অভিনেত্রীর মরদেহ উদ্ধার, প্রেমিক গ্রেপ্তার

হলিউড অভিনেত্রী ইমানি ডিয়া স্মিথ মারা গেছেন। ২১ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁর বয়স হয়েছিল ২৫ বছর। ব্রডওয়ের সাড়া জাগানো নাটক ‘দ্য লায়ন কিং’-এ শিশুশিল্পী ছিলেন তিনি।
২১ ডিসেম্বর ফোন পেয়ে অভিনেত্রীর নিউ জার্সির বাড়িতে গিয়ে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইমানিকে রবার্ট উড জনসন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ সূত্রের খবর, ইমানির প্রেমিক জর্ডন ডি জ্যাকসন-স্মলের ছুরির আঘাতেই অভিনেত্রীর মৃত্যু হয়েছে।
ওই ঘটনার পরেই জর্ডন ডি জ্যাকসন-স্মলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ইমানি ও জর্ডন একে অন্যকে চিনতেন। ইমানির তিন বছরের এক সন্তান রয়েছে।
ইমানির পরিবারকে সহায়তায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান ও অন্যান্য খরচের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে ইতিমধ্যেই ৪৬ হাজার ডলারের বেশি জমা পড়েছে।
ডিজনির আলোচিত অ্যানিমেশন সিনেমার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল ব্রডওয়ের নাটক ‘দ্য লায়ন কিং’। ব্রডওয়ের মঞ্চস্থ সাড়া জাগানো নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল এটি। ইমানি ২০১১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এই নাটকে অভিনয় করেন।
আইএমডিবির তথ্য অনুযায়ী, ইমানি ২০১০ সাল থেকে ২৫টির বেশি চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শোতে হেয়ারস্টাইলিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন।
অভিনেত্রীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মী ও ভক্তরা।
পিপলডটকম অবলম্বনে