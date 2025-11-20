বিনোদন

মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে আলোচিত কে এই ফিলিস্তিনি মডেল

প্রথম ফিলিস্তিনি হিসেবে মিস ইউনিভার্সে অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন নাদিন আইউব। থাইল্যান্ডে মিস ইউনিভার্স ২০২৫–এর মঞ্চে আলো ছড়াচ্ছেন রামাল্লার মেয়ে নাদিন।

বিনোদন ডেস্ক
পোশাকে ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন ২৭ বছর বয়সী নাদিন
ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী ‘শাতওয়া’ মাথার মুকুট হিসেবে পরেছেন। গাউনে ফিলিস্তিনের শান্তির প্রতীক হিসেবে জলপাইগাছের মোটিফ রয়েছে
গতকাল ছবিগুলো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন নাদিন; এক দিনের ব্যবধানে ১ লাখ ২০ হাজারে বেশি ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে। সাড়ে ৩ হাজারের বেশি মন্তব্য এসেছে
নাদিন আইউবের জন্ম ফিলিস্তিনের রামাল্লায়। তিনি একজন স্বীকৃত ফিটনেস ও পুষ্টিবিদ। পড়াশোনা করেছেন সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞানে
তাঁর বাবা একজন আইনজীবী, মা শিক্ষক। তিনি বেশির ভাগ সময় ফিলিস্তিন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কাটিয়েছেন। বর্তমানে তিনি রামাল্লা, দুবাই ও আম্মানে থাকেন
মাতৃভূমির প্রতি টান থেকে বারবার রামাল্লায় ছুটে যান নাদিন। সেখানে তিনি সাইয়্যেদাত ফিলিস্তিন নামের একটি দাতব্য সংস্থার সঙ্গেও কাজ করেন। সংস্থাটি নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করে
২০২২ সালে প্রথম ফিলিস্তিনি হিসেবে ‘মিস আর্থ’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। সেবার তিনি শীর্ষ পাঁচে স্থান করে নেন
২০২২ সালেই মিস প্যালেস্টাইনও নির্বাচিত হন তিনি। পরের বছর গাজায় ইসরায়েলি হামলার কারণে মিস প্যালেস্টাইন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়নি
এই বছর আবারও মিস প্যালেস্টাইন নির্বাচিত হয়ে মিস ইউনিভার্সের চূড়ান্ত আসরে অংশ নিচ্ছেন তিনি
ইনস্টাগ্রামে নাদিনের ফলোয়ার ১৪ লাখ
