সিনেমা হলে পপকর্ন বিক্রি করতেন, এখন ৮০ লাখ ডলারের মালিক এই নায়ক

সিনেমা হলে পপকর্ন বিক্রি করতেন, এখন ৮০ লাখ ডলারের মালিক এই নায়ক
বিনোদন ডেস্ক
দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন এই অভিনেতা। একসময় অর্থের জন্য তাঁকে কষ্ট করতে হয়েছে। ছিল ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা। জীবন চালাতে সিনেমা হলেও পপকর্ন বিক্রির মতো কাজ করেছেন। এই হলিউড অভিনেতা নাম সেবাস্তিয়ান স্ট্যান। আজ ১৩ আগস্ট তাঁর জন্মদিন।
তাঁর জন্ম রোমানিয়ায়। মাত্র ৮ বছর বয়স থেকে তিনি জন্মস্থান ছেড়ে ইউরোপে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে থাকেন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে চলে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে। ২০০২ সাল থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।
যুক্তরাষ্ট্রে এসে অর্থসংকটে পড়ে যান। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে একটির সঙ্গে আরেকটি ফ্রি—এমন কুপন তথা মার্কেটিংসহ নানা কাজ করতে থাকেন। পরে একসময় নিউইয়র্কের একটি সিনেমা হলে পপকর্ন বিক্রি করতেন এই অভিনেতা।
সিনেমার প্রতি তাঁর শৈশব থেকেই ভালোবাসা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর অর্থের জন্য মিউজিক ভিডিও ও কিছু সিনেমায় ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করে সামান্য অর্থ পেতেন। সেগুলোই তাঁকে প্রশংসা এনে দেয়। ডাক এনে দেয় পরবর্তী কাজে।
তিনি খুবই স্বাস্থ্যসচেতন, স্বাস্থকর জীবন যাপন করেন। একসময় অডিশনের আগে চাপ কমাতে সিগারেট ফুঁকতেন। বর্তমানে তিনি সিগারেট ছেড়ে মেডিটেশন করেন।ক্যারিয়ার নিয়ে একসময় ভয়ানক হতাশা ও অর্থকষ্টে ছিলেন। অভিনয় করে তেমন পারিশ্রমিকও পেতেন না। এই হতাশার মধ্যেই তিনি ‘হট টাব টাইম মেশিন’ সিনেমার আয় থেকে হঠাৎ করেই ৬৫ হাজার ডলার লভ্যাংশ পান। এ অর্থই তাঁকে অভিনয়ে নিয়মিত করে তোলে। বদলে দেয় তাঁর ক্যারিয়ার।তারকাখ্যাতির পরও তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন। তিনি খুবই মিতব্যয়ী। ৮০ লাখ ডলারের মালিক হলেও তিনি প্রয়োজন ছাড়া তেমন কোনো খরচ করেন না। তাঁর জন্ম ১৯৮২ সালে।