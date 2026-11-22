‘হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ’—কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই পঙ্ক্তির মতোই তাঁর কবিতাজুড়ে ছিল দেশ, মানুষ আর মুক্তির স্বপ্ন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর দৃপ্ত উচ্চারণ আজও মানুষকে প্রতিবাদী হতে শেখায়। সেই তারুণ্যের কবির জন্মের এক শ বছর পূর্তিতে খুলনায় তিন দিন ধরে তাঁকে স্মরণ করেছেন কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও আবৃত্তিশিল্পীরা।
আলোচনা, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, নাট্য পরিবেশনা এবং স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে গত বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া এ আয়োজন শেষ হয় গতকাল শনিবার বিকেলে। বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, খুলনার উদ্যোগে এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল নগরের শহীদ হাদিস পার্কে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শেষ পর্যন্ত তা অনুষ্ঠিত হয় উমেশ চন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে।
বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে পাঁচটায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আয়োজন। জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ, খুলনা জেলা শাখার শিল্পীরা জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর ‘সুকান্ত তাঁর নাম’ ও ‘বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত’ গান দুটির মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় কবিকে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নাট্যজন মামুনুর রশীদ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মামুনুর রশীদ বলেন, ‘সুকান্তর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এটি একটি মহৎ আয়োজন। শত বছর পরও সুকান্ত আমাদের কাছে সেই ২১ বছরের যুবক।’ তাঁর সাহিত্য থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা জীবনের নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন বলে জানান তিনি। খুলনার এ আয়োজন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই অনুপ্রেরণায় ঢাকায় একটি নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থাও করেছেন তাঁরা।
সুকান্তর কবিতায় বাংলাদেশের পরিচয় ও শ্রেণিসংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মামুনুর রশীদ বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, ‘নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ মম, চির মনোরম চির মধুর’। আর সুকান্ত লিখেছিলেন, ‘হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ’। দুই কবিই তাঁদের কবিতায় বাংলাদেশকে তুলে ধরেছেন। সুকান্ত জীবনের কথা বলেছেন, শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলেছেন। ৮০ বছর আগে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা এখন অনেকটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া তাঁর কবিতা এখনো মানুষের চিন্তা ও মনোজগতে আলোড়ন তোলে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে খুলনা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, খুলনার সাংস্কৃতিক অঙ্গন দিন দিন ধূসর হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যচর্চা, কাব্যচর্চা ও নাট্যচর্চা মানুষ প্রায় ভুলতে বসেছে। এমন সময়ে সুকান্তকে ঘিরে এ আয়োজন নতুন করে আশাবাদী করে তুলেছে।
সুকান্তর সাহিত্যিক অবদান তুলে ধরে নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, মাত্র ২১ বছরের জীবনে বাংলা কাব্যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন এই কবি। তিনি কেবল প্রেম ও প্রকৃতির কবি ছিলেন না; ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। যুদ্ধ, বৈষম্য, অসহিষ্ণুতা ও মানবিক সংকটের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যাঁরা প্রতিবাদী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সুকান্ত অন্যতম।
‘জন্মশতবর্ষে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য’ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থার সভাপতি নাট্যজন খায়রুল আলম সবুজ ও জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আবুল ফারাহ্ পলাশ। এদিন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত ‘অবাক পৃথিবী’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক মিনা মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, খুলনা জেলা শাখার সভাপতি কবি দুখু বাঙাল।
আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক পর্বের শিরোনাম ছিল ‘সূর্য উঠবে কবে?’ এতে গণসংগীত পরিবেশন করে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থার কালীগঞ্জ শাখা। দলীয় আবৃত্তিতে অংশ নেয় খুলনার বয়রার ‘সবুজ পাতার দেশে’ ও মাগুরার ‘কণ্ঠবীথি’। কবিতা থেকে গান পরিবেশন করেন মঞ্জু সাহা। একক আবৃত্তি করেন ঢাকার জয়ন্ত রায়। নৃত্য পরিবেশন করে আব্বাসউদ্দিন একাডেমি। এ ছাড়া লালনগীতি পরিবেশন করে গণশিল্পী সংস্থার কুষ্টিয়ার কমলাপুর শাখা। সংগীত পরিবেশন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শিল্পী দ্বৈপায়ন বিশ্বাস এবং জাগরণী গান পরিবেশন করেন অর্পিতা বিশ্বাস।
দ্বিতীয় দিনের আয়োজনেও ছিল কবির কবিতা ও জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা। কবিকে স্মরণ করে ‘সময় সমুন্নত’ শীর্ষক সম্মিলিত গান পরিবেশনের পর অনুষ্ঠিত হয় ‘কবি সুকান্তের কবিতায় মানবমুক্তি’ শীর্ষক আলোচনা। এতে আলোচক ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সরওয়ার মুর্শেদ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম। পরে ‘প্রতিরোধ করো শক্ত’ শিরোনামের সাংস্কৃতিক পর্বে গান, গণসংগীত, একক ও সম্মিলিত আবৃত্তি এবং নৃত্য পরিবেশিত হয়।
গতকাল শেষ দিনের আয়োজন শুরু হয় ‘ঘুম নেই ঘুম নেই’ শীর্ষক সম্মিলিত গান দিয়ে। এরপর ‘বিশ্ব প্রেক্ষাপট: কবি সুকান্তের কবিতা’ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন সরকারি ব্রজলাল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক শরীফ আতিক-উজ-জামান। এতে সভাপতিত্ব করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক আশীষ কুমার দাস।
এদিন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। ‘ক্ষুধাতুর কাঁদে সারা বিশ্ব’ শিরোনামের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় তিন দিনের আয়োজন।