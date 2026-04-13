৬০ মিলিয়ন ডলারের বাড়ি পেলেন লোপেজ

হলিউডের বহুল আলোচিত জুটি বেন অ্যাফ্লেক ও জেনিফার লোপেজ। তাঁদের সম্পর্ক ভাঙনের গল্প যেন এখনো শেষ হয়নি। বিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিকতা চলতে চলতেই এবার সামনে এল নতুন এক মোড়—বেভারলি হিলসের বিলাসবহুল বাড়ি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলারের সেই বাড়িতে নিজের সম্পূর্ণ মালিকানার অংশ ছেড়ে দিয়েছেন বেন অ্যাফ্লেক, আর সেটি এখন পুরোপুরি জেনিফার লোপেজের দখলে। ২০২৩ সালের মে মাসে দুজন মিলে বাড়িটি কিনেছিলেন। শুরুতে ৬৮ মিলিয়ন ডলারে বিক্রির জন্য তোলা হলেও পরে দাম কমিয়ে ৫৮ মিলিয়ন করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিক্রি না করে অ্যাফ্লেক নিজের অংশ বিনা মূল্যে লোপেজকে দিয়ে দেন, যা তাঁদের সম্পত্তি সমঝোতায় বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এ সিদ্ধান্তের পেছনে আর্থিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি নিজের একটি এআই কোম্পানি প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেছেন অ্যাফ্লেক, যা হয়তো তাঁকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বস্তি দিয়েছে। অন্যদিকে লোপেজ বর্তমানে ওই বাড়িতেই থাকছেন, পাশাপাশি আরেকটি সম্পত্তির সংস্কারকাজ নিয়েও ব্যস্ত।
বিচ্ছেদের পর দুজনের জীবনও ভিন্ন পথে এগিয়েছে। অ্যাফ্লেক লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলারের নতুন বাড়িতে উঠে গেছেন। আর লোপেজ সময় দিচ্ছেন নিজের পরিবারকে, বিশেষ করে গায়ক মার্ক অ্যান্টনির সঙ্গে তাঁর যমজ সন্তানদের।
তবে এই বিচ্ছেদ শুধু আর্থিক বা আইনি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়, এর রয়েছে গভীর মানসিক প্রভাবও। ২০২৫ সালের মার্চে ‘গুড মর্নিং আমেরিকা’ অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লোপেজ খোলামেলাভাবে বলেন, এই বিচ্ছেদ তাঁকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, ‘আমি এক বছর কাজ থেকে বিরতি নিয়েছিলাম। বাড়িতে বসে নিজের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি—কোনো কাজ নয়, কোনো নতুন সম্পর্ক নয়। শুধু বুঝতে চেয়েছি, কী ঘটেছিল।’
আরও আত্মসমালোচনামূলক ভঙ্গিতে লোপেজ যোগ করেন, ‘একটা সময় নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতাম, আমার কী হয়েছে? কারণ, আমি আর কাউকে দায়ী করতে পারছিলাম না।’
২০০২ সালে প্রথম পরিচয়, এরপর প্রেম, ২০০৪ সালে বিচ্ছেদ; তারপর দীর্ঘ বিরতি। ২০২১ সালে আবার এক হন এই জুটি, বিয়েও করেন। কিন্তু সেই দ্বিতীয় অধ্যায়ও স্থায়ী হয়নি। ২০২৫ সালের শুরুতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন লোপেজ, তা-ও আবার তাঁদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর দিনেই।
টিএমজেড অবলম্বনে