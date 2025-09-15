এমিতে বাজিমাত করল সারা দুনিয়ায় হইচই ফেলে দেওয়া সেই সিরিজ

বাংলাদেশ সময় আজ সকালে ঘোষণা করা হলো ৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডস। এদিন এমির আসর বসেছিল লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে। সঞ্চালনা করেন নেট বারগেৎজি। ৭৭তম প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ডসের মনোনয়নে সবচেয়ে বেশি ২৭টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিল সাই-ফাই ড্রামা সিরিজ ‘সেভারেন্স’। তবে গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি পুরস্কার জিতে বাজিমাত করেছে নেটফ্লিক্সের আলোচিত সিরিজ ‘অ্যাডোলেন্স’। আর আসর সর্বোচ্চ ১৩ পুরস্কার জিতেছে ‘দ্য স্টুডিও’। খবর ভ্যারাইটির
৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডস
ড্রামা সিরিজ: ‘দ্য পিট’
কমেডি সিরিজ: ‘দ্য স্টুডিও’
লিমিটেড বা অ্যানথোলজি সিরিজ: ‘অ্যাডোলেসেন্স’
অভিনেতা (ড্রামা সিরিজ): নোয়া হয়াইল, ‘দ্য পিট’
অভিনেতা (কমেডি সিরিজ): সেঠ রোগেন, ‘দ্য স্টুডিও’
অভিনেতা (লিমিটেড/অ্যানথোলজি সিরিজ): স্টিফেন গ্রাহাম, ‘অ্যাডোলেসেন্স’
অভিনেত্রী (ড্রামা সিরিজ): ব্রিট লোয়ার, ‘সেভারেন্স’
অভিনেত্রী (কমেডি সিরিজ): জিন স্মার্ট, হ্যাকস
অভিনেত্রী (লিমিটেড সিরিজ/মুভি): ক্রিস্টিন মিলিওতি, ‘দ্য পেঙ্গুইন’
পরিচালক (ড্রামা সিরিজ): অ্যাডাম র্যানডাল, ‘স্লো হর্সেস’ (‘হ্যালো গুডবাই’)
পরিচালক (কমেডি সিরিজ): সেঠ রোগেন ও ইভান গোল্ডবার্গ, ‘দ্য স্টুডিও’ (‘দ্য অনার’)
পরিচালক (লিমিটেড সিরিজ): ফিলিপ বারান্তিনি, ‘অ্যাডোলেসেন্স’