নিকোল কিডম্যান। ছবি: রয়টার্স
নিকোল কিডম্যান। ছবি: রয়টার্স
হলিউড

ঘর ভাঙছে নিকোল কিডম্যানের

বিনোদন ডেস্ক

অস্কারজয়ী অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান ও গায়ক কিথ আরবানের বিচ্ছেদ হচ্ছে; এই তারকা দম্পতির আলাদা হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে বিনোদনবিষয়ক মার্কিন গণমাধ্যম টিএমজেড।
৫৮ বছর বয়সী কিডম্যান ও ৫৭ বছর বয়সী আরবান (৫৭) প্রথম পরিচিত হন ২০০৫ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি গালা অনুষ্ঠানে। এক বছরের মাথায় বাগদান হয়; ২০০৬ সালের জুনে সিডনিতে বিয়ে করেন দাঁরা। তাঁদের দুই কন্যা—সানডে রোজ (১৭) ও ফেইথ মার্গারেট (১৪)।

দাম্পত্য জীবনের শুরুর দিকেই কিথ আরবানের মদ্যপানের সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন কিডম্যান, যার ফলে গায়ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে যান। পরবর্তী সময়ে গায়ক স্বীকার করেন, তাঁর জীবনে ফেরার পথে কিডম্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

হলিউড তারকা নিকোল কিডম্যান ও কিথ আরবান। ছবি: রয়টার্স

নিকোল কিডম্যান ও কিথ আরবান দুজনেই অস্ট্রেলিয়ায় বেড়ে উঠেছেন। ২০১০ সালে অপরাহ উইনফ্রের শোতে আরবান বলেন, ‘আমি এখন পেছন ফিরে দেখলে বুঝি, নিক আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে এবং জীবন নতুনভাবে দেখার সুযোগ দিয়েছে। এটি আমার জীবনের সেরা সময়।’

এই তারকা দম্পতি গত ১৯ বছরের সংসারে পুরস্কার অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন আয়োজনের লালগালিচায় সরব ছিলেন। গত বছর এএফআই লাইফ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করার সময় স্বামীকে মঞ্চে পাশে পেয়েছিলেন কিডম্যান।

Also read:মা নেই শুনেই ছুটলেন দেশে, পুরস্কার নিতে পারলেন না নিকোল

২০২৪ সালে ফোর্বস নিকোল কিডম্যানকে বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। অস্কারজয়ী এই অভিনেত্রী  চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন—দুই ক্ষেত্রেই সমান জনপ্রিয়, সাম্প্রতিক কাজের মধ্যে আছে ‘বিগ লিটল লাইস’, ‘নাইন পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জারস’ ও ‘দ্য পারফেক্ট কাপল’। টম ক্রুজের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয় ১৯৯০ সালে, বিচ্ছেদ হয় ২০০১-এ।

নিকোল কিডম্যান। ছবি: এএফপি

কিথ আরবার চারটি গ্র্যামি ও ১৫টি একাডেমি অব কান্ট্রি মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস জয় করেছেন। তাঁর ১১টি স্টুডিও অ্যালবাম কিছুদিন আগেই বাজারে এসেছে, এ ছাড়া আমেরিকান আইডলের তিন মৌসুমে বিচারক ছিলেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে কনসার্ট ট্যুরে রয়েছেন।

আরও পড়ুন