কে জিতবেন গোল্ডেন গ্লোব, কার জেতা উচিত

রাত পোহালেই শুরু হবে গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস। কার কার হাতে উঠবে এবারের পুরস্কার? প্রিয় সিনেমা পুরস্কার পাবে তো—এমন নানা জল্পনায় ব্যস্ত সিনেমাপ্রেমীরা। গোল্ডেন গ্লোব নিয়ে শেষ মুহূর্তের পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান। এখানে উঠে এসেছে সম্ভাব্য পুরস্কারজয়ীদের নাম। পুরস্কারটি আসলে কার জেতা উচিত, সেটাও জানিয়েছে দৈনিকটি।
গত বছরের পুরস্কার মৌসুম ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় ভরা। শুরুতে কি কেউ ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত ‘আনোরা’ সবার সেরা হয়ে উঠবে? তবে এবারের মৌসুম নিয়ে অনুমান করা তুলনামূলকভাবে সহজ। এখন পর্যন্ত দাপট দেখিয়েছে পল টমাস অ্যান্ডারসনের রাজনৈতিক ছবি ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। নিউইয়র্ক ও লস অ্যাঞ্জেলেস ফিল্ম ক্রিটিকস সার্কেল, ন্যাশনাল বোর্ড অব রিভিউ এবং ন্যাশনাল সোসাইটি অব ফিল্ম ক্রিটিকস—সব কটিতেই সেরা ছবির পুরস্কার জিতেছে এটি। প্রশ্ন একটাই—এই সাফল্য কত দূর পর্যন্ত গড়াবে?
গোল্ডেন গ্লোবসে ছবিটি সবচেয়ে বেশি, ৯টি মনোনয়ন পেয়েছে। তবে কমেডি বিভাগে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ‘মার্টি সুপ্রিম’, যা বক্স অফিসেও দারুণ চলছে। অন্যদিকে ড্রামা বিভাগে রয়েছে একেবারে ভিন্ন ঘরানার দুই ছবি—‘সিনার্স’ ও ‘হ্যামনেট’—যারা নিজেদের মতো করে পুরস্কারের গল্প তৈরি করছে। রোববার (বাংলাদেশ সময় সোমবার সকাল) রাতে ফল কী হতে পারে, তারই বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো এখানে।
সেরা ছবি (ড্রামা)
এবার গোল্ডেন গ্লোবসের ড্রামা বিভাগটি ব্যতিক্রমী বৈচিত্র্যে ভরপুর। ভোটারদের তালিকায় বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা যে ধীরে হলেও ফল দিচ্ছে, তার প্রমাণ এই বিভাগে। এখানে রয়েছে তিনটি ভিন্ন ভাষার ছবি, লাতিনো পরিচালকের দুটি কাজ, একজন কৃষ্ণাঙ্গ নির্মাতার ছবি, একজন মধ্যপ্রাচ্যের পরিচালকের কাজ এবং একজন এশীয় নারী নির্মাতার ছবি।
আগের মতো কেবল তালিকা পূরণের ছবি নেই; বরং প্রতিটি ছবিই অস্কারের সেরা দশে জায়গা করে নেওয়ার মতো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ কারিগরি দিক থেকে প্রশংসিত হলেও আবেগী সংযোগের অভাবে কিছুটা পিছিয়ে। ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ আবেগী হলেও হয়তো জয়ের জন্য একটু বেশি সংযত।
‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’ ও ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’—দুটি ছবিই দমনমূলক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়োপযোগী গল্প বলে আলোচনায় এসেছে। তবু শেষ পর্যন্ত লড়াইটা দাঁড়াচ্ছে ‘হ্যামনেট’ ও ‘সিনার্স’–এর মধ্যে। জনপ্রিয়তার পাল্লায় এগিয়ে ‘সিনার্স’, আর লেখকের মতে সেটিই ভালো ছবি। তবে ঐতিহ্যগতভাবে গ্লোবস ‘হ্যামনেট’-এর মতো ছবিকেই বেশি পছন্দ করে।
সব দিক বিবেচনায় মনে হচ্ছে, সাম্প্রতিক অভিনেতা বিভাগে মনোনয়নের জোরে ‘সিনার্স’–এর গতি আরও বেড়েছে। তাই শেষ মুহূর্তে সেটিই জিততে পারে।
জিতবে: ‘সিনার্স’
জেতা উচিত: ‘সিনার্স’
মনোনয়ন পাওয়া উচিত ছিল: ‘লার্কার’
সেরা অভিনেত্রী (ড্রামা)
কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল, ‘হ্যামনেট’–এর জেসি বাকলিকে ঘিরে আলোচনার উত্তাপ কমে এসেছে। রোজ বার্ন প্রাথমিক পুরস্কারগুলো জিতলেও বড় ভোটারদের কাছে ‘হ্যামনেট’ বেশি গ্রহণযোগ্য। ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ড জেতার পর প্রথমবার মনোনয়ন পাওয়া বাকলির জয় এখন প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছে।
অন্য মনোনীতদের মধ্যে ইভা ভিক্টর বা টেসা থম্পসনের উপস্থিতি চমক জাগালেও বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেননি। জুলিয়া রবার্টস অভিনয়ে ভালো হলেও দৌড়ে নেই। জেনিফার লরেন্সকে গ্লোবস পছন্দ করলেও ‘ডাই মাই লাভ’ সেই মাত্রায় সাড়া পায়নি।
সবশেষে বলা যায়, ‘হ্যামনেট’-এর আবেগঘন সমাপ্তির বড় শক্তি জেসি বাকলির মুখভঙ্গি—সেখানেই তাঁর জয়ের চাবিকাঠি।
জিতবেন: জেসি বাকলি (‘হ্যামনেট’)
জেতা উচিত: জুলিয়া রবার্টস (‘আফটার দ্য হান্ট’)
মনোনয়ন পাওয়া উচিত ছিল: রেবেকা হল (‘পিটার হুজারস ডে’)
সেরা অভিনেতা (ড্রামা)
এ বিভাগটি ভীষণ অনিশ্চিত। নেটফ্লিক্সের জোয়েল এজারটন (‘ট্রেন ড্রিমস’) পুরস্কারের শক্ত দাবিদার। অস্কার আইজ্যাক (‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’) মূলত কারিগরি প্রশংসার অংশ। জীবনীভিত্তিক চরিত্রে ডোয়াইন জনসন ও জেরেমি অ্যালেন হোয়াইটের দৌড়ও কিছুটা থেমেছে।
ফলে মূল লড়াইটা মাইকেল বি জর্ডান ও ওয়াগনার মোরার মধ্যে। ‘সিনার্স’-এ দ্বৈত চরিত্রে জর্ডান দুর্দান্ত, আর ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’-এর জন্য মোরার পক্ষে রয়েছে কান ও নিউইয়র্ক ক্রিটিকস সার্কেলের জয়। বড় স্টুডিও বনাম বিদেশি স্বাধীন ছবি—এই দ্বন্দ্বে সামান্য এগিয়ে থাকছেন মোরাই।
জিতবেন: ওয়াগনার মোরা (‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’)
জেতা উচিত: মাইকেল বি জর্ডান (‘সিনার্স’)
মনোনয়ন পাওয়া উচিত ছিল: ডেভিড স্ট্রাথেয়ার্ন (‘আ লিটল প্রেয়ার’)
সেরা ছবি (কমেডি বা মিউজিক্যাল)
এবার ছবিটা বেশ পরিষ্কার। মৌসুমজুড়ে প্রায় সব পুরস্কার জিতে নেওয়া ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’–এর জয় প্রায় নিশ্চিত।
জিতবে: ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’
জেতা উচিত: ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’
মনোনয়ন পাওয়া উচিত ছিল: ‘টুইনলেস’
সেরা অভিনেত্রী (কমেডি বা মিউজিক্যাল)
এবারের বিভাগেও শক্ত প্রতিযোগিতা। তবে শুরু থেকেই এগিয়ে আছেন রোজ বার্ন। ‘ইফ আই হ্যাড লেগস, আই’ড কিক ইউ’-তে তাঁর অভিনয় প্রায় সব আগাম পুরস্কার কুড়িয়েছে।
জিতবেন: রোজ বার্ন
জেতা উচিত: রোজ বার্ন
মনোনয়ন পাওয়া উচিত ছিল: ক্রিস্টেন ডানস্ট (‘রুফম্যান’)
সেরা অভিনেতা (কমেডি বা মিউজিক্যাল)
এই বিভাগেও মূল লড়াই লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ও টিমোথি শালামেতের মধ্যে। তবে গোল্ডেন গ্লোবস বরাবরই তরুণ তারকাদের দিকে একটু বেশি ঝুঁকে থাকে। তাই এবার শালামেতের প্রথম জয় আসতে পারে।
জিতবেন: টিমোথি শালামেতে (‘মার্টি সুপ্রিম’)
জেতা উচিত: ইথান হক (‘ব্লু মুন’)
মনোনয়ন পাওয়া উচিত ছিল: ডিলান ওব্রায়েন (‘টুইনলেস’)
সেরা পরিচালক
এই বিভাগে শেষ পর্যন্ত লড়াইটা দাঁড়াতে পারে পল টমাস অ্যান্ডারসন ও রায়ান কুগলারের মধ্যে। তবে মনোনয়নের সংখ্যা ও মৌসুমজুড়ে আধিপত্যের কারণে অ্যান্ডারসনের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি।
জিতবেন: পল টমাস অ্যান্ডারসন (‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’)
জেতা উচিত: পল থমাস অ্যান্ডারসন
মনোনয়ন পাওয়া উচিত ছিল: মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কোভিনো (‘স্প্লিটসভিল’)