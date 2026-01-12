ডিক্যাপ্রিওকে হারিয়ে দিলেন শ্যালামে

প্রথমবারের মতো গোল্ডেন গ্লোব জিতলেন এই সময়ের আলোচিত তরুণ অভিনেতা টিমোথি শ্যালামে। বেস্ট পরফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্টর ইন আ মোশন পিকচার, ড্রামা বিভাগে ‘মার্টি সুপ্রিম’ সিনেমার জন্য এ পুরস্কার পান তিনি। এ বিভাগে শ্যালামের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। আজ সোমবার বাংলাদেশ সময় ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দ্য বেভারলি হিলটন হোটেলে শুরু হয়েছে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের ৮৩তম আসর।
জশ সাফদি পরিচালিত কমেডি ছবি ‘মার্টি সুপ্রিম’-এ এক প্রতিভাবান টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এই সম্মান পেলেন শ্যালামে। এর আগে চারবার গোল্ডেন গ্লোবের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন শ্যালামে। ‘কল মি বাই ইয়োর নেম’, ‘বিউটিফুল বয়’, ‘ওংকা’ এবং গত বছরের ‘আ কমপ্লিট আননোন’—সব কটি ছবির জন্য মনোনয়ন পেলেও কোনোবারই ট্রফি হাতে ওঠেনি। তাই গতকাল রোববার রাতের এই জয় তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ।
পুরস্কার গ্রহণের সময় আবেগঘন কণ্ঠে শ্যালামে বলেন, ‘আমার বাবা ছোটবেলা থেকেই আমাকে কৃতজ্ঞ থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলতেন, “যা আছে, তার জন্য সব সময় কৃতজ্ঞ থাকবে।” সেই শিক্ষাই আমাকে আগের পুরস্কার অনুষ্ঠানগুলোয় খালি হাতে ফিরেও মাথা উঁচু করে থাকতে শিখিয়েছে। সত্যি বলতে কি, ওই হারগুলোই আজকের এই মুহূর্তকে আরও মধুর করে তুলেছে।’
পুরস্কার গ্রহণের বক্তৃতায় শ্যালামে ধন্যবাদ জানান পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও সহশিল্পীদের।
শ্যালামে বলেন, ‘জশ সাফদি, হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ। এই চরিত্রের জন্য এবং আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য কৃতজ্ঞ।’
অভিনয়ের পাশাপাশি ‘মার্টি সুপ্রিম’-এর প্রচারণাতেও একাই যেন পুরো দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন শ্যালামে। এই অভিনব প্রচারণার সুফলও মিলেছে। মুক্তির পর থেকে এখন পর্যন্ত ‘মার্টি সুপ্রিম’ বিশ্বব্যাপী ৮৪ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা এখনো বাড়ছে।
মিউজিক্যাল বা কমেডি বিভাগে সেরা অভিনেতার পুরস্কারের জন্য শ্যালামের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জর্জ ক্লুনি (‘জে কেলি’), লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও (‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’), ইথান হক (‘ব্লু মুন’), লি বিয়ং-হুন (‘নো আদার চয়েস’) ও জেসি প্লেমন্স (‘বুগোনিয়া’)।
এই বিভাগকে ‘ভীষণ শক্তিশালী’ বলেও মন্তব্য করেন শ্যালামে। তবে সমালোচকদের প্রশংসা, ক্রিটিকস চয়েজসহ একাধিক পুরস্কার অনুষ্ঠানে সাফল্যের কারণে শুরু থেকেই তাঁকে এগিয়ে রাখা হচ্ছিল।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে