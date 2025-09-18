ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠজনকে নিয়ে মন্তব্য, বন্ধ হলো যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান

যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টেলিভিশন শো ‘জিমি কিমেল লাইভ!’ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল করা হয়েছে। মার্কিন নেটওয়ার্ক এবিসি এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। বাতিলের পেছনে মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে শোর হোস্ট জিমি কিমেলের বক্তব্য, যেখানে তিনি কনজারভেটিভ প্রভাবশালী চার্লি কার্কের হত্যার পটভূমিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন। খবর ভ্যারাইটির
যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী লেট নাইট শোগুলোর একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত করার এই চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত এমন সময়ে এসেছে, যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক বলে অভিযোগ করে নানা পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন।
‘জিমি কিমেল লাইভ!’–এর সম্প্রচার বন্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘এটি আমেরিকার জন্য দারুণ খবর।’
চার্লি কার্ক ছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র। গত সপ্তাহে ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গুলিতে নিহত হন। ২২ বছর বয়সী টাইলার রবার্টসন এই হত্যার জন্য দায়ী বলে অভিযোগ আনা হয়েছে।
এর আগে কিমেল বলেন, ‘আমরা সপ্তাহান্তে কিছু নতুন এক অবস্থায় পৌঁছেছি, যখন মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইনের সমর্থকেরা বলার চেষ্টা করছেন, এই হত্যাকারী তাঁদের সঙ্গে যুক্ত নন এবং এই ঘটনা থেকে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য সবকিছু করছেন।’
ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা ও অন্য সমালোচকেরা এটিকে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার ও সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিমেল বা তাঁর প্রতিনিধি এখনো সরাসরি মন্তব্য করেননি। তবে ডেমোক্র্যাটরা তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।
এর আগে জুলাইয়ে সিবিএস ‘দ্য লেট শো উইথ স্টিফেন কোলবার্ট’ বাতিল করেছে, যেদিন কোলবার্ট তাঁর প্যারামাউন্টের সঙ্গে ট্রাম্পের চুক্তি নিষ্পত্তি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন।
ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই লেট নাইট হোস্টদের সমালোচনা করেছেন। প্রেসিডেন্টের আমলে সাংবাদিকদের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ ও বহু মামলা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম নিউইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলার মানহানির মামলা। জিমি কিমেলের লেট নাইট শো বাতিলকে সমালোচকেরা দেখছেন গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ হিসেবে।