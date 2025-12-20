নতুন কী নিয়ে আসছেন টম ক্রুজ

ওয়ার্নার ব্রাদার্স ও লেজেন্ডারি এন্টারটেইনমেন্টের টম ক্রুজ অভিনীত বহুপ্রতীক্ষিত নতুন ছবিটির নাম ও মুক্তির তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল টম ক্রুজ ও প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, চারবারের অস্কারজয়ী নির্মাতা আলেহান্দ্রো গনজালেস ইনারিতু পরিচালিত এই ছবির নাম ‘ডিগার’। ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর। গতকাল ইনস্টাগ্রামে ছবিটির একটি টিজার প্রকাশও করা হয়। টিজার ফুটেজ দেখার পাশাপাশি ছবিটির পোস্টারও প্রকাশ করা হয়েছে।
‘একটি বিপর্যয়কর কমেডি’
ছবিটির পোস্টারে ব্যবহৃত ট্যাগলাইনে বলা হয়েছে, ‘একটি বিপর্যয়কর কমেডি’। এর আগে গুঞ্জন ছিল, ছবিটি এমন একজন বৈশ্বিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে ঘিরে, যিনি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তিনিই মানবজাতির ত্রাণকর্তা।
এ প্রসঙ্গে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ডেডলাইনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ইনারিতু বলেন, ‘এটুকুই আমি বলতে পারি, এটি একেবারেই উন্মাদ ধরনের একটি বিপর্যয়কর কমেডি। এটা পাগলাটে! টম আমাকে প্রতিদিন হাসায়। একজন পরিচালক হিসেবে টমের সঙ্গে কাজ করে যে অভিনয়–পরিসর আমি আবিষ্কার করেছি, তা আমার কাছে একেবারেই নজিরবিহীন। আমি দারুণভাবে মুগ্ধ এবং আনন্দিত।’
দীর্ঘ বিরতির পর ইনারিতুর নতুন ছবি
‘ডিগার’ হচ্ছে ইনারিতুর সর্বশেষ ছবি ‘বার্দো: ফলস ক্রনিকল অব আ হ্যান্ডফুল অব ট্রুথস’–এর (২০২২) পর নতুন কাজ। ওই ছবিটি তিনি নেটফ্লিক্সের জন্য নির্মাণ করেছিলেন।
মেক্সিকোতে জন্ম নেওয়া এই নির্মাতা ২০১৫ সালে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অভিনীত ওয়েস্টার্ন ছবি ‘দ্য রেভেন্যান্ট’–এর জন্য সেরা পরিচালক বিভাগে অস্কার জেতেন। এরপর ২০১৬ সালে ‘বার্ডম্যান’ ছবির জন্য তিনি সেরা ছবি, সেরা পরিচালক ও সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য—এই তিনটি অস্কার অর্জন করেন। ওই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন মাইকেল কিটন, এমা স্টোন, এডওয়ার্ড নর্টন ও জ্যাক গ্যালিফিয়ানাকিস।
টিজারে কেমন দেখা গেছে টম ক্রুজকে
প্রকাশিত টিজারে টম ক্রুজকে দেখা যায় কাউবয় বুট পরে হাতে একটি কোদাল নিয়ে নাচতে, যা দেখতে অনেকটা লস অ্যাঞ্জেলেসের কোনো নিম্নবিত্ত এলাকার ছোট অ্যাপার্টমেন্টের মতো। আরেকটি দৃশ্যে তাঁকে দেখা যায় একটি পিয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে। পুরো টিজারে টম ক্রুজকে কিছুটা অগোছালো ও এলোমেলো চেহারায় দেখা গেছে, যা তাঁর পরিচিত পর্দাচরিত্রের সঙ্গে একেবারেই ভিন্ন।
একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে আরেকটি বড় ছবি
২০২৬ সালের ২ অক্টোবর একই দিনে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওজের ছবি ‘ভেরিটি’। মাইকেল শোওয়াল্টার পরিচালিত এই ছবি নির্মিত হয়েছে জনপ্রিয় লেখিকা কলিন হুভারের উপন্যাস অবলম্বনে। এতে অভিনয় করেছেন ডাকোটা জনসন ও অ্যান হ্যাথাওয়ে।