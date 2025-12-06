‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় রণবীর সিং। আইএমডিবি
‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় রণবীর সিং। আইএমডিবি
বিনোদন

মুক্তির পরই ঝড় তুলল ‘ধুরন্ধর’, প্রথম দিনে কত আয় করল

বিনোদন ডেস্ক

আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর’ গতকাল শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির পরই বক্স অফিসে দারুণ শুরু করেছে স্পাই-অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমাটি। মনে করা হচ্ছে চলতি সপ্তাহেই ১০০ কোটির মাইলফলক স্পর্শ করবে ‘ধুরন্ধর’।

কত আয় করল
 রণবীর সিং অভিনীত সিনেমাটি মুক্তির প্রথম দিনই ভারতজুড়ে ২৮ দশমিক ৬০ কোটি রুপি আয় করেছে। রণবীরের ২০২৫ সালের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি এটি। ‘উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’-এর নির্মাতা আদিত্য ধর এবার রণবীরকে নিয়ে তৈরি করেছেন থ্রিলার সিনেমা।

ছবিতে রণবীরকে দেখা গেছে, এক ভারতীয় গুপ্তচরের ভূমিকায়, যিনি পাকিস্তানের লিয়ারি শহরের ভেতরে ঢুকে অপারেশন চালান। সত্য-মিথের সীমানা মিলিয়ে ছবিতে উঠে এসেছে বাস্তব চরিত্রও—অক্ষয় খান্না অভিনয় করেছেন আলোচিত গ্যাংস্টার রেহমান ডাকাতের চরিত্রে আর সঞ্জয় দত্তকে দেখা গেছে এসপি চৌধুরী আসলামের ভূমিকায়।

‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় রণবীর সিং। এক্স থেকে

এ ছবির মধ্য দিয়েই বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছে সারা অর্জুনের। তাঁর বিপরীতে দেখা গেছে রণবীরকে। এ ছাড়া ছবিতে আছেন অর্জুন রামপাল, রাজেশ বেদিসহ অনেকে।

দীপিকার রিভিউ
এদিকে নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে স্বামী রণবীর কাপুরের সিনেমাটি দেখে রিভিউ দিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। শুক্রবার তিনি লিখেছেন, ‘“ধুরন্ধর” দেখা হলো, আর ৩ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের প্রতিটি মুহূর্তই সার্থক।’

‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় সারা অর্জুন। এক্স থেকে

দীপিকা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দর্শকদের উদ্দেশে আরও বলেন, ‘তোমার জন্য ভীষণ গর্বিত রণবীর।’ সঙ্গে দিয়েছেন একটি চুমুর ইমোজি। একই সঙ্গে ছবির পুরো টিমকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

Also read:পাকিস্তানের কুখ্যাত রেহমান ডাকাতই কি অক্ষয়, জানুন পর্দার আড়ালের সত্যি ঘটনা

কী বলছেন সমালোচকেরা
ইন্ডিয়া টুডে ছবিটি সম্পর্কে লিখেছে, ‘এটি রাজনৈতিকভাবে তীক্ষ্ণ থ্রিলার; আর অক্ষয় খান্নার বিস্ফোরক অভিনয়ের কারণে ছবিটি ভালোভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।’
দ্য হিন্দু লিখেছে, ‘রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্নার উপস্থিতি আর শক্তিশালী চরিত্রায়ণের কারণে ছবিটি উপভোগ্য। চিত্রনাট্য বাস্তব চরিত্র ও রাজনৈতিক পটভূমির সঙ্গে সংমিশ্রণ করে নির্মিত, যা হাজির করা হয়েছে বিনোদনের মোড়কে।’

ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে

আরও পড়ুন