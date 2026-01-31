চলে গেলেন ‘হোম অ্যালোন’ অভিনেত্রী

এমিজয়ী অভিনেত্রী ক্যাথরিন ও’হারা মারা গেছেন। গতকাল শুক্রবার ৭১ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তাঁর ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি। ক্যাথরিন ও’হারার ম্যানেজার মার্ক গারভিটজের অফিস থেকে ফোনে অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হলেও, মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে মার্কিন গণমাধ্যম পেজ সিক্স জানিয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের অভিজাত ব্রেন্টউড এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে ভোরের আগে ও’হারাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। ফায়ার সার্ভিসের এক মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। যদিও এএফপি এই তথ্য স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি।
জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ‘শিটস ক্রিক’ ও আলোচিত সিনেমা ‘হোম অ্যালোন’ দিয়ে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পান তিনি। কানাডায় জন্ম নেওয়া এই অভিনেত্রী ‘বিটলজুস’, ‘দ্য নাইটমেয়ার বিফোর ক্রিসমাস’–এর জন্য সুপরিচিত ছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে অ্যাপল টিভির জনপ্রিয় সিরিজ ‘দ্য স্টুডিও’তেও দেখা গেছে তাঁকে।
টরন্টো থেকে হলিউড: এক উজ্জ্বল ক্যারিয়ার
ক্যাথরিন ও’হারা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৪ সালে কানাডার টরন্টোতে। সেখানেই তিনি কমেডি থিয়েটার গ্রুপ সেকেন্ড সিটিতে যোগ দেন। সেখানে তাঁর সহশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ইউজিন লেভি, যাঁর সঙ্গে তিনি পরবর্তী সময়ে বহু প্রজেক্টে কাজ করেন।
চলচ্চিত্রে তাঁর অভিষেক ঘটে ১৯৮০ সালে ‘ডাবল নেগেটিভ’ সিনেমার মাধ্যমে, যেখানে ইউজিন লেভি ও জন ক্যান্ডির সঙ্গে অভিনয় করেন তিনি।
‘বিটলজুস’ থেকে ‘হোম অ্যালোন’: বিশ্বজুড়ে পরিচিতি
১৯৮৮ সালে টিম বার্টনের ‘বিটলজুস’ সিনেমায় উইনোনা রাইডারের সৎমায়ের চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়ান ও’হারা। এই ছবির প্রোডাকশন ডিজাইনার বো ওয়েলচকে তিনি পরে বিয়ে করেন। এই দম্পতির দুই ছেলে—ম্যাথিউ ও লুক।
তবে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় পরিচিতি আসে ১৯৯০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘হোম অ্যালোন’ সিনেমার মাধ্যমে। সেখানে তিনি ম্যাকোলে কালকিন অভিনীত কেভিনের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন।
২০২৪ সালে পিপল ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘এটা তো একেবারে পারফেক্ট সিনেমা, তাই না? আপনি যখন ভালো কোনো কিছুর অংশ হতে পারেন, তখন সেটাই আপনার পথ তৈরি করে দেয়।’
পরবর্তী সময়ে ‘হোম অ্যালোন ২: লস্ট ইন নিউইয়র্ক’–এ আগের কিস্তির চরিত্রেই দেখা যায় তাঁকে। এই ছবিতে একটি অতিথি চরিত্রে তৎকালীন ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও দেখা যায়, যিনি বহু বছর পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন।
১৯৯৩ সালে তিনি আবার টিম বার্টনের সঙ্গে কাজ করেন ‘দ্য নাইটমেয়ার বিফোর ক্রিসমাস’ সিনেমায়।
‘শিটস ক্রিক’: নতুন প্রজন্মের কাছে আইকন
আধুনিক দর্শকের কাছে ক্যাথরিন ও’হারা সবচেয়ে বেশি পরিচিত হন জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ‘শিটস ক্রিক’–এর মাধ্যমে। সিরিজটি তৈরি করেছিলেন ইউজিন লেভির ছেলে ড্যান লেভি।
এই সিরিজে মোইরা রোজ চরিত্রে তাঁর অভিনয় ব্যাপক প্রশংসিত হয় এবং তাঁকে এনে দেয় নতুন প্রজন্মের বিপুল জনপ্রিয়তা।
তিনি পিপল ম্যাগাজিনকে মজা করে বলেছিলেন, ‘আগে লোকজন আমাকে “কেভিন” নামে ডাকত আর “কেভিন!” বলে চিৎকার করতে। এখন সবাই মোইরা আর “শিটস ক্রিক” নিয়ে কথা বলে। জীবনে কখনো এত মনোযোগ পাইনি।’
এই চরিত্রের জন্য তিনি ২০২০ সালে সেরা প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে এমি অ্যাওয়ার্ড জেতেন। পাশাপাশি তিনি অর্জন করেন গোল্ডেন গ্লোব ও স্যাগ অ্যাওয়ার্ড।
সহশিল্পীদের শোকবার্তা
হলিউডে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সহশিল্পীরা শোক প্রকাশ করতে শুরু করেন। ‘হোম অ্যালোন’-এ তাঁর সহশিল্পী ম্যাকোলে কালকিন ইনস্টাগ্রামে লেখেন, ‘মা, আমি ভেবেছিলাম আমাদের হাতে আরও সময় আছে। তোমার পাশে বসে আরও কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমি তোমার কথা শুনেছি, কিন্তু আমার বলার ছিল আরও অনেক কিছু। আমি তোমাকে ভালোবাসি।’
এক যুগের অবসান
ক্যাথরিন ও’হারা ছিলেন এমন একজন শিল্পী, যিনি কমেডি ও ড্রামা—দুই ধারাতেই সমানভাবে সফল ছিলেন। টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র—উভয় মাধ্যমেই তাঁর উপস্থিতি ছিল শক্তিশালী ও স্মরণীয়। তাঁর মৃত্যুতে হলিউড হারাল এক অনন্য প্রতিভাকে, যিনি কয়েক দশক ধরে দর্শকদের হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন এবং অনুপ্রাণিত করেছেন।
এএফপি অবলম্বনে