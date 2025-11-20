মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে আলোচিত কে এই ফিলিস্তিনি মডেল

নাদিন আইউবের জন্ম ফিলিস্তিনের রামাল্লায়। তিনি একজন স্বীকৃত ফিটনেস ও পুষ্টিবিদ। পড়াশোনা করেছেন সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞানেতাঁর বাবা একজন আইনজীবী, মা শিক্ষক। তিনি বেশির ভাগ সময় ফিলিস্তিন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কাটিয়েছেন। বর্তমানে তিনি রামাল্লা, দুবাই ও আম্মানে থাকেনমাতৃভূমির প্রতি টান থেকে বারবার রামাল্লায় ছুটে যান নাদিন। সেখানে তিনি সাইয়্যেদাত ফিলিস্তিন নামের একটি দাতব্য সংস্থার সঙ্গেও কাজ করেন। সংস্থাটি নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করে২০২২ সালে প্রথম ফিলিস্তিনি হিসেবে ‘মিস আর্থ’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। সেবার তিনি শীর্ষ পাঁচে স্থান করে নেন২০২২ সালেই মিস প্যালেস্টাইনও নির্বাচিত হন তিনি। পরের বছর গাজায় ইসরায়েলি হামলার কারণে মিস প্যালেস্টাইন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়নিএই বছর আবারও মিস প্যালেস্টাইন নির্বাচিত হয়ে মিস ইউনিভার্সের চূড়ান্ত আসরে অংশ নিচ্ছেন তিনিইনস্টাগ্রামে নাদিনের ফলোয়ার ১৪ লাখ