দর্শক নেটফ্লিক্সে কী দেখেছেন, আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিন

বিশ্বের জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে প্রতিদিনই দর্শকের পছন্দের তালিকা পরিবর্তন হয়ে যায়। গত রোববারপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি দেখা পাঁচটি কনটেন্টের মধ্যে অ্যাকশন, অ্যানিমেশন, ড্রামা ও ফ্যান্টাসির বৈচিত্র্য উঠে এসেছে। নেটফ্লিক্সে দর্শক কী দেখছেন, আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।
১. ‘অ্যাপেক্স’
এই সারভাইভাল থ্রিলারের আইএমডিবি রেটিং ৬.২। একজন পর্বতারোহীর ভয়ংকর এক সিদ্ধান্ত নিয়েই এর গল্প। অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার এই সিনেমায় বেঁচে থাকার লড়াই এবং বিপজ্জনক মিশনের গল্প দর্শক সবচেয়ে বেশি দেখেছেন।
২. ‘সোয়াপড’
এক ক্ষুদ্র প্রাণী এবং এক রাজকীয় পাখি হঠাৎ করে শরীর-বদল করে। চিরশত্রু এই দুই প্রাণী বাধ্য হয় একে অপরের পালক এবং লোমের ভেতর দিয়ে জীবন কাটাতে, আর সেই সঙ্গে তারা শুরু করে এক দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চকর যাত্রা। এমন গল্প নিয়েই অ্যানিমেশন সিনেমাটি। সিনেমাটির রেটিং ৭.৩।
৩. ‘মাই ফেভারিট ওয়েডিং’
রোমান্টিক-কমেডি ঘরানার এই সিনেমায় ভালোবাসা, ভুল বোঝাবুঝি ও সম্পর্কের টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। সিনেমাটির আইএমডিবি রেটিং ৬.২।
৪. ‘ফাইন্ডার্স কিপার্স’
রহস্য ও থ্রিলারে ভরপুর এই গল্পে অপ্রত্যাশিত এক আবিষ্কার ঘিরে তৈরি হয় উত্তেজনা। একটি ভৌতিক পুতুল একটি ছোট মেয়েকে শেখায় মৃত থেকে ফিরে আসার গল্প। ভৌতিক এই খেলা ঘিরে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা। এই সিনেমার রেটিং ৪.৩।
৫. ‘গ্ল্যাডিয়েটর টু’
দর্শকদের পছন্দে শীর্ষ ৫–এ রয়েছে ‘গ্ল্যাডিয়েটর টু’। চোখের সামনে ম্যাক্সিমাসের মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিল লুসিয়াস। সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি আরও বদলে গেছে। অত্যাচারী সম্রাটদের দখলে চলে গেছে তার বাসভূমি, আর রোম শাসিত হচ্ছে কঠোর নিপীড়নের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক অ্যাকশনধর্মী এই সিক্যুয়েল দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে, বিশেষ করে প্রথম পর্বের জনপ্রিয়তার কারণে।