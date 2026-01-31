‘ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের জন্য প্রস্তুতি লাগেনি’

এমিলি ব্রন্টের ক্ল্যাসিক উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা ‘উদারিং হাইটস’-এ থাকা ঘনিষ্ঠ ও আবেগঘন দৃশ্যগুলো নিয়ে দর্শক ও অনুরাগীদের মধ্যে বেশ আলোচনা চলছে। এসব দৃশ্যের জন্য কোনো বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়নি বলে জানিয়েছেন সিনেমাটির প্রধান অভিনেত্রী মার্গো রবি।
তিনি বলেন, এসব দৃশ্য শুট করা ছিল ছবির অন্যান্য দৃশ্যের মতোই স্বাভাবিক। রবি ও জ্যাকব এলর্দি অভিনীত ছবিটি ভালোবাসা দিবসে মুক্তি পাবে। সাহসী ও আবেগপ্রবণ উপস্থাপনার কারণে ছবিটি ইতিমধ্যেই ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।
১৮৪৭ সালে প্রকাশিত এমিলি ব্রন্টের সাহিত্যকর্ম অবলম্বনে নির্মিত এই নতুন সংস্করণটি পরিচালনা করেছেন এমারেল্ড ফেনেল। তিনি জানিয়েছেন, এটি হবে গল্পটির একেবারে নির্ভীক ও আবেগে ভরপুর পুনঃকথন। টিজার ও ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই ছবিটি আলোচনায় রয়েছে—বিশেষ করে রবি ও এলর্দির পর্দার রসায়নও প্রশংসা কুড়িয়েছে।
গত ২৮ জানুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলেসে ছবিটির প্রিমিয়ারে পিপল ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রবি ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, এসব দৃশ্যের জন্য কোনো বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয়নি।
রবি বলেন, ‘এগুলো অন্য সব দৃশ্যের মতোই ছিল। ছবিটি আমাদের সবার কাছ থেকেই অনেক কিছু দাবি করে।’
তিনি আরও জানান, চরিত্রটি ছিল আবেগের দিক থেকে অত্যন্ত গভীর ও তীব্র। নিজের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমার চরিত্র প্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই কাঁদে। কিন্তু তবু এটা ছিল দারুণ আনন্দের অভিজ্ঞতা। এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করতে ভালো লেগেছে, যে মুহূর্তের মধ্যেই এক আবেগ থেকে আরেক চরম আবেগে চলে যায়।’
এর আগে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ ভোগ–এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ছবিটি অতিরিক্ত সাহসী—এমন ধারণা নিয়েও কথা বলেন মার্গো রবি। তিনি বলেন, ছবিটিতে সাহসী দৃশ্য থাকলেও এটি মূলত রোমান্টিক ঘরানার কাজ।
তাঁর ভাষায়, ‘সবাই ভাবছে ছবিটিতে অনেক অন্তরঙ্গ দৃশ্য থাকবে। আমার মনে হয় মানুষ দেখতে গিয়ে অবাক হবে। এটা বলতে চাই না যে এতে যৌন উপাদান নেই; কিন্তু এটি যতটা না সাসহী, তার চেয়ে বেশি রোমান্টিক।’
হালকা মেজাজে, সম্প্রতি ‘জিমি কিমেল লাইভ’ অনুষ্ঠানে তিনি সিনেমাটির প্রদর্শনীর একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি জানান, সেই রাতে তাঁর বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া ছিল বেশ নাটকীয়।
রবি বলেন, ‘ওটা ছিল একেবারে পাগলাটে রাত। বিশেষ সেই প্রদর্শনীতে প্রায় ২০ জন নারী ছিলেন, তাঁরা যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিলেন। তাঁরা আগেই কয়েক গ্লাস পান করেছিলেন। সিনেমা শুরু হতেই তাঁরা এত জোরে চিৎকার করছিলেন!’
জ্যাকব এলর্দির পর্দায় উপস্থিতি নিয়ে মজা করে তিনি আরও বলেন, ‘যখন জ্যাকব পর্দায় এল, মনে হলো যেন রিখটার স্কেলে কিছু নড়ে উঠল—তারা এত জোরে চিৎকার করছিল। সত্যি বলতে, তখন মনে হচ্ছিল, সে যদি সামনে হাজির হতো, তারা হয়তো তাকে খেয়েই ফেলত! তাই ভালোই হয়েছে সে সেখানে ছিল না।’
‘উদারিং হাইটস’ আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে, ভালোবাসা দিবসের ঠিক আগের দিন।
দ্য হলিউড রিপোর্টার অবলম্বনে