ষে তিনি একই এলাকায় আরও একটি বাড়ি কিনেছিলেন।
চার শয়নকক্ষ ও পাঁচ বাথরুমের ওই বাড়ির জন্য কিম খরচ করেন প্রায় ৭ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলার। বাড়িটি তাঁর বর্তমান বিশাল সম্পত্তির পাশেই অবস্থিত।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিমের পরিকল্পনা ছিল নতুন বাড়িটিকেও তাঁর বিদ্যমান সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত করা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাঁর হিডেন হিলসের আবাসিক এলাকা আরও বড় হতে পারে।
এদিকে সংস্কারাধীন বিলাসবহুল বাড়িতে চুরির চেষ্টার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে নিয়ে তদন্ত চলছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঘটনার সময় কিম বা তাঁর সন্তানেরা বাড়িতে না থাকায় বড় কোনো বিপদ ঘটেনি।
সংস্কার শেষ হলে কিমের এই ৬০ মিলিয়ন ডলারের বাড়ি আবারও নতুন রূপে ফিরবে। তবে এবার সেই বাড়ির নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে পারে।
পেজ সিক্স অবলম্বনে