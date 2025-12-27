মোশাররফ করিম
বিনোদন

১০২ মিনিটে মোশাররফ করিমের না–বলা সব কথা

বিনোদন প্রতিবেদক

ছোট্ট এক গ্রাম থেকে উঠে এসে দেশের অন্যতম সফল অভিনেতায় পরিণত হয়েছেন মোশাররফ করিম। স্কুলজীবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া, শিশুশিল্পী হিসেবে যাত্রাপালায় অভিনয়—সেখান থেকেই শুরু তাঁর অভিনয়যাত্রা। পরে ঢাকায় এসে থিয়েটারে নিয়মিত অনুশীলন, পরিশ্রম ও নিষ্ঠা তাঁকে নিয়ে যায় নাটক ও চলচ্চিত্রের শীর্ষ সারিতে। দুই বাংলাতেই সমান জনপ্রিয় এই অভিনয়শিল্পীর সাফল্যের গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দীর্ঘ সংগ্রাম, আত্মবিশ্বাস আর সততার মূল্যবোধ।
সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’–এর আজকের বিশেষ পর্বে (২৭ ডিসেম্বর, শনিবার) সেই পথচলার নানা অজানা গল্পই শুনিয়েছেন মোশাররফ করিম। মাছরাঙা টেলিভিশন ও রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএমে রাত আটটায় প্রচারিত হবে ১০২ মিনিটের এই বিশেষ পর্বটি। সঞ্চালনায় ছিলেন রুম্মান রশীদ খান।

জাতীয় পুরস্কার নেওয়া হয়নি কেন
২০১৮ সালে ‘কমলা রকেট’ চলচ্চিত্রে ‘মফিজুর’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেও ‘কৌতুক অভিনেতা’ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পাওয়ায় তিনি সেটি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। এ নিয়ে তখন কম বিতর্ক হয়নি। এত দিন পর সেই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন তিনি এই পডকাস্টে।

মোশাররফ করিম

শুধু ডিম!
হালকা মেজাজে নিজের রান্নার দক্ষতার কথাও বলেছেন অভিনেতা। বলেন, ‘আমি রান্নার মধ্যে শুধু ডিম ভাজতে পারি, ডিম পোচ আর ডিম সেদ্ধ করতে পারি। ইউটিউব দেখে ভাপে ডিম রান্নাও শিখেছিলাম, দুই দিন করেছি, এখন আবার ভুলে গেছি।’

স্কুল থেকে থিয়েটার
স্কুলজীবনে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো—সেখানে নিয়মিত অংশ নিতেন তিনি। এমনকি অল্প কিছুদিন শিশুশিল্পী হিসেবে যাত্রাপালায়ও অভিনয় করেছেন। এরপর ঢাকায় এসে থিয়েটার–চর্চায় যুক্ত হন। তখনই গুরুদের কাছ থেকে শেখেন—‘শিল্পী হতে চাইলে আগে সৎ মানুষ হতে হবে।’ এ কথাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হয়ে রয়েছে।

সঞ্চালক রুম্মান রশীদ খান ও মোশাররফ করিম

সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কথা
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দায়িত্বহীন আচরণ নিয়েও কথা বলেন তিনি। ‘অনেকে যাচাই না করেই অনেক কিছু লিখে ফেলেন। পরে দেখা যায়, সেগুলোর অনেকটাই ভুল প্রমাণিত হয়। নিজের কাছে ছোট হওয়ার দরকার কী?’—বলেছেন তিনি।

বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে পডকাস্টটি প্রযোজনা করেছেন জেড আই ফয়সাল। পুরো ১০২ মিনিটের এই পর্বে জীবনের নানা অধ্যায়, চিন্তা ও অনুভূতি অকপটে তুলে ধরেছেন মোশাররফ করিম।

