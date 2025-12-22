মানুষই অমানুষ হয়ে যায় নিজের স্বার্থে...

কেউ ঘোরাঘুরির ছবি পোস্ট করেছেন, আবার কেউবা পরিবারের সঙ্গে তোলা ছবি পোস্ট করেছেন—ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া তারকাদের ছবিতে থাকল আরও তথ্য।
মকফুল হোসেন
শুটিংয়ের ফাঁকে তোলা ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী দীপা খন্দকার। তিনি লিখেছেন, ‘অবাক বিস্ময়ে ভাবি আর কত? মানুষ হয়ে মানুষের সাথেই তো কাজ, মানুষের সাথেই বসবাস। সেই মানুষই অমানুষ হয়ে যায় নিজের স্বার্থে...।’
নতুন ফটোশুট করেছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এটা তুমি যা ভাবছ, সেটা নয়।’
স্ত্রী মাহা শিকদার ও কন্যা সানাভ মাওলার সঙ্গে তোলা ছবিটি পোস্ট করে অভিনেতা শ্যামল মাওলা লিখেছেন, ‘আমার দুনিয়া। আলহামদুলিল্লাহ।’৮ ডিসেম্বর অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়ার জন্মদিন ছিল। জন্মদিনে তোলা কয়েকটি ছবি গতকাল শনিবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘আপনারা সবাই আমাকে অনেক ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সবাইকে রেসপন্স করতে না পারলেও, যতটুকু সম্ভব হয়েছে রেসপন্স করার চেষ্টা করেছি। আমার বন্ধুবান্ধব, পরিবার, সহকর্মী, দর্শক, আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।’ছবিটি পোস্ট করে ‘হাওয়া’ অভিনেত্রী নাজিফা তুষি লিখেছেন, ‘রোদে আইলা গা জুড়াইতে, রোইদে পাইলা রূপকুমারী।’
শীতের আমেজে তোলা ছবিটি আজ রোববার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন সুনেরাহ্ বিনতে কামালঘোরাঘুরির ছবিটি পোস্ট করে অভিনেত্রী আইশা খান লিখেছেন, ‘আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তো?’দিন দুয়েক আগে ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী কেয়া পায়েল, সঙ্গে ভালোবাসার ইমোজি জুড়ে দেন তিনিকয়েক দিন আগে ছবিটি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী তটিনীকয়েকটি ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান লিখেছেন, ‘ঝলমলে গ্ল্যামারের মাঝে প্রজাপতির মতো মনে হচ্ছে।’