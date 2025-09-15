এমির মঞ্চে ওয়েন কুপার। এএফপি
এমির মঞ্চে ওয়েন কুপার। এএফপি
হলিউড

১৫ বছরেই এমি! রেকর্ড গড়ল ‘অ্যাডোলেসেন্স’ অভিনেতা

বিনোদন ডেস্ক

চলতি বছরের মার্চে নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর সারা দুনিয়ায় হইচই ফেলে দেয় ব্রিটিশ মিনি সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’। সিরিজটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে আলোচনায় আসে ব্রিটিশ অভিনেতা ওয়েন কুপার। সেই ওয়েনই আজ এমিতে পুরস্কার জিতে রেকর্ড গড়ল। খবর ভ্যারাইটির

পুরস্কার হাতে ওয়েন কুপার। এএফপি

আজ সোমবার বাংলাদেশ সময় ভোরবেলা লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে বসেছিল ৭৭তম প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ডসের আসর। সেখানে হাভিয়ের বারডেম, পিটার সারসগার্ডের মতো হেভিওয়েট তারকাদের হারিয়ে ‘লিমিটেড’ বা ‘অ্যান্থোলজি’ সিরিজে সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছে ১৫ বছর বয়সী ওয়েন কুপার।

এর মধ্য দিয়ে তৈরি হলো নতুন ইতিহাস—ওয়েন কুপারই এখন সর্বকনিষ্ঠ এমি বিজয়ী।
পুরস্কার হাতে নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে বিস্মিত কণ্ঠে কিশোর অভিনেতার সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, ‘আমি আসলে কী বলব, বুঝতে পারছি না।’

Also read:হইচই ফেলে দেওয়া সিরিজটি কেন সব মা-বাবার অবশ্যই দেখা উচিত

১৩ বছরের কিশোর জেমি মিলার তারই এক সহপাঠীকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হয়। বিশাল এক বাহিনী নিয়ে বাড়িতে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

‘অ্যাডোলেসেন্স’-এর দৃশ্য। আইএমডিবি

অভিযোগ যে ভয়াবহ, জেমি ছুরি দিয়ে নৃশংসভাবে সহপাঠী কেটিকে খুন করেছে! জেমি তো বটেই, তার মা-বাবা, বড় বোন—সবাই হতবাক। থানায় নেওয়ার পর জেমি অভিযোগ অস্বীকার করে। তাকে সহায়তার জন্য আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়, আসেন মনোবিদ। জেমি কি সত্যিই খুন করেছে—এমন প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে যায় ‘অ্যাডোলেসেন্স’–এর গল্প।

আরও পড়ুন