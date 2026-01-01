নতুন বছরে কপালের টিপটা যাতে মাঝখানে ঠিকঠাক পরতে পারি
নতুন আশা নিয়ে শুরু হয়েছে আরও একটি নতুন বছর। বছরের প্রথম দিনেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তারকারা। দেখে নেওয়া যাক ২০২৬ সালের প্রথম দিনে অভিনয়শিল্পী থেকে সংগীতশিল্পীরা ফেসবুকে কে কী লিখলেন–
বিনোদন ডেস্ক
ফেসবুকে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে সংগীতশিল্পী শারমিন সুলতানা সুমি লিখেছেন, ‘নতুন বছরের রেজল্যুশন-কপালের টিপটা যাতে মাঝখানে ঠিকঠাক পরতে পারি। ২০২৬, স্বাগতম জাদুর শহরে’
সাদা পোশাক আর হাতে সাদা গোলাপ নিয়ে অভিনেত্রী সায়রা আকতার জাহান ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যে জিনিসটা তোমার মনকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়, যত্নে আগলে রাখে, নিরাপদ বোধ করায়, জীবন্ত করে তোলে আর মনে শান্তি আনে, ২০২৬ সালে সেটাকেই আঁকড়ে ধরো, সেটার দিকেই ছুটে চলো। শুভ নববর্ষ’
সংগীতশিল্পী সাবরিনা পড়শী লিখেছেন, ‘শুভ সকাল, ২০২৬ ভালো কাটুক সবার।’ চার ঘণ্টায় পোস্টটিতে রিঅ্যাক্ট হয়েছে ১০ হাজার আর মন্তব্য জমা পড়েছে প্রায় দুই হাজারহাতে লাল গোলাপ নিয়ে অভিনেত্রী এলিনা শাম্মী লিখেছেন, ‘শুভ নববর্ষ’