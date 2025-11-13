৩০ দিন বাঁচতে পারলেই মিলবে বিপুল অর্থ

ডিস্টোপিয়ান অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা ‘দ্য রানিং ম্যান’। স্টিফেন কিংয়ের ১৯৮২ সালের একই নামের উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে এটি। এডগার রাইট পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন গ্লেন পাওয়েল, উইলিয়াম এইচ ম্যাসি, মাইকেল সেরা, এমিলিয়া জোন্স, ড্যানিয়েল এজরা, জেমি লসন, কোলম্যান ডোমিঙ্গো, জোশ ব্রোলিন প্রমুখ। প্যারামাউন্ট পিকচার্সের ব্যানারে ১৪ নভেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে সিনেমাটি। একই দিনে বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাবে এটি। মাল্টিপ্লেক্সটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সিনেমায় দেখা যাবে, নিকট ভবিষ্যতের ডিস্টোপিয়ান সমাজের পৃথিবীতে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে। বেকারত্ব ও সরকারি নিয়ন্ত্রণে পিষ্ট হয়ে পড়েছে মানুষ। জনগণকে ব্যস্ত ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকার আয়োজন করে ভয়ংকর টেলিভিশন গেম শো ‘দ্য রানিং ম্যান’। এই শোতে অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় রানার। সমাজের অবাঞ্ছিত, দরিদ্র শ্রেণির মানুষ, যাদের সামনে একটাই সুযোগ—৩০ দিন বেঁচে থাকতে পারলে তারা জিতে নিতে পারবে বিপুল অর্থ ও স্বাধীনতা। কিন্তু তাদের পিছু নেয় সশস্ত্র হত্যাকারীদের একটি দল, যারা রাষ্ট্রের হয়ে এই খেলা পরিচালনা করে।
ছবিতে গ্লেন পাওয়েল অভিনয় করেছেন ‘বেন রিচার্ডস’ নামের চরিত্রে, যে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া একজন বাবা, যার মেয়ে অসুস্থ, তাই জীবনের আশা ধরে রাখতে এই বিপজ্জনক খেলায় অংশগ্রহণ করে। বেন একজন সাধারণ কারখানার কর্মী, যার ছোট মেয়ে মারাত্মক অসুস্থ এবং চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে পারছে না। অন্যায় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। শেষমেশ পরিবারের জন্য মরিয়া হয়ে বেন অংশ নেয় এই শোতে।
খেলাটি দেশজুড়ে¤প্রচারিত হয়। রিচার্ডসকে দেওয়া হয় ১২ ঘণ্টার আগাম সময়, এরপর পুরো শহর হয়ে ওঠে তার জন্য শিকারক্ষেত্র। চারপাশের মানুষ তাকে ধরিয়ে দিলে পুরস্কার পায়। অর্থাৎ পুরো সমাজই যেন তার শত্রু। রিচার্ডস ধীরে ধীরে বুঝতে পারে, এই শো শুধু বিনোদন নয়, এটি সরকারের জনগণ নিয়ন্ত্রণ করার একটা অস্ত্র।
কিন্তু রিচার্ডস পালাতে পালাতে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড প্রতিরোধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়, যারা এই শোর সত্য প্রকাশ করতে চায়। শেষে রিচার্ডস শুধু নিজের জীবনের জন্য নয়, পুরো দেশের মুক্তির জন্য লড়াই করে। দেখিয়ে দেয় ‘দ্য রানিং ম্যান’ কীভাবে মানুষের মনোযোগ সরিয়ে রাখার অস্ত্র।