যৌন কেলেঙ্কারি, আলোচনা–সমালোচনা সামলে কিম এখন ২০ হাজার কোটি টাকার মালিক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষদের একজন কিম কার্ডাশিয়ান। তাঁকে আপনি পছন্দ না-ই করতে পারেন, কিন্তু অস্বীকার করতে পারবেন না। আলোচিত-সমালোচিত এই কোটিপতি তারকার জন্মদিন আজ। এ উপলক্ষে আলো ফেলা যাক তাঁর জীবন ও ক্যারিয়ারে।
বড় হওয়ার গল্প
১৯৮০ সালের ২১ অক্টোবর লস অ্যাঞ্জেলেসে কিম কার্ডাশিয়ানের জন্ম। বড় হতে হতে নানা ধরনের ঘটনার সাক্ষী হন তিনি। ১৯৯১ সালে তাঁর বাবা দুঁদে আইনজীবী রবার্টের সঙ্গে মা ক্রিসের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আবার বিয়ে করেন মা। পাত্র ১৯৭৬ সালের অলিম্পিকে ডেকাথলনজয়ী ব্রুস জেনার। পরে ব্রুস রূপান্তরিত হন। নাম হয় কেইলিন জেনার। বছর কয়েক পর কার্ডাশিয়ানের বাবা রবার্ট বিখ্যাত এক মামলা লড়েন। ১৯৯৫ সালে মার্কিন ফুটবল কিংবদন্তি ওজে সিম্পসনের বিরুদ্ধে সাবেক স্ত্রী ও তাঁর বন্ধুকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। সিম্পসনের হয়ে রবার্টই মামলাটি লড়েন এবং সিম্পসনকে ছাড়িয়ে আনেন।
পাদপ্রদীপের আলোয়
কিশোরী কার্ডাশিয়ান যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে বড় হচ্ছেন, তখনই তাঁর গায়ে তারকাখ্যাতির আঁচ লাগে। নিকোল রিচি, প্যারিস হিলটনরা যাঁর বন্ধু, তিনি তো নাইট ক্লাবে গেলে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়বেনই। এ সময় রিয়েলেটি শো ‘দ্য সিম্পল লাইফ’-এ অংশ নেন তাঁরা।
তবে ২০০৭ সালে যা হয়, সেটা কিম কার্ডাশিয়ানকে রাতারাতি সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলে। প্রেমিক রে জের সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। এই কেলেঙ্কারি নিয়ে তখন বিস্তর চর্চা হয়েছিল।
টেপটি এমন সময় ফাঁস হয়, যখন কার্ডাশিয়ান পরিবার আলোচিত টিভি অনুষ্ঠান ‘কিপিং আপ উইথ দ্য কার্ডাশিয়ানস’ প্রচারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। পারিবারিক সম্পদ, বিলাসিতা, বিড়ম্বনা ও চটকদার জীবনের প্রতিচ্ছবি ছিল এই শো। অনেকেই মনে করেন, শোর প্রচারের জন্য এই ভিডিও ফাঁস করেন কার্ডাশিয়ান নিজেই। সেটা সত্যি হোক বা না হোক, এই টেপ ফাঁস যে কার্ডাশিয়ানকে রাতারাতি পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে, তাতে সন্দেহ নেই।
কিম কার্ডাশিয়ান, তাঁর বোন কোর্টনি ও ক্লোয়ি এবং সৎবোন কেন্ডাল ও কাইলি জেনারকে নিয়ে নির্মিত ‘কিপিং আপ উইথ দ্য কার্ডাশিয়ানস’ টিভিতে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলা রিয়েলিটি শোগুলোর একটি। একটি পরিবারের গল্পের মাধ্যমে তারকাদের জীবন সম্পর্কে জানার জন্য এটি ছিল অনেক দর্শকের কাছে ‘মাস্ট ওয়াচ’। তবে অনেকের কাছেই এটি ছিল নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের চিত্র। অন্তত অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে এমনটাই লিখেছিল দ্য ওয়াশিংটন টাইমস। তবে যে যা-ই বলুক, অনুষ্ঠানটি যে ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিয়েছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।
এ অনুষ্ঠান কার্ডাশিয়ানকে ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল তারকায় পরিণত করে। পরে যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিস্তৃত হয়, তিনি তখন হয়ে ওঠেন দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী তারকাদের একজন। নিয়মিত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জন্য ছবি পোস্ট করতে থাকেন। তবে পোশাকের ব্র্যান্ড থেকে তিনি দুহাত ভরে অর্থ পেতে থাকেন।
মার্কিন সাময়িকী ফোর্বসের মূল্যায়ন, কিম কার্ডাশিয়ান এখন ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ২০ হাজার ৪০০ কোটি টাকার সম্পদের মালিক।
কেনি ওয়েস্টের সঙ্গে বিয়ে ও বিচ্ছেদ
ফ্যাশন ও সৌন্দর্যের জগতে প্রবেশের পরই কেনি ওয়েস্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। পরে র্যাপারকে বিয়ে করেন কার্ডাশিয়ান, যিনি তাঁর তৃতীয় স্বামী। ২০১৪ সালে যখন কানিয়ে ও কার্ডাশিয়ানের বিয়ে হয়, অন্তর্জালে কার্যত ঝড় ওঠে। পেপার সাময়িকীর জন্য তাঁদের করা আবেদনময় ফটোশুটটি ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, এটি তারকাদের ঐতিহাসিক ফটোশুটের অন্যতম।
বিয়ের আগে ইতালিতে গিয়েছিলেন এই তারকাযুগল। সেখানে বিবাহপূর্ব মহড়ায় অংশ নেন। তবে ইতালিতে কী হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি আলোচিত হয়, তাঁরা কীভাবে গিয়েছিলেন। কারণ, উড়োজাহাজ ধরার জন্য সোনার প্রলেপ দেওয়া গাড়িতে চেপেছিলেন তাঁরা।
চার সন্তানের মা-বাবা হওয়ার পর এই তারকা দম্পতির সংসারে ঝামেলা বাধে। কানিয়ে ওয়েস্টের আচরণ নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। এই র্যাপার হঠাৎই ২০২০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে যান, যা ব্যক্তি হিসেবে তাঁর ইমেজের সংকট তৈরি করে। এ সময় কার্ডাশিয়ান স্বামীর পাশে দাঁড়ান, কানিয়ে ওয়েস্টের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানান। কার্ডাশিয়ান বলেন, কেনি বাইপোলার ডিজঅর্ডারে ভুগছেন। তবে কার্ডাশিয়ান নিজেই ২০২১ সালে কেনির বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের আবেদন করেন। তখন তিনি বলেছিলেন, বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ছিল। তিনি সন্তানদের সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করেছেন।
‘সন্তানের প্রতি সবাই সংবেদনশীল আচরণ করতে চাইবে। তাদের সামনে যা কিছু হচ্ছিল, সেটা সহ্য করা খুবই কঠিন; আপনার বয়স যতই হোক না কেন,’ ২০২৩ সালে জিকিউ সাময়িকীতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন কার্ডাশিয়ান। ‘সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, সন্তানেরা ভালোবাসার মধ্যে বড় হচ্ছে কি না,’ যোগ করেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে ৩৫৭ মিলিয়ন অনুসারীকে সন্তানদের সম্পর্কে নিয়মিতই খোঁজখবর জানান কার্ডাশিয়ান।
আইন পেশায়
সন্তানদের দেখভাল, টেলিভিশন অনুষ্ঠান, লালগালিচায় হাজিরা, বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা সামলানোর ফাঁকেও আইন পেশায় ক্যারিয়ার শুরুর জন্য সময় বের করেছেন কার্ডাশিয়ান।
একটি কারা সংস্কার দলের সঙ্গে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ শুরু করেন কার্ডাশিয়ান। তবে এর মধ্যেই তিনি বড় সাফল্য দেখিয়েছেন। মাদকসংক্রান্ত অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামির পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে আবেদন করেন। পরে সেটা অনুমোদিত হয়। হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখাও করেন কার্ডাশিয়ান।
২০২১ সালে চতুর্থবারের চেষ্টায় ক্যালিফোর্নিয়ার ‘বেবি বার (প্রথম বর্ষের আইন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা)’ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কার্ডাশিয়ান। সাত ঘণ্টার দীর্ঘ এই পরীক্ষায় মাত্র ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। ‘আমার প্রয়াত বাবা দেখে যেতে পারলে খুব খুশি হতেন। আমি যে তাঁর মতোই আইন পেশায় কাজ করছি, এটা জানতে পারলে সত্যি সত্যি তিনি চমকে যেতেন,’ বলেন কার্ডাশিয়ান।
বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন
সম্প্রতি ‘কল হার ড্যাডি’ পডকাস্টে প্রথমবারের মতো কেনি ওয়েস্টের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খোলেন কার্ডাশিয়ান। তাঁর ভাষায়, এই সম্পর্ক ‘অনেক সময় বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল’ এবং ‘স্থিতিশীলতার অভাব’ তাঁকে মানসিকভাবে নিরাপত্তাহীন করে তুলেছিল।
কিম বলেন, ‘আমার জীবনের একসময় এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিলাম, যেখানে মনে হচ্ছিল যে আমি নিরাপদ নই; শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিক ও আর্থিক দিক থেকেও।’
কার্ডাশিয়ান আরও বলেন, ‘অনেক বিষয় ছিল, যেগুলো আমি সহ্য করতে পারতাম না। বিশেষ করে, যখন কেউ আমার সন্তানদের দাদি বা ফুফুদের (অর্থাৎ ক্রিস জেনার ও আমার বোনদের) নিয়ে খারাপ কথা বলত, তখন বুঝতাম, এই সম্পর্কে থাকা ঠিক হবে না।’ কিম জানান, বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত তিনি নিতে চাননি, একরকম বাধ্য হয়েছেন। তাঁর ভাষ্যে, ‘কখনো কখনো জীবন আপনাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। আর সত্যিটা মেনে নেওয়াই সবচেয়ে কঠিন।’
অভিনেত্রী কিম
সম্প্রতি আইন পেশায় হাত পাকাচ্ছেন কিম, কাকতালীয়ভাবেই এবার তাঁকে দেখা যাবে একটি লিগ্যাল ড্রামা সিরিজে। রায়ান মার্ফির সিরিজটির নাম ‘অলস ফেয়ার’ যা আাগমী ৪ নভেম্বর হুলুতে মুক্তি পাবে। সিরিজটিতে কিম ছাড়া আছেন গ্লেন ক্লোজ, সরা পলসনও।
