তিন বছরের পুরোনো পোশাক পরে প্রিমিয়ারে অস্কারজয়ী অভিনেত্রী

লস অ্যাঞ্জেলেসে ‘আফটার দ্য হান্ট’ সিনেমার প্রিমিয়ার ছিল গত শনিবার। লুকা গুয়াদানিনোর নতুন সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন জুলিয়া রবার্টস। স্বভাবতই এদিন সবার নজর ছিল অস্কারজয়ী অভিনেত্রীর দিকে। প্রিমিয়ার মানেই তারকাদের পোশাকের চুলচেরা বিশ্লেষণ। এদিন সবাই অবাক হয়ে লক্ষ করেন ২০২২ সালে ‘টিকিট টু প্যারাডাইজ’ সিনেমার প্রিমিয়ারে যে গোলাপি পোশাক পরেছিলেন, তিন বছর পরও সেই পোশাকে হাজির হয়েছেন জুলিয়া! পরে নিজেই এর কারণ ব্যাখ্যা করেন অভিনেত্রী।
লালগালিচায় হাসিমুখে সাংবাদিকদের জুলিয়া বলেন, ‘হ্যাঁ, এটা সেই একই পোশাক, যা আমি তিন বছর আগে পরেছিলাম। অক্টোবর হলো স্তন ক্যানসার সচেতনতার মাস। আর আমি এটা পরেছি আমার এক প্রিয় বন্ধুর সম্মানে, যিনি স্তন ক্যানসারজয়ী।’
এখানেও সুইফট
এসেছে টেইলর সুইফটের নতুন অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’, যা নিয়ে বিশ্বজুড়েই চলছে তুমুল আলোচনা। নতুন সিনেমার প্রিমিয়ারে এসেও তাই সুইফটকে নিয়ে কথা বলতে হলো জুলিয়াকে। গত আগস্টে ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হওয়ার পর থেকেই তিনি নতুন সিনেমার প্রচারে একের পর এক দেশ ঘুরে প্রচারণায় ব্যস্ত। ফলে নতুন সিনেমা, সাক্ষাৎকার আর ভ্রমণের কারণে প্রিয় গায়িকা টেইলর সুইফটের নতুন অ্যালবাম এখনো তাঁর শোনা হয়ে ওঠেনি। মজা করে বলেন, ‘উফ! প্লিজ (সুইফটের নতুন অ্যালবামের কথা) আর মনে করিয়ে দেবেন না। আমরা তো কাজ নিয়েই ব্যস্ত। আমার তো বয়স হয়েছে, বিশ্রাম দরকার। লন্ডনে যাওয়ার পথে উড়োজাহাজে শুনব, সেটাই ঠিক করে রেখেছি।’ টেইলর সুইফটের ভক্ত হিসেবে জুলিয়া রবার্টসের পরিচিতি নতুন কিছু নয়।
সুইফট প্রসঙ্গে জুলিয়া বলেন, ‘সে অসাধারণ। একজন শিল্পী হিসেবে নিজের ভাবনা প্রকাশে সত্যিই অনন্য। আর মানুষ হিসেবেও সে খুব ভালো।’ আগে সুইফটকে নিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন জুলিয়া, গায়িকার ইরাস ট্যুরের কনসার্টেও তাঁকে দেখা গেছে। ২০১৫ সালেই তিনি তাঁর যমজ সন্তান—ফিনিয়াস ও হ্যাজেলকে নিয়ে সুইফটের কনসার্টে গিয়েছিলেন।
অধ্যাপিকার চরিত্রে
‘আফটার দ্য হান্ট’ ছবিতে কলেজ অধ্যাপিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জুলিয়া রবার্টস। যার ছাত্রী (আয়ো এদেবিরি) এক সহকর্মী অধ্যাপকের (অ্যান্ড্রু গারফিল্ড) বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনে। সিনেমাটি ১০ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। সিনেমাটি নিয়ে জুলিয়া বলেন, ‘ছবিটি এমনভাবে বানানো হয়েছে যে এটি আপনাকে ভাবাবে, বিতর্কে জড়াবে, কখনো হাসাবে আবার কখনো হতাশও করবে। এটাই এর সৌন্দর্য।’
তথ্যসূত্র: ভ্যারাইটি