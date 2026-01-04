ভেনেজুয়েলা পরিস্থিতি, পুরস্কার নিতে যেতে পারলেন না ডিক্যাপ্রিও

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো এখন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। গতকাল শনিবার ভোরে তুলে নেওয়ার পর তাঁকে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে নিউইয়র্কে আনা হয়। এদিকে এ ঘটনায় কিছু এলাকায় বিমান উড্ডয়নে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
ফলে ক্যারিবীয় দ্বীপ সেন্ট বার্থেলেমিতে আটকা পড়েছেন হলিউড অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। তাই গতকাল রাতে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাম স্প্রিংস চলচ্চিত্র উৎসবের গালা অ্যাওয়ার্ডসে থাকতে পারেননি অভিনেতা।
ডিক্যাপ্রিও ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ ছবিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য ডেজার্ট পাম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করার কথা ছিল। তবে ভ্যারাইটি জানিয়েছে, সংঘাতের পর এলাকাভিত্তিক বিমান উড্ডয়নের নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি সেন্ট বার্থেলেমি থেকে বের হতে পারেননি। নতুন বছরের আগে ডিক্যাপ্রিওকে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ছুটিতে দেখা গেছে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন জেফ বেজোস ও লরেন স্যানচেজ।
পাম স্প্রিংস ফেস্টিভ্যালের মুখপাত্র বলেছেন, ‘অপ্রত্যাশিত ভ্রমণ বাধা এবং সীমিত আকাশসীমার কারণে লিওনার্দো আজ এখানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে পারছেন না। আমরা তাঁকে সশরীরে উদ্যাপন করতে না পারলেও তাঁর অসাধারণ কাজ ও চলচ্চিত্রে দীর্ঘস্থায়ী অবদান স্বীকৃত করা আমাদের জন্য সম্মানের বিষয়।’
ডিক্যাপ্রিও ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ ছবিতে সাবেক এক বিপ্লবীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যাঁকে তাঁর কন্যাকে উদ্ধার করতে আবার পুরোনো জীবনে ফিরে যেতে হয়।
এদিকে অন্য এক পুরস্কার অনুষ্ঠানে পুরস্কার জিতেছে ডিক্যাপ্রির সিনেমাটি। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সোসাইটি অব ফিল্ম ক্রিটিকস পুরস্কারে সেরা ছবি হয়েছে ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। গত শনিবার রাতে এ অনুষ্ঠানে চারটি পুরস্কার জিতেছে পল টমাস অ্যান্ডারসনের সিনেমাটি। পল টমাস পেয়েছেন সেরা পরিচালকের সম্মান।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে