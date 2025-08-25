‘যাদের সন্তান নেই, তাঁদের কাছে এসব হয়তো নীরস শোনাবে’

‘মাতৃত্ব অসাধারণ। মজার ব্যাপার হলো, যাঁদের সন্তান আছে, তাঁদের বোঝানোর কিছু নেই, তাঁরা নিজেরাই বুঝে নেন। আর যাঁদের সন্তান নেই, তাঁদের কাছে এসব হয়তো একেবারেই নীরস শোনাবে,’ মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে এভাবেই বলছিলেন মার্গো রবি। ১৭ অক্টোবর প্রথম সন্তানের জন্ম দেন অস্ট্রেলিয়ান অভিনেত্রী। ছেলের নাম এখনো প্রকাশ্যে আনেননি মার্গো রবি–টম অ্যাকারলি দম্পতি। তবে এন্টারটেইনমেন্ট টুনাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রথমবারের মতো কথা বলেছেন মাতৃত্ব নিয়ে।
সন্তান জন্মের পর থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে সময় কাটাচ্ছেন রবি। মার্গো রবির এক ঘনিষ্ঠ জানিয়েছেন, আগামী বছর বেশ কিছু কাজের পরিকল্পনা আছে অভিনেত্রীর; নিজেদের প্রযোজনা সংস্থা থেকেও কয়েকটি প্রকল্প আসবে। তবে এখন তিনি বিশ্রাম নিতে চান; ছেলেকে নিয়ে সময় কাটাতে চান। তিনি মাতৃত্ব উপভোগ করছেন।
টম আর মার্গো দুজনেই ঘরকুনো স্বভাব। একসঙ্গে বাড়িতে সময় কাটাতেই ভালো লাগে বেশি। এর আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রবি বলেছিলেন, ‘শুটিংয়ের কাজটা এত ঝক্কির যে ফুরসত মিললে আমার তো বাড়ির বাইরে যেতেই ইচ্ছা করে না। নিজেদের মতো করে সময় কাটানো, বই পড়া, সিনেমা দেখে দিব্যি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারি।’
২০১৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধভিত্তিক ড্রামা ‘স্যুট ফ্রঁসেজ’ ছবির সেটে টম ও রবির প্রথম দেখা। ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করছিলেন টম আর সেলিন জোসেফ চরিত্রে অভিনয় করছিলেন রবি। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পর ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় বিয়ে করেন।
গত জুলাইয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, সন্তান নেওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলেন তাঁরা। তাই ছেলেকে কোলে নেওয়াটা তাঁদের কাছে ‘অবিশ্বাস্য’ এক অভিজ্ঞতা ছিল। সম্প্রতি ইতালির নেপলসে তাঁদের হোটেলের বারান্দায় একান্ত সময় কাটাতে দেখা গেছে।
২০২৩ সালের আলোচিত সিনেমা ‘বার্বি’তে সবশেষ রবিকে দেখা গেছে। অনেক দিন পর্দায় অনুপস্থিত থাকলেও অভিনেত্রী বলেছেন, সিনেমা তিনি একেবারেই মিস করছেন না, ‘জীবনের সেরা সময় কাটাচ্ছি, অন্য কিছু নিয়ে ভাবছি না।’