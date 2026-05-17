৬০০ মিলিয়ন ডলার আয়! বিশ্বজুড়ে মাইকেল–ঝড় চলছেই

সমালোচকেরা পাত্তা না দিলেও মুক্তির প্রথম দিনেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক ‘মাইকেল’। গত ২৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির প্রথম দিনেই প্রায় ৩৯ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার আয় করে ছবিটি। মুক্তির পর ২০ দিনের বেশি পেরিয়ে গেলেও বক্স অফিসে ‘মাইকল’–ঝড় চলছেই। মধ্যে বক্স অফিসের শীর্ষস্থান থেকে সেরে গেলেও আবারও উত্তর আমেরিকায় শীর্ষ ফিরেছে সিনেমাটি। অ্যান্টনি ফুকোয়া পরিচালিত ছবিটি নতুন করে গতি পেয়েছে আইম্যাক্স ও অন্যান্য প্রিমিয়াম স্ক্রিন ফিরে পাওয়ায়।
ছবিটিতে মাইকেল জ্যাকসনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তাঁরই ভাতিজা জাফর জ্যাকসন। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ছবিটির আয় ৬০০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এটিই এখন উত্তর আমেরিকায় এটি এখন সর্বকালের সর্বোচ্চ আয় করা সংগীতভিত্তিক বায়োপিক—অন্তত মূল্যস্ফীতি সমন্বয় ছাড়া হিসাব করলে। এর আগে শীর্ষে ছিল ‘বোহেমিয়ান র্যাপসোডি’।
বিশ্লেষকদের ধারণা, চলতি সপ্তাহান্তে ‘মাইকেল’ যুক্তরাষ্ট্রে আরও প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ ডলার আয় করতে পারে। এর পেছনে বড় কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে ‘মর্টাল কম্ব্যাট ২’–এর প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতাকে। গত সপ্তাহে অধিকাংশ আইম্যাক্স স্ক্রিন দখলে থাকলেও দর্শকের উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারেনি ভিডিও গেম অবলম্বনে নির্মিত এই অ্যাকশন সিক্যুয়েল। ফলে প্রিমিয়াম স্ক্রিনের বড় অংশ আবার চলে গেছে ‘মাইকেল’-এর দখলে।
অন্যদিকে বক্স অফিসে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে ‘দ্য ডেভিল ওয়ারস প্রাডা ২’।
ডেভিড ফ্র্যাঙ্কেল পরিচালিত ছবিটি শুক্রবার বিশ্বব্যাপী ৫০ কোটি ডলার আয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ফলে ‘বার্বি’র পর এটিই এখন সবচেয়ে বেশি আয় করা নারীপ্রধান চলচ্চিত্র। সপ্তাহ শেষে উত্তর আমেরিকায় ছবিটির আয় দাঁড়াতে পারে প্রায় ১৭ কোটি ৮০ লাখ ডলারে।
তবে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে নতুন এক চমকও। তরুণ নির্মাতা কারি বারকারের অতিপ্রাকৃত হরর ছবি ‘ওবসেশন’ প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ভালো সূচনা করেছে। মাত্র সাড়ে সাত লাখ ডলারে নির্মিত ছবিটি প্রথম সপ্তাহেই আয় করতে যাচ্ছে প্রায় দেড় কোটি ডলার। সমালোচক ও দর্শক—দুই পক্ষের কাছ থেকেই দারুণ সাড়া পাচ্ছে ছবিটি। রটেন টমেটোসে সমালোচক ও দর্শক উভয় বিভাগেই ছবিটির স্কোর ৯৪ শতাংশ।
‘অবসেশন’-এ অভিনয় করেছেন মাইকেল জনস্টন ও ইনদে নেভারেতি। গল্পে দেখা যায়, এক তরুণ বহুদিন ধরে ভালোবাসে তার বন্ধু নিকিকে। এক রহস্যময় ‘ওয়ান উইশ উইলো’ পাওয়ার পর সে এমন এক ইচ্ছা করে বসে, যা ডেকে আনে ভয়াবহ পরিণতি।
এদিকে ‘মর্টাল কম্ব্যাট ২’ সপ্তাহে বড় ধাক্কা খেতে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ছবিটির আয় প্রায় ৬৭ শতাংশ কমে ১ কোটি ২০ থেকে ১ কোটি ৩০ লাখ ডলারের মধ্যে নামতে পারে।
শীর্ষ পাঁচে জায়গা ধরে রাখতে পারে ‘দ্য শিপ ডিটেকটিভস’। পরিবারকেন্দ্রিক এই কমেডি-রহস্য ছবিতে একদল কথা বলা ভেড়া তাদের প্রিয় রাখালের মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে।
দ্য হলিউড রিপোর্টার অবলম্বনে